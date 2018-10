DIRETTA / Bisceglie Paganese (risultato finale 2-2) streaming video e tv: De Sena firma il pari!

DIRETTA BISCEGLIE PAGANESE (2-2): PAREGGIA DE SENA SU RIGORE

Ginestra inserisce subito De Sena al posto di Raucci. Cambio molto offensivo di Ginestra che passa alle tre punte con un 3-4-3 spregiudicato. Proprio De Sena si fa vedere subito in avanti con un tiro da fuori area, deviato che finisce in calcio d’angolo. Ammonito Longo per proteste. Cartellino giallo pure per Scarpa che ferma con un fallo l’avanzata di Longo. Al 60esimo arriva il primo cambio di Fusco che inserisce Alberti al posto di Parigi. Neanche un minuto di partita per Alberti e subito cartellino giallo per lui che ferma con un intervento falloso in scivolata Calandra. Gara molto maschia. I pugliesi intanto crescono. Colpo di testa di Onescu e salvataggio sulla linea di Tazza che nega la doppietta al centrocampista rumeno. Il pari arriva al 72esimo su rigore. La punizione calciata da Jakimovski trova la deviazione con un braccio di Nacci che viene ammonito. Impeccabile la trasformazione di De Sena che spiazza il portiere avversario e firma il suo primo centro in campionato. Tiro da fuori area di Longo, anche questo bloccato con una mano da un giocatore della Paganese. Questa volta è Gaeta a beccarsi un cartellino giallo. Nel finale il Bisceglie cerca il colpaccio ma gli ospiti resistono.

RETE DI TAZZA ALLA MEZZORA

Alla mezzora la Paganese si riporta in vantaggio. Schema perfetto sulla punizione battuta da Scarpa che pesca Parigi al centro dell’area, sponda dell’attaccante per Tazza che di testa in tuffo trova il gol del nuovo vantaggio replicando in pratica la prima rete del compagno. E’ il secondo gol in campionato per Tazza, l’altro l’aveva messo a segno contro il Rende il 16 settembre. Ammonito Nacci per un fallo su Onescu e punizione dal limite dell’area per il Bisceglie. La punizione di Scalzone finisce sulla barriera, tentativo anche di Calandra sempre respinto dal muro ospite. Nel finale di primo tempo i padroni di casa ci provano con maggiore insistenza senza però trovare la porta. Conclusione di Longo da fuori area, deviata da Gori: è calcio d’angolo. Cross di Onescu con Galli che sbaglia l’uscita, riuscendo però ad evitare danni clamorosi.

APRE PARIGI, RISPONDE ONESCU

Bisceglie in campo con il 3-5-2. Tra i pali Crispino, in difesa Calandra, Markic e Maestrelli. A centrocampo da destra verso sinistra Longo, Risolo, Giacomarro, Onescu e Raucci. In attacco Starita e Scalzone. Modulo a specchio per la Paganese. In porta Galli, linea difensiva composta da Tazza, Diop e Acampora. Fascia destra con Carotenuto, in mezzo al campo ci sono Sapone, Nacci e Gori, a sinistra Della Corte. In attacco Parigi e Scarpa. Al settimo minuto si sblocca il risultato. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, Scarpa mette un delizioso cross da destra che trova l’inserimento di Parigi che di testa in tuffo sorprende la difesa di casa e batte Crispino: vantaggio ospite. Dopo pochi minuti, però, il Bisceglie trova il pari. La rete dell’1-1 la realizza Onescu. Calandra da destra serve il centrocampista che da fuori area di prima intenzione infila la palla all’angolino, imprendibile per Galli. Al 13esimo i pugliesi ci riprovano. Scalzone mette al centro per Raucci che da ottima posizione non riesce a calciare a rete e guadagna solo un calcio d’angolo. Grande chance sprecata.

SI GIOCA

Aspettando l’ormai imminente fischio d’inizio della partita Bisceglie Paganese del girone C, possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due squadre in un campionato di Serie C che sta purtroppo continuando a vivere una situazione decisamente complicata. I padroni di casa hanno conquistato 8 punti in sette gare per effetto di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte mentre sono state quattro le reti messe a segno a fronte delle sette subite. La formazione ospite invece è alle prese con un inizio di stagione davvero complicato con un solo. ho tenuto in sette gare con sei gol fatti e ben 22 incassati. Il Bisceglie davanti al proprio pubblico ha ottenuto otto punti in quattro gare con due vittorie e altrettanti pareggi mentre la formazione campana nelle tre trasferte disputate ha raccolto un punto. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Bisceglie Paganese!

