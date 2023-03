Calciatore accusato di violenza sessuale/ “Perché gioca ancora in Premier League?”

Un calciatore della Premier League, accusato di due violenze sessuali, ha partecipato con la propria Nazionale alla Coppa del Mondo del 2022 in Qatar e sta ancora giocando con il suo club nonostante le accuse. Alle due, di recente si è aggiunta una terza accusa di violenza sessuale. Esperti legali e gruppi per la difesa delle donne, tra cui Women’s Aid, si chiedono perché il giocatore della prima squadra stia ancora giocando per il suo club. L’uomo è stato accusato di abusi nei confronti di donne ad aprile 2021 e giugno 2022: giovedì è arrivata la notizia che una terza presunta vittima si sarebbe fatta avanti riferendo di essere stata aggredita sessualmente nell’Hertfordshire nel febbraio 2022.

Il giocatore è stato in custodia cautelare presso la stazione di polizia dopo aver passato ore a essere interrogato sull’ultima accusa a suo carico. Come spiega il Daily Mail, né il giocatore né il club possono essere nominati per motivi legali. Parlando al The Mirror, Adam Pavey, artner dello studio legale Beyond Corporate, ha spiegato che “la sospensione è un atto del datore di lavoro” ma il calciatore al momento sta continuando a giocare con la prima squadra del club di Premier. Dunque Pavey si è detto “sorpreso” che sia ancora attivo con il club.

Calciatore accusato di violenza in Premier: Associazioni contro il club

Teresa Parker, responsabile delle relazioni con i media per Women’s Aid, ente di beneficenza che lavora per porre fine alla violenza domestica, ha commentato così la questione: “Come club, la mancanza di linee guida chiare sulle accuse di stupro e abusi domestici corre il rischio di diventare complici. Ignorarlo non è un’azione neutra: ha un effetto”. I club, secondo l’associazione, dovrebbero implementare le linee guida per giocatori o dipendenti quando questi vengono arrestati. Precedentemente il giocatore era stato trattenuto dalla polizia, nel luglio scorso, dopo l’ispezione della sua casa nel nord di Londra in seguito alle accuse iniziali.

Dopo l’arresto, il giocatore è stato successivamente nuovamente arrestato per sospetto di ulteriori accuse dall’aprile 2022 al giugno 2021. Scotland Yard recitava: “Il 4 luglio 2022, è stata denunciata alla polizia un’accusa di stupro di una donna di 20 anni. È stato riferito che il presunto stupro è avvenuto nel giugno 2022. Il 4 luglio, un uomo è stato arrestato a un indirizzo di Barnet con l’accusa di stupro ed è stato preso in custodia. Mentre era in custodia, è stato ulteriormente arrestato con l’accusa di due episodi di stupro che sarebbero stati commessi nell’aprile e nel giugno del 2021 contro un’altra donna di 20 anni”.











