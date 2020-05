CALCIATORE UCCIDE FIGLIO DI 5 ANNI MALATO DI CORONAVIRUS/ Turchia choc “ho preso…”

Pubblicità

Una storia terribile arriva dalla Turchia: Cevher Toktas, calciatore del Bursa Yildirim Spor, formazione minore del calcio turco, ha confessato l’omicidio del figlioletto di soli 5 anni. Il 32enne difensore centrale ha spiegato di aver deliberatamente compiuto il gesto per giunta contro un il figlio in quel momento malato di covid-19 e già affetto da gravi problemi respiratori. I fatti risalgono a circa due settimane fa, quando il bambino è stato ricoverato d’urgenza in ospedale con febbre alta e sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus. Le difficoltà respiratorie si sono rivelate fatali per il piccolo, deceduto nel reparto di terapia intensiva della struttura sanitaria di Bursa. Ma non era stato il covid-19 a ridurlo in quello stato, bensì il padre che undici giorni dopo l’accaduto si è consegnato spontaneamente alla polizia locale, con una confessione choc che ha spiegato cosa avesse effettivamente causato la morte del bambino.

CEVHER TOTKAS, LA CONFESSIONE: “NON LO VOLEVO”

Toktas ha rivelato alle forze dell’ordine che i problemi respiratori del bambino non erano stati causati direttamente dal coronavirus, bensì dal suo tentativo di soffocamento con un cuscino. La confessione del calciatore ha lasciato senza parole la Turchia ed è stato così ricostruita dai giornali locali: “Ho messo un cuscino sulla testa di mio figlio spingendo. Dopo un po’ ho chiamato i dottori affinché non sospettassero nulla. Non ho mai amato il mio figlio più piccolo, non ho alcun problema mentale. L’unica ragione per cui l’ho fatto era perché non lo volevo“. Una confessione pesantissima, visto che Totkas non si appella all’infermità mentale né sostiene di essere stato preda di alcun raptus: ha semplicemente parlato di gesto deliberato che, oltre a scatenare l’orrore dell’opinione pubblica, potrebbe costargli tantissimo in termini giudiziari, visto che sarà processato per l’omicidio del suo stesso figlio di soli 5 anni e sembra molto probabile una condanna all’ergastolo.



