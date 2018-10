Diretta/ Verona Perugia (risultato finale 2-1) streaming video Dazn: la decide un gol di Di Carmine!

DIRETTA VERONA PERUGIA (RISULTATO FINALE 2-1): VITTORIA GIALLOBLU

Finisce la partita del Bentegodi tra Hellas Verona e Perugia, con la formazione gialloblu che vince per due reti a uno e porta a casa i tre punti. Dopo più di un mese senza vittoria, i padroni di casa tornano al successo conquistando il secondo posto in classifica alle spalle del Pescara. Gli umbri sono passati in vantaggio grazie ad una rete di Melchiorri, gli uomini di Grosso la ribaltano con le firme di Henderson e di Di Carmine al quarantatreesimo e al cinquantunesimo. Amaro in bocca per il Perugia che durante la gara ha sciupato una chance dal dischetto con Vido. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

HENDERSON RISPONDE A MELCHIORRI

E’ appena finito il primo tempo di Verona Perugia, con le due squadre che hanno guadagnato gli spogliatoi sul risultato di uno a uno. Al Bentegodi ha aperto le danze Melchiorri per la formazione umbra con una giocata che ha finalizzato al meglio la splendida azione di Vido. Per i padroni di casa ha pareggiato i conti Henderson, grazie ad un calcio di punizione ben calibrato che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Al termine del primo tempo l’attaccante del Perugia, Federico Melchiorri, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita: “Nel secondo tempo vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo, penso che non meritavamo di subire il pareggio. Abbiamo avuto sfortuna”. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Verona-Perugia, che comincerà fra pochi minuti, è una sfida tra due squadre molto interessanti dal punto di vista dei numeri. Gli scaligeri sono in un momento difficile dopo aver iniziato la stagione in maniera davvero molto incoraggiante, nelle ultime tre gare sono riusciti a raccogliere appena un punto. La squadra dietro si è dimostrata solida, subendo solo 8 reti, mentre davanti sono il terzo attacco della categoria con 13 reti siglate. Dall’altra parte c’è un Perugia che è sotto di sei punti con un attacco che fino a questo momento ha fatto ancora poco siglando solo 7 reti. Dietro invece la difesa ha retto con 9 gol incassati in 7 partite. Gli umbri sono una squadra che commette diversi falli, rocciosa dietro e molto spigolosa Raffaele Bianco ha fino a questo momento fatto 19 falli, nella top ten di categoria, facendolo diventare anche il calciatore più ammonito della categoria con 5 cartellini gialli presi fino a questo momento. L’unico ad essere espulso però nel Grifone è Norbert Gyomber che ha visto alzare sopra la sua testa per una volta un rosso. Anche il Verona non è da meno tanto che il secondo giocatore più ammonito della categoria è Santiago Colombatto con 4. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Verona Perugia, poi la parola passa al campo! VERONA: Silvestri; Balkovec, Caracciolo, Marrone, Crescenzi; Zaccagni, Colombatto, Henderson; Laribi, Di Carmine, Ragusa. A disposizione: Ferrari, Tozzo, Eguelfi, Gustafson, Pazzini, Lee, Cissé, Calvano, Dawidowicz, Tupta, Almici, Empereur. All. Grosso. PERUGIA: Gabriel; Ngawa, El Yamiq, Cremonesi, Felicioli; Verre, Kingsley, Moscati; Dragomir; Vido, Melchiorri. A disposizione: Leali, Perilli, Mazzocchi, Sgarbi, Ranocchia, Bordin, Bianchimano, Falasco, Terrani, Kouan. All. Nesta. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Serie B al netto dell’anticipo del venerdì, anche Verona Perugia sarà esclusivamente su Dazn: nessuna diretta tv dunque, ma avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone potrete seguire la sfida in diretta streaming video, installando la piattaforma per la quale dovrete aver sottoscritto un abbonamento. La televisione sarà utilizzabile solo in caso sia abilitata all’attivazione del servizio, dunque dovrete avere una smart tv con collegamento a internet e in questo caso potrete sfruttare anche il Chromecast per collegare il vostro dispositivo.

TESTA A TESTA

Verona Perugia potrebbe essere definito come un grande classico per la nona giornata di Serie B, dal momento che si contano la bellezza di 40 precedenti fra l’Hellas e gli umbri. Il bilancio è in sostanziale equilibrio, con una leggera supremazia del Verona che ha vinto 13 volte a fronte dei 12 successi del Perugia, che si aggiungono a 15 pareggi. Veneti in leggero vantaggio anche per quanto riguarda il numero dei gol segnati, 46 contro i 44 per il Perugia. Naturalmente questa leggera superiorità gialloblù si fa più netta se si considerano solamente le partite giocate a Verona, dove l’Hellas vanta nove vittorie e si contano poi otto pareggi e appena tre successi per il Perugia. I due precedenti più recenti sono invece relativi al campionato di Serie B 2016-2017, quando ebbe luogo un doppio pareggio: a Verona finì 2-2 il 4 dicembre 2016, mentre la partita giocata a Perugia il 25 aprile 2017 terminò con il punteggio di 1-1 al Curi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PROTAGONISTA

