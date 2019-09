Calcio a bimbo immigrato “era vicino a mio figlio”/ Cosenza, soccorso da passanti

Ha dato un calcio ad un bimbo immigrato solo perchè si sarebbe avvicinato al passeggino del figlio. E’ accaduto in pieno centro a Cosenza nel tardo pomeriggio dello scorso martedì, ma la notizia, come riferisce anche Il Messaggero, è stata resa nota solo oggi. Non è chiaro se sia trattato di un indicibile episodio di razzismo o di un gesto spinto dall’incosciente follia, fatto sta che la sua gravità è innegabile, come ribadito anche dal primo cittadino di Cosenza. A ricostruire il fatto è stata una passante che ha assistito all’intera scena avvenuta nella centrale via Macallè intorno alle 19.Il bambino di origini nordafricane sarebbe stato colpito da un uomo con un calcio all’addome e successivamente soccorso dai passanti che hanno allertato 118 e polizia. Portato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso, il bambino fortunatamente non ha riportato nulla di grave. Stando a quanto emerso, il piccolo si trovava con i fratellini di 8 e 10 anni insieme alla madre in uno studio medico ma, vista l’attesa, la donna avrebbe dato loro dei soldi per comprare un gelato. Per strada, il bimbo immigrato più piccolo si sarebbe avvicinato ad un altro bambino ma secondo i testimoni, il padre lo avrebbe colpito con un calcio all’addome.

CALCIO A BIMBO IMMIGRATO: SINDACO SOTTO CHOC

Sul caso di violenza che si è consumato a Cosenza sono attualmente in corso le indagini degli agenti per ricostruire la dinamica esatta grazie anche alle immagini delle telecamere della zona appena acquisite e che potrebbero portare all’identificazione dell’autore. Dopo che la notizia è stata resa nota, è intervenuto anche il sindaco della città, Mario Occhiuto: “Leggo di un raccapricciante episodio di violenza accaduto nei giorni scorsi per strada a Cosenza a scapito di un bimbo di tre anni e la cosa non può che suscitarmi indignazione e sconcerto. Resto sconvolto per le modalità del fatto e perché la circostanza si sia verificata in una via del centro della nostra città”, ha dichiarato, come riferisce Il Messaggero. “Qualsiasi sia il motivo, se di natura razzista o di cieca follia certamente si tratta di un gesto gravissimo che non può trovare alcuna giustificazione, né deve passare sottaciuto”, ha proseguito. Il primo cittadino ha inoltre giudicato inaccettabile quanto accaduto non solo per via della tenera età della vittima ma anche per il fatto che sia avvenuto in una città come Cosenza dedita all’inclusione ed all’accoglienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA