1000 Miglia 2019 programma/ Domani al via la 37^ edizione della rievocazione

Si accenderà domani la 1000 Miglia 2019, ovvero la 37^ edizione della rievocazione di una delle corse più belle della storia: dal 15 al 18 maggio infatti le vetture che hanno fatto la storia di questa emozionate gara sfileranno nelle città italiane, lungo la classica direttrice Brescia-Roma-Brescia. Il programma ufficiale che quest’anno si discosta poco dalla tradizione, prevede 4 tappe e quindi saranno le frazioni Brescia-Cervia-Milano Marittima, Cervia Milano Marittima-Roma, Roma-Bologna e infine Bologna-Brescia a mettere alla prova gli equipaggi presenti (di 40 nazioni), pronti sia a mettere in mostra alcune bellezze dei tempi passati, sia a competere sul serio in una gara che regala ancora parecchie emozioni e non solo gli appassionati e ai nostalgici. Come al solito poi intorno a questa edizione della 1000 Miglia saranno parecchi gli eventi collaterali, che interesseranno anche vetture moderne: ecco infatti ad esempio il Ferrari Tribute to 1000 Miglia e il Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge.

1000 MIGLIA 2019: IL PROGRAMMMA

Questa 37^ edizione della rievocazione della 100 Miglia sarà un’occasione speciale per tutti gli appassionati e meno di ammirare nelle città più belle d’Italia alcuni gioielli dei tempi passati. La 1000 Miglia però non è solo questo e anzi molti equipaggi che si presenteranno domani al via di Viale Venezia a Brescia sarà lotta vera: la stessa prova non ha perso tutti gli elementi che la rendono una vera competizione. Pur ridotto il numero di equipaggi (da 450 a 430 per ragioni di sicurezza), ecco che nelle sopracitate 4 tappe troveremo 15 controlli orari, oltre a 112 prove cronometrate e 7 a media imposta che saranno determinanti per fissare le varie classifiche. Ricordiamo poi i classici controlli a timbro che saranno 28, utili per certificare il passaggio della carovana della 1000 Miglia in determinati località, di particolare valore storico e paesaggistico, per portare il pubblico a scoprire le bellezze del nostro paese. Il tracciato previsto è poi mozzafiato, con la riscoperta di alcuni angoli storici e di gran pregio del nostro paese: saranno quindi 1801 km di pure spettacolo e bellezza anche in questa 1000 Miglia 2019.

