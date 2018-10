DIRETTA / Albissola Pro Patria (risultato finale 1-1) streaming video e tv: Raja regala il pari

DIRETTA ALBISSOLA PRO PATRIA (RISULTATO FINALE 1-1): RAJA REGALA IL PARI



Inizia la ripresa Albissola e Pro Patria, decide al momento la rete di Santana con gli ospiti che sono in dieci per il rosso ai danni di Mastroianni. Da un tiro di Oukhadda si alza un campanile della difesa ospite per allontanare, ma dal limite dell’are, intercetta la sfera Raja, che con un destro al volo batte Mangano nell’angolino, pareggia l’Albissola. I padroni di casa spingono alla ricerca del raddoppio visto che la Pro Patria gioca anche in dieci. La compagine guidata da Claudio Bellucci spinge per provare a ribaltare la contesa. Dagli sviluppi di un corner ci prova Nossa, che alza però troppo il sinistro e impenna la sfera sopra la traversa. Termina in parità la gara tra Albissola e Pro Patria, decidono le reti siglate da Santana e Raja. Ricordiamo che la compagine avversaria ha terminato il match in dieci. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA SANTANA!



Inizia il match tra Albissola e Pro Patria. Primi dieci minuti di gara con pochissime emozioni, da registrare solo due calci d’angolo che non hanno sortito alcun pericolo. Santana! La sblocca la Pro Patria con l’uomo di maggiore esperienza! Bertoni batte bene una punizione con il pallone che arrivo dritto sul primo palo dove arriva Santana di gran carriera e la mette in rete. Russo ferma fallosamente Galli, giallo inevitabile per lui. Siamo intanto giunti al venticinquesimo minuto di gioco e la Pro Patria conduce grazie alla rete siglata da Santana. Ricordiamo che Mario Santana ha giocato anche in serie A indossando varie maglie, un calciatore quindi di grandissima esperienza per la Pro Patria che sta espugnando il campo dell’Albissola grazie ad una prestazione di carattere. (agg. Umberto Tessier)

SI COMINCIA!

Aspettando l’ormai imminente fischio d’inizio della partita Albissola Pro Piacenza del girone A, possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due squadre in un campionato di Serie C che sta purtroppo continuando a vivere una situazione decisamente complicata. La formazione di casa non ha iniziato nel migliore dei modi questa stagione, con un solo punto ottenuto in sette gare e con sette gol fatti a fronte però di quindici subiti. La Pro Patria invece in sette partite ha saputo ottenere un bottino di 6 punti per effetto di due vittorie e cinque sconfitte, mentre il bilancio di reti è stato di sei gol fatti e dodici incassati. L’Albissola nelle quattro gare casalinghe fino a questo momento disputate ha ottenuto un solo punto mentre il Pro Patria ha giocato in esterna quattro volte con tre punti ottenuti per effetto di una vittoria e tre sconfitte. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Albissola Pro Patria!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

I TESTA A TESTA

Nella gara Albissola-Pro Patria c’è solo un precedente che risale alle semifinali di playoff della Serie D della scorsa stagione. A campi invertiti la Pro Patria fu abile a vincere col risultato di 4-0, dimostrando di essere in un momento di grandissima forma. L’inizio di stagione è stata piuttosto complicata per le due squadre che fino a questo momento hanno fatto davvero poco. L’Albissola ha fatto appena un punto in cinque partite, dimostrando un tallone d’Achille soprattutto in difesa a causa di ben 15 gol subiti in 7 partite. I liguri fino a questo momento sono riusciti a raccimolare un punto senza riuscire ancora a vincere nemmeno una partita. Dall’altra parte poco meglio ha fatto la Pro Patria che dopo il successo della prima giornata è andata incontro a tre sconfitte di fila. Una vittoria nella penultima di campionato è stata cancellata dal pesante ko nell’ultimo turno. Arrivati alla nona giornata di Serie C la sfida può essere già decisiva per entrambe le squadre. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Albissola-Pro Patria, diretta dal signor Gualtieri di Asti, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone A. La sconfitta di Arezzo ha fatto restare l‘Albissola fanalino di coda nel girone A del campionato di Serie C, con un solo punto conquistato in sette partite disputate per la matricola ligure, che paradossalmente è riuscita a muovere la classifica solamente con il pari interno ottenuto contro la formazione che attualmente occupa il primo posto in classifica, ovvero il Piacenza. Dall’altra parte la Pro Patria oppone cinque sconfitte ma anche due vittorie nel suo cammino di inizio stagione: la formazione di Busto Arsizio aveva ottenuto un’affermazione molto importante andando ad espugnare il campo del Novara, una delle formazioni maggiormente quotate del raggruppamento nord-occidentale della Serie C. Domenica scorsa però proprio il Piacenza capolista ha inflitto una dura lezione ai Tigrotti, battuti 1-4 allo Speroni e ancora lontani da un livello di continuità che può far pensare a un campionato tranquillo. Sarà dunque uno scontro salvezza anticipato, anche se la Pro Patria può contare cinque lunghezze di vantaggio sull’Albissola ultima: ma i liguri, al di là del tentativo di sfruttare il fattore campo favorevole in questo match, dovranno cercare di scuotersi per non vivere una stagione tra i professionisti, la prima in assoluto, che si riveli una lenta marcia verso il ritorno in D.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA PRO PATRIA

Le probabili formazioni del match. Albissola in campo con Piccardo in campo alle spalle di una difesa a quattro con l’argentino Gargiulo a destra e Gulli a sinistra, mentre Nossa e lo svizzero Rossini saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo Damonte e Sibilia saranno i centrali con il marocchino Oukhadda esterno laterale di destra e Raffaele Russo esterno laterale di sinistra, mentre Martignago farà coppia con Cais sul fronte d’attacco. Risponderà la Pro Patria con Tornaghi in porta e una difesa a tre con Battistini, Zaro e Boffelli schierati dal primo minuto. Mora si muoverà sulla fascia destra e Galli sulla fascia sinistra, mentre Bertoni, Colombo e Gazo saranno i centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Mastroianni al fianco dell’argentino Santana.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

I moduli tattici a confronto saranno il 4-4-2 dell’Albissola ed il 3-5-2 schierato dalla Pro Patria allenata da Ivan Javorcic. Da segnalare un solo precedente recente tra le due formazioni, la sfida di semifinale dei play off di Serie D vinta 4-0 dalla Pro Patria lo scorso 31 maggio: da ricordare infatti che entrambe le formazioni hanno ottenuto l’anno scorso la promozione vincendo i rispettivi gironi nel campionto di quarta serie.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la sfida tra Albissola e Pro Patria viene considerata praticamente in perfetto equilibrio. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.60 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.00 e William Hill fissa invece a 2.70 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.10 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.60 da Sisal Matchpoint.