Quarta e ultima tappa della 1000 Miglia 2019: ecco che proprio oggi sabato 18 maggio 2019 si chiude questa entusiasmante e affascinante 37^ edizione della rievocazione della storica corsa automobilistica di gran fondo. Dopo quindi aver esplorato alcuni degli angoli più belli del nostro paese a bordo di alcuni veri gioielli a 4 ruote del passato, ecco che è tempo di fare ritorno a Brescia per il traguardo finale. Un ultima passerella nei borghi più belli d’Italia e l’ultima corsa per trovare anche il primo gradino del podio: non scordiamo che si tratta infatti di una vera e propria competizione e le classifiche dei tempi per la prova maschile come per la Coppa delle Dame , non sono ancora affatto decise. Prima però di dare il via alla quarta tappa dalle 1000 Miglia 2019 da Bologna a Brescia, vediamo nel dettaglio quale sarà il percorso affrontato oggi.

1000 MIGLIA 2019: IL PERCORSO DELLA 4^ TAPPA

Il percorso previsto oggi è certamente il più corto di tutta questa 37^ edizione della 1000 Miglia ma forse anche il più nostalgico per appassionati a partecipanti: oggi infatti si farà tappa in alcune città culla della tradizione e sapienza motoristica italiana come Modena. Ma non solo: la carovana di auto storiche infatti farà tappa pure a Parma, capitale italiana della Cultura nel 2020, dove pure si farà l’ultimo pranzo comunitario. Nel dettaglio il programma della 4^ tappa della 1000 Miglia 2019 prevede la partenza della prima auto da Bologna alle ore 7,00 del mattino: da qui quindi si farà tappa a Modena, Reggio Emilia e Langhirano prima della sosta a Parma. Da qui sarà poi una cavalcata verso il traguardo finale di Brescia, ma prima si passerà per Busseto, Cremona, Carpendolo, Montichiari e Travagliato. Da ricordare poi la prova cronometrata organizzata sulle piste dell’aeroporto militare di Ghedi e l’assegnazione del Trofeo Diavoli Rossi, cerimonia che occorrerà prima della premiazione finale della corsa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA