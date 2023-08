CALAMO/ Un film crudo e amaro sul crollo delle illusioni

Noto per Eroina (Tunnel) e diverse altre buone pellicole, Massimo Pirri è stato un regista estremamente interessante. Già nella sua opera prima, Calamo, ha messo in evidenza temi provocatori, sfidando il mondo bigotto e tutte le sue declinazioni. Ora il film è disponibile in home video (ed. Mustang/RTI).

SINOSSI – Riccardo, un giovane seminarista morbosamente legato alla sorellastra, durante una vacanza in famiglia incontra un gruppo di giovani vagabondi, che sembrano vivere alla giornata. Tra loro vi è anche la bellissima Marina della quale Riccardo si invaghisce. Presa la decisione di partire insieme a loro, alla ricerca della libertà e della pienezza dell’esistere, Riccardo dovrà man mano fare i conti con una dura realtà…

Tra dramma, thriller ed erotico, Calamo è un film crudo e amaro sul crollo delle illusioni. Grande autore controcorrente del cinema italiano degli anni Settanta, Pirri prende di mira una borghesia pateticamente trasgressiva e lo fa senza filtri. Realizzato in otto settimane, Calamo vanta dei nudi piuttosto audaci e una grande, grandissima ambizione, da apprezzare nonostante alcune lacune. Notevole la prova di Lino Capolicchio.

