“Calciatori britannici e svizzeri sono comunitari”/ FIGC ufficializza: “Già da questa stagione”

La FIGC, la federazione italiana giuoco calcio, ha comunicato in via ufficiale che i calciatori britannici, originari quindi della Gran Bretagna, e quelli svizzeri, sono a tutti gli effetti equiparati ai comunitari già per la stagione 2023-2024 che scatterà fra poche settimane.

La Federazione, attraverso il proprio sito web, ha fatto sapere che: “Il Consiglio Federale − nella riunione del 24 luglio 2023; − vista la richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica ai cittadini comunitari; − ritenuta condivisibile la proposta; − visto il Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023; − visto l’art. 27 dello Statuto federale ha deliberato di modificare la lettera G) del Comunicato Ufficiale n. 184/A del 1° giugno 2023 come di seguito riportato. G) I calciatori con cittadinanza svizzera e britannica sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2023/2024”. Come sottolineato dai colleghi di Tuttomercatoweb, la norma interessa in particolare il Milan, che nel corso del calciomercato estivo ha tesserato un inglese, leggasi l’ex Chelsea Ruben Loftus-Cheek, nonché uno svizzero, Noah Okafor.

CALCIATORI BRITANNICI E SVIZZERI SONO COMUNITARI, SORRIDE IL MILAN

Di conseguenza il club rossonero ha ora due slot liberi destinati appunto al tesseramento degli extracomunitari a patto però che ne cedano uno.

In ogni caso la prima delle due caselle verrà a breve occupata da Samuel Chukwueze, acquistato ormai ultimato dal club meneghino. L’attaccante nigeriano di proprietà degli spagnoli del Villarreal sarà oggi nel capoluogo lombardo per poi sottoporsi alle rituali visite mediche e quindi mettere la firma al suo accordo. Si tratterà del settimo acquisto ufficiale del Milan per l’estate in corso, per un’operazione da 20 milioni di euro più altri 8 di bonus. Il giocatore dovrebbe firmare un contratto che lo legherà al club rossonero allenato da Stefano Pioli fino al 30 giugno del 2028, diventando così l’acquisto più caro fino ad oggi del nuovo Diavolo di Cardinale.