Sono numerosi i possibili nomi di spicco per Verona Perugia, ma la citazione principale deve andare a Giampaolo Pazzini, che per la Serie B è certamente un nome da copertina. Pazzini aveva davvero conquistato le copertine a metà settembre con la tripletta rifilata al Carpi nella partita vinta per 4-1 dal Verona, sia pure con ben due calci di rigore segnati dal ‘Pazzo’. Tre gol in una sola partita sono comunque un fantastico exploit, che aveva riportato il sereno nella complicata storia tra Pazzini e l’Hellas Verona: protagonista assoluto della promozione di due anni fa, nello scorso campionato tutto era andato storto e Pazzini a gennaio era andato al Levante, in Spagna. Sembrava un addio, invece è stato soltanto un arrivederci e adesso Pazzini potrebbe provare a ripetere quanto in Serie B era riuscito a fare due anni fa. Il problema è che quei tre gol sono per ora gli unici segnati in questo campionato da Pazzini, che di conseguenza adesso avrebbe bisogno di muoversi da quota 3 – e ne avrebbe bisogno anche il Verona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

L’ARBITRO

La gara tra il Verona e il Perugia valida per la nona giornata del campionato di Serie B sarà diretta dal signor Livio Marinelli della sezione arbitrale di Tivoli. Assieme a questo direttore di gara ci saranno sul terreno di gioco dello Stadio Bentegodi gli assistenti di linea Borzomì e Di Gioia mentre nelle vesti di quarto uomo ci sarà il signor Marini. Marinelli, dall’ottobre del 2017 ai massimi livelli calcistici italiani, in questa stagione ha diretto una gara di serie A ossia nella seconda giornata si è occupato di Genoa-Empoli. Per quanto riguarda il campionato cadetto il signor Marinelli si è occupato nella terza giornata della gara tra il Foggia e il Palermo che ha visto la vittoria dei siciliani per 2 a 1 e nella quale sono stati sventolati 6 cartellini gialli. Aggiungiamo che nella sesta giornata di campionato il fischietto ha invece diretto il match tra il Crotone e il Brescia terminato sul 2-2: qua sono stati messi a bilancio invece tre cartellini gialli, un cartellino rosso e 2 calci di rigore assegnati. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Verona Perugia, diretta dal signor Marinelli, è il primo posticipo nella nona giornata del campionato di Serie B 2018-2019: le due squadre scendono in campo alle ore 18:00 di sabato 27 ottobre. Sulla carta si tratta di un big match, ma al momento soltanto il Verona sta confermando le sue ambizioni: gli scaligeri sono secondi in classifica, hanno 4 punti da recuperare al Pescara ma hanno anche giocato una partita in meno, e puntano con decisione la promozione diretta che era già stata centrata due anni fa. Il Perugia è ancora troppo ondivago: la buona partenza è stata subito contraddetta da troppi problemi di tenuta, la classifica attuale non rispecchia il valore di un gruppo che spera di giocare ancora i playoff e questa volta di fare strada fino al ritorno in Serie A.

RISULTATI E PRECEDENTI

Al netto della buona classifica, il Verona è in calo: aveva vinto quattro partite consecutive lanciandosi al primo posto della Serie B, ma poi ne ha perse due in fila (senza segnare) ed è tornato a fare punti nella trasferta di Venezia. Urge dunque ritrovare la vittoria: come detto la situazione è ancora positiva, ma il rischio è quello di allontanarsi dalle prime due posizioni ed entrare in lotta con avversarie che hanno la capacità di operare il sorpasso, i punti persi eventualmente in autunno potrebbero mancare molto quando si tratterà di tirare le somme al termine della stagione regolare. Lo sa bene anche il Perugia, che però non riesce a decollare: situazione non nuova per il Grifone, che già negli anni scorsi ha sofferto parecchi cali di rendimento. Qui c’è una sola vittoria nelle ultime cinque, con tre sconfitte: Alessandro Nesta non ha ancora vinto fuori casa (due punti) ed è già caduto al Curi, contro un Carpi che era partito malissimo. I playoff restano ampiamente alla portata per i valori sul campo, ma la squadra deve scrollarsi di dosso l’insicurezza e iniziare a fare risultati contro squadre sulla carta superiori.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PERUGIA

Carrellata di ex nel Verona: intanto l’allenatore Fabio Grosso, poi Colombatto (che potrebbe giocare da playmaker, stretto tra Liam Henderson e Zaccagni), poi Gustafson e soprattutto Di Carmine, che appare ancora favorito su Pazzini per guidare un tridente offensivo che sarà completato da Ragusa e Laribi, a meno che il giovane Seung-Woo Lee non rappresenti la scelta a sorpresa. Alessandro Crescenzi o Almici a destra, Balkovec o lo stesso Crescenzi a sinistra; in mezzo alla difesa Marrone e Antonio Caracciolo a protezione di Silvestri. Il Perugia perde Gyomber e Raffaele Bianco per squalifica: in difesa pronto El Yamiq per giocare al centro con Cremonesi, a centrocampo invece dovrebbe rimanere tutto invariato con Verre da regista e le due mezzali che saranno Moscati e Michael. A completare la difesa i terzini: a destra ballottaggio Ngawa-Mazzocchi, dall’altra parte giocherà uno tra Felicioli e Falasco. A completare la squadra il reparto offensivo: Vido ancora da trequartista, davanti Melchiorri può fare coppia con Mustacchio.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match della nona giornata di Serie B sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che indicano nel Verona la squadra favorita: vale infatti 1,90 volte la puntata il segno 1, che andrà giocato per la vittoria degli scaligeri, contro la quota di 4,25 che è stata posta sull’eventualità del successo in trasferta del Perugia, ovviamente regolato dal segno 2. Il pareggio è un’eventualità che con questo bookmaker, avendo investito sul segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,20 volte quanto messo sul piatto.