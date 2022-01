Calciatori positivi al Covid in Serie A/ Chi sono? L’elenco: Petagna in quarantena

Ieri vi avevamo parlato di nomi illustri come Edin Dzeko e Arthur, oggi è cambiato l’anno ma resta molto critica la situazione dei calciatori positivi al Covid nella nostra Serie A, che lascia dubbi sulla possibilità di riprendere l’attività il giorno dell’Epifania con tutte le partite in programma. Per di più, dobbiamo anche considerare il fatto che la quarantena può riguardare anche chi non è positivo: oggi il Napoli ha comunicato che Kevin Malcuit e Andrea Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi sono entrati in contatto con persone positive al Covid.

Per quanto riguarda invece i calciatori di Serie A positivi al Covid, oggi dobbiamo annotare i nomi di Tommaso Augello e Wladimiro Falcone della Sampdoria (entrambi vaccinati e asintomatici), che si aggiungono a un altro giocatore e a due membri dello staff tecnico di mister Roberto D’Aversa, risultati positivi nei giorni scorsi. Brutte notizie anche per il Bologna, che ha annunciato che Aaron Hickey è positivo al Covid ed è stato posto in isolamento domiciliare, aggiungendosi a Nicolas Viola, Nicolas Dominguez e Marco Molla. Molto critica la situazione alla Salernitana, che già prima di Natale aveva dovuto rinviare la partita contro l’Udinese ma ha ancora un focolaio attivo.

CALCIATORI POSITIVI AL COVID IN SERIE A: L’ELENCO AGGIORNATO

La situazione è delicata ovunque: per restare al mondo del calcio, possiamo ricordare che è positivo al Covid Jurgen Klopp, che in Serie C c’è un nuovo focolaio nel Bari (la Lega Pro ha disposto con ampio anticipo il rinvio della giornata prevista l’8-9 gennaio), che la situazione è molto circa anche nel Barcellona e nel Lilla e che il Gambia ha comunicato la cancellazione di tutte le amichevoli in programma prima della Coppa d’Africa, dal momento che questa Nazionale ha addirittura 16 calciatori indisponibili. La domanda dunque coinvolge anche la Serie A: giovedì 6 gennaio si riuscirà a ripartire?

Proviamo dunque a riassumere la situazione, fermo restando che questo elenco di calciatori positivi al Covid in Serie A sarà purtroppo in continuo aggiornamento e che non comprende le quarantene dovute a contatti. Atalanta: due giocatori; Bologna: positivi Hickey, Viola, Dominguez e Molla; Cagliari: Nandez; Empoli: tre positivi nel gruppo squadra; Fiorentina: un giocatore positivo; Genoa: positivi Shevchenko, Criscito e Serpe; Inter: positivi Dzeko, Cordaz e Satriano; Juventus: positivi Arthur e Pinsoglio; Napoli: positivi Osimhen (che è rimasto in Nigeria), Lozano ed Elmas; Roma: un giocatore positivo; Salernitana: otto positivi nel gruppo squadra, tra cui sette giocatori; Sampdoria: Falcone, Augello, un altro giocatore e due membri dello staff positivi; Sassuolo: due positivi nel gruppo squadra; Spezia: positivi Hristov, Kovalenko, Nzola, Manaj e un collaboratore; Torino: positivi Verdi, altri tre giocatori e un membro dello staff; Venezia: un positivo; Verona: positivo Magnani.



