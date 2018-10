DIRETTA / Rally di Catalogna 2018 streaming video Dazn: Latvala in testa, ma in agguato c’è Loeb!

Una foratura che ha rallentato Ott Tanak ha rimescolato le carte nel Rally Catalogna 2018, di conseguenza al termine delle tante fatiche del sabato c’è il finlandese Jari Matti Latvala al comando della classifica del Rally di Spagna (da queste parti la copia denominazione è un obbligo per non scontentare nessuno). Latvala guida con il tempo complessivo di 2h35’01”8 e precede di appena 4”7 il francese Sebastien Ogier e di 8”0 l’altro transalpino, l’eterno Sebastien Loeb, che di certo non è venuto in Catalogna per fare la comparsa e potrà lottare addirittura per il successo finale, visto che fra i migliori piloti i distacchi sono davvero ridottissimi. Questo vale anche per il britannico Elfyn Evans, quarto a 9”8 dal primato di Latvala e dunque ad appena 1”8 dal terzo gradino del podio, attualmente occupato da Loeb. Da dimenticare invece il sabato dell’ex leader Tanak, adesso ottavo a un minuto dalla vetta. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TANAK AL COMANDO

Ad inizio giornata facciamo il punto sulla situazione del Rally di Spagna Catalogna 2018 dopo quanto è successo ieri. Al comando troviamo l’estone Ott Tanak, al volante della sua Toyota Yaris, fino a questo momento eccellente protagonista sulle strade catalane tanto da avere chiuso il venerdì con ben 26″8 di vantaggio sul secondo classificato, il padrone di casa Dani Sordo su Hyundai i20. Da notare l’ottimo quarto posto dell’eterno Sebastien Loeb, tra l’altro ad appena mezzo secondo di ritardo dall’ultimo gradino del podio, occupato da Elfyn Evans. Sebastien Ogier occupa invece il settimo posto e il leader del Mondiale Thierry Neuville è appena nono. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI CATALOGNA

Segnaliamo che il Rally di Catalogna 2018 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso, inoltre a partire da agosto il Mondiale di rally è entrato nel pacchetto Dazn, sempre per quanto riguarda la diretta streaming. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti.

PRESENTAZIONE GIORNATA

I riflettori si accendono anche oggi sabato 27 ottobre sul Rally di Catalogna 2018, giunto alla sua giornata clou: oggi infatti il programma e il percorso previsto saranno davvero un arduo banco di prova per tutti, ma in palio ci son pure gli ultimi punti per il titolo Mondiale Wrc, ancora aperto nonostante la stagione sia ormai agli sgoccioli. Tornando però alla strada va detto che questa edizione della prova iberica sta regalando a tutti gli appassionati emozioni intense e anche oggi non sarà da meno: a rendere poi tutto ancor più entusiasmante non dimentichiamo che oggi sarà prevista la Special stage finale di Salou a fronte mare, tra i momenti più amati dai fan della gara Wrc.

IL PERCORSO E L’ORARIO

Analizzando ora nel dettaglio il tracciato previsto per oggi al Rally di Catalogna 2018 vediamo bene che neppure oggi i protagonisti del Mondiale Wrc avranno vita facile. Tra le insidie maggiori attese oggi infatti si contano i passaggi nelle regioni nord est della Catalogna con pure l’attraversamento di zone particolarmente paludose in due Special stage. Segnaliamo però che come ieri che oggi non tutti i piloti e i copiloti partiranno impreparati: due prove speciali attraversate oggi infatti facevano parte già del percorso dell’edizione 2017 della gara iberica. Tornando al tracciato vediamo che oggi si partirà sempre alle ore 8.00 dal Service park di PortAventura: qui ecco la SS 8 di Savalla 1 a qui farà seguito la prova di Quello 1 e poi la SS10 di El Montmelì 1. Dopo una breve sosta nel primo pomeriggio al service park, si ripartirà verso le ore 13.30: ora si ripercorreranno le tre tappe del pomeriggio a cui, come abbiamo detto prima, è stata aggiunta la scenografica SS 14 di Salou, fronte mare. Al traguardo quindi saranno ben 465 i km totali coperti.