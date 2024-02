Calciatore morto in campo colpito da fulmine/ Video choc Indonesia: “Pelle sciolta e divisa a brandelli”

Una vera e propria tragedia quella avvenuta in Indonesia dove un calciatore è morto colpito da un fulmine durante una partita. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 10 febbraio 2024, ma è emerso solo in queste ore e il tutto è stato documentato con un video choc che trovate più sotto. Durante la partita amichevole fra 2 Flo FC e FBI Subang, presso lo stadio Siliwangi nella città di Bandung, nella regione dell’isola di Giava, il povero Septain Raharja, calciatore di 30 anni, è stato colpito in pieno da un fulmine che non gli ha lasciato scampo.

Come potete notare dal filmato, si vedono i calciatori che camminano per il campo quando ad un certo punto si è abbattuto un fulmine sul rettangolo di gioco che ha colpito in pieno il calciatore. Questi è caduto a terra così come il compagno di squadra a qualche metro di distanza, ma mentre quest’ultimo si è rialzato un po’ stordito, l’altro non ha più dato segni di vita.

CALCIATORE MORTO IN CAMPO COLPITO DA FULMINE: IL RACCONTO DEL COMPAGNO DI SQUADRA

La partita amichevole, come specifica Milannews.it, si stava disputando sotto una pioggia torrenziale e in delle condizioni meteo alquanto estreme e proibitive, con una vera e propria tempesta di lampi. Raharja è stato soccorso nel giro di pochi istanti e poi portato in ospedale viste le condizioni disperate, ma alla fine non si è più ripreso e ne è stato decretato il decesso.

Il primo compagno di squadra che si è accorto della gravita di quanto stesse accadendo, ha raccontato che le ustioni erano gravissime e che il colore della sua pelle era già verso il nero: “Non si è più alzato, è arrivata anche un’ambulanza per soccorrerlo. Le sue scarpe erano bruciati, la divisa a brandelli, sembrava gli si fosse sciolta la pelle e sul petto c’erano le lesioni della scarica elettrica che lo aveva trapassato”, una scena quasi da film horror che purtroppo era una drammatica realtà.

⚠️ 🚨 Septian Raharja, futbolista indonesio de 34 falleció tras caerle un rayo mientras jugaba https://t.co/hZG8x9Ymyw — En el VAR (@EnElVar) February 12, 2024













