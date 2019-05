1000 Miglia 2019 oggi/ Terza tappa da Roma a Bologna: il programma (17 maggio)

Terza giornata della 1000 Miglia 2019: la 37^ edizione della rievocazione della storia corsa: oggi venerdi 17 maggio si torna quindi sulle strade del bel paese con alcuni dei gioielli del passato che hanno reso grande questa competizione di granfondo tra le più amate e pericolose) di sempre. Siamo ormai poi al giro di boa della vera e propria gara: ora la grande carovana dei gioielli storici su 4 ruote che sta attraversando alcuni luoghi tra i più belli d’Italia, farà di fatto dietrofront e dalla capitale ci si metterà in strada direzione Brescia dove è atteso il traguardo finale. Ecco quindi che oggi si accenderà la terza tappa da Roma a Bologna e il programma è fittissimo: si partirà infatti già alle ore 6,30 del mattino con la prima vettura attesa a Villa Borghese, mentre il traguardo finale ci attende in centro a Bologna, quando alle ore 21.30 si chiuderà ufficialmente la tappa, con il consueto controllo orario e la passerella finale.

1000 MIGLIA 20129: IL PERCORSO DI OGGI

Con la terza tappa da Roma e Bologna la 1000 miglia 2019 affronta di nuovo paesaggi meravigliosi, ma rispetto alle altre frazioni della prova di auto storiche, il percorso di oggi rimane forse il meno emozionante. Ma non il meno complicato: i km da affrontare oggi non saranno pochi e pure il meteo mutevole potrebbe giocare qualche scherzetto alle 430 auto che hanno preso il via solo due giorni fa da Brescia. Come detto, poi oggi ci si muoverà la mattina presto: la carovana della vetture storiche infratti oggi dovrà risalire lo stivale fino a Siena ma non senza passare per il Lago di Vico e le località di Ronciglione, Viterbo e Radicofani e poi anche le cittadine di Campiglia, Castiglione e San Quirico in piena Val d’Orcia. Dopo la sosta a Piazza del Campo per il pranzo ecco che i protagonisti della 1000 Miglia 2019 riprenderanno la strada per fare tappa a Vinci (stop inevitabile dato che ricorrono i 500 anni dalla nascita di Leonardo da Vinci), Montecatini, Pistoia e Firenze: da qui poi sarà solo la corsa al traguardo a Piazza Maggiore a Bologna a caccia del miglior tempo possibile.

