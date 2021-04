CALAFIORI, PALLONATA IN FACCIA DAL RACCATTAPALLE/ Video assurdo episodio in Ajax-Roma

La Roma ha ottenuto un’importantissima vittoria in Europa League sul campo dell’Ajax ipotecando l’accesso alla semifinale della competizione e tra i protagonisti c’è stato anche il giovane centrocampista Riccardo Calafiori. Che si è ritrovato però al centro di un episodio abbastanza clamoroso durante il recupero del match. Dopo il gol di Ibanez che ha regalato il successo ai giallorossi, infatti, è cresciuto il nervosismo e su una rimessa laterale Calafiori è andato a recuperare il pallone uscito dal campo, ignorando quello offerto dal raccattapalle che stava provando ad accelerare la ripresa del gioco. Raccattapalle che ha poi scagliato il pallone con forza addosso al talento romanista, prendendolo praticamente in faccia come si vede nel video che sta spopolando sul web. Estremamente sorpreso dalla reazione, dopo un attimo di smarrimento Calafiori ha però incassato il colpo, riprendendo poi il gioco ed evitando così un parapiglia che sarebbe stato di certo penalizzante per la Roma, che ha potuto così incassare la vittoria senza ulteriori strascichi.

CALAFIORI: “PALLONATA? MI SAREI ARRABBIATO ANCHE IO…”

Nel dopogara Calafiori ha parlato della partita ma anche del curioso episodio che l’ha visto protagonista: “Non me l’aspettavo proprio. In quel momento ho pensato tante cose, ma sono stato calmo. Probabilmente nel vedere il giocatore dell’altra squadra perdere tempo anche io non sarei stato felice”. Calafiori infatti nonostante la giovane età ha ignorato, mostrando un “mestiere” da giocatore esperto, il pallone porto dal raccattapalle dell’Ajax, facendo guadagnare secondi preziosi alla sua squadra, secondi che si sono moltiplicati dopo la pallonata. Calafiori durante la partita ha mostrato comunque il piglio del veterano, ma non si è scomposto in fase di commento: “Il mio obiettivo è stare bene ed essere a disposizione. Sono rimasto tre mesi fuori per lo stesso infortunio. Cercherò di dare il massimo come sempre fatto. Il rigore ci ha dato quella marcia in più, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Anche negli spogliatoi abbiamo dimostrato che volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Si è vista la compattezza della squadra, quanto siamo uniti e quanto vogliamo arrivare fino in fondo“.