LE DICHIARAZIONI

Bisceglie-Paganese, match della nona giornata del campionato di Serie C potrebbe essere davvero l’occasione di rilancio per il club azzurro stellato che davvero non è partito a meglio in questo avvio del girone C per il terzo campionato italiano. Ne è convinto anche il difensore della Paganese Luca Piana che proprio qualche giorno fa alla vigilia del match con Bisceglie aveva dichiarato ai microfoni di zonacalcio.net: “Il nostro campionato inizia realmente con la sfida di Bisceglie. Andremo ad affrontare una diretta rivale che si è rinforzata con alcuni ultimi innesti, dovremo essere bravi a dimostrare il nostro valore in queste partite. Spero di recuperare per essere dell’incontro. Nonostante sia un ’94 sono uno dei calciatori con più esperienza in squadra, pertanto con i veterani il mio compito è di responsabilizzare i più giovani”. (agg Michela Colombo)

I BOMBER

I bomber di Bisceglie-Paganese sono Ernesto Starita e Giacomo Parigi, due calciatori che nella categoria possono fare la differenza. Starita è un classe 1996 che in estate è arrivato ai nerazzurri dal Cesena. Attaccante brevilineo può puntare sulla rapidità che gli permette spesso di fare la differenza partendo dalla sinistra e giocando con rapidità sulla corsia. Nonostante questo lo possiamo vedere anche spesso impegnato come prima o seconda punta. Dall’altra parte c’è un Parigi giocatore classe 1996 che ha ancora molto da dire. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta è un ragazzo dotato di grandissima tecnica e di ottima rapidità. La Dea ha già dimostrato in passato di credere molto in lui, portandolo a fare delle esperienze che gli potranno permettere di crescere stagione dopo stagione. Questa in Serie B a 22 anni deve essere quella in grado di fargli fare il definitivo salto di qualità verso una categoria superiore. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Bisceglie-Paganese, diretta dal signor Miele di Torino, sabato 27 ottobre 2018 alle ore 20.30, sarà uno dei match in programma nel nono turno del campionato di Serie C, nel girone C. Un solo punto nelle ultime tre partite di campionato disputate per il Bisceglie, non un bottino eccellente per i pugliesi che dopo due vittorie consecutive in casa contro Casertana e Matera, hanno sempre perso in trasferta cadendo sui campi di Trapani e Rende. Nel mezzo, un pari interno senza reti in casa contro la Sicula Leonzio, per una classifica che con 8 punti in sette partite disputate resta comunque discreta per una squadra che insegue essenzialmente la salvezza come obiettivo. Sicuramente meglio di una Paganese che sta evidenziando una difficoltà estrema in un avvio di campionato in cui i campani sono riusciti finora a strappare solo un punto in sette partite disputate, nella trasferta di Potenza. Per il resto solo sconfitte, delle quali tre consecutive contro Catanzaro, Monopoli e Catania, incassando undici reti e segnandone solo due. Con 22 reti incassate finora la Paganese ha sicuramente nella difesa il problema più grave di una rosa che sta dimostrando però di avere in generale molte lacune.

PROBABILI FORMAZIONI BISCEGLIE PAGANESE

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte presso lo stadio Gustavo Ventura di Bisceglie. I padroni di casa pugliesi schiereranno Crispino in porta, mentre i tre di difesa saranno il bosniaco Markic, Maccarrone e Maestrelli. A centrocampo il montenegrino Toskic, Giacomarro e Risolo si muoveranno come centrali, mentre il romeno Onescu a destra e Longo a sinistra saranno gli esterni di fascia. In attacco, tandem offensivo nerazzurro formato da Starita e da Scalzone. Risponderà la Paganese con il senegalese Diop, Acampora e Piana titolari nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Galli. Gaeta, Nacci e Sapone si muoveranno per vie centrali sulla zona mediana del campo, mentre la fascia destra sarà affidata a Tazza e Della Corte sarà invece l’esterno laterale mancino. In attacco, Alberti e Scarpa formeranno il tandem titolare dei campani.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, con il 3-5-2 che sarà il modulo di partenza scelto sia da Ciro Ginestra, allenatore del Bisceglie, sia da Luca Fusco, tecnico della Paganese. I precedenti dello scorso campionato, gli unici recenti tra i professionisti tra le due compagini, hanno fatto registrare due vittorie del Bisceglie, che ha espugnato Pagani con il punteggio di 2-0 il 26 agosto 2017 con reti di Martinez e Partipilo. I pugliesi si sono ripetuti in casa il 23 dicembre 2017, 3-1 con gol di Petta, Delvino e Montinaro ed i campani che riuscirono solamente ad accorciare le distanze con una rete di Scarpa.

