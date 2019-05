1000 Miglia 2019 oggi/ Seconda tappa da Cervia a Roma: il programma (16 maggio)

Secondo giorno per la 1000 Miglia 2019 oggi, giovedì 16 maggio, con la partenza della seconda tappa all’alba da Cervia-Milano Marittima a Roma, dunque dalla città sulle rive dell’Adriatico sulla costa romagnola in cui si è conclusa nella serata di ieri, mercoledì 15 maggio, la tappa d’esordio partita come da tradizione da Brescia, la città storicamente più legata alla 1000 Miglia. Le auto d’epoca che prendono parte alla 37^ edizione della rievocazione della 1000 Miglia sono attese a Roma per le ore 20.30, a conclusione della tappa in cui verranno attraversati nella prima parte Cesenatico, Gambettola, Urbino, Corinaldo e Senigallia. Alle 13:00 breve ristoro a Fabriano, nel loggiato di San Francesco, poi il percorso proseguirà verso Perugia, Assisi, Terni, Rieti in avvicinamento a Roma, infine l’arrivo nella Capitale per la suggestiva passerella in Via Veneto.

1000 MIGLIA 2019: LA CLASSIFICA DOPO LA TAPPA DI IERI

In testa alla classifica di questa 1000 Miglia 2019, al termine della prima tappa ieri sera a Cervia-Milano Marittima, troviamo con 13833 punti il duo composto da Andrea Vesco e Andrea Guerini (Team Villa Trasqua), a bordo di una Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato del 1929. Seguono con 13465 punti, Giovanni Moceri e Daniele Bonetti (Team Alfa Romeo), che guidano una Alfa Romeo 6C 1500 SS del 1928. In terza posizione, con 13189 punti, l’equipaggio composto da Juan Tonconogy e Barbara Ruffini, a bordo di una Bugatti Type 40 del 1927. Per le classifiche complete della 1000 Miglia 2019 si può naturalmente fare riferimento al sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo http://www.1000miglia.it/crono/2019/. Ricordiamo infine che, delle 430 vetture che si sono iscritte a questa 37^ edizione della rievocazione 1000 Miglia, ben 44 sono dell’Alfa Romeo, che si conferma come la Casa automobilistica più legata a questo mitico evento. Seguono Jaguar con 35 vetture e Fiat con 33, mentre Mercedes Benz e Lancia sono appaiate a quota 29.

