Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid/ Ultime notizie: ex Juve vuole “garanzie” da Florentino Perez

Nessun allenatore del Real Madrid può sopravvivere ad un 5-1 nella partita più sentita di Spagna, il Clasico contro il Barcellona, e Julen Lopetegui non fa eccezione. Da qui la decisione ormai presa da parte del presidente Florentino Perez di sollevare dall’incarico l’ex commissario tecnico della Spagna e di sostituirlo in panchina con Antonio Conte. Come riportato da Sky Sport, però, nonostante il fascino indiscusso di una squadra come il Real Madrid, l’ex mister di Juventus e Chelsea non smentirà il suo modo di essere e di approcciarsi ad una nuova sfida: in questo senso chiederà garanzie a Florentino Perez sull’esistenza di un progetto che lo metta nelle condizioni ideali per lavorare ed esprimere il suo calcio. Voglia di allenare il Real Madrid sì, dunque, ma alle sue condizioni: Conte, spiega Sky, del resto sa benissimo che visti i grandi risultati ottenuti in questi anni per lui le offerte non mancheranno. (agg. di Dario D’Angelo)

SERGIO RAMOS “AVVISA” CONTE

Antonio Conte ad un passo dalla svolta probabilmente più intrigante della propria carriera: diventare nuovo allenatore del Real Madrid. Ore contate ormai per Julen Lopetegui, con il 5-1 rimediato nel Clasico contro il Barcellona che non lascia spazio a dubbi sulle decisioni che Florentino Perez assumerà nella giornata di oggi. Quel che è certo è che Conte si troverà a gestire fin da subito uno spogliatoio complicato. Non è un mistero, come riferisce Tuttosport, che fu proprio il capitano Sergio Ramos a sconsigliare l’avvento di Conte in estate a causa delle cattive referenze fattegli dal compagno di nazionale Diego Costa e da altri spagnoli che con Conte avevano avuto problemi al Chelsea. Ecco perché le dichiarazioni rilasciate ieri da Sergio Ramos suonano quasi come un avvertimento:”Conte? Il rispetto bisogna guadagnarselo, non può essere imposto. Non faccio nomi. Abbiamo vinto tutto con gli allenatori che conoscete, alla fine la gestione dello spogliatoio è più importante delle conoscenze tecniche di un allenatore”. (agg. di Dario D’Angelo)

REAL MADRID, ORE CONTATE PER LOPETEGUI

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Real Madrid. In Spagna ne sono sicuri: l’ex tecnico di Juventus e Chelsea, già ct della Nazionale italiana, è ad un passo dalla panchina madrilena. L’attuale allenatore Julen Lopetegui verrà esonerato lunedì, dopo un inizio di stagione terrificante. Secondo quanto riportato da As, Conte sarà a Madrid già lunedì pomeriggio per rispondere alla chiamata di Florentino Perez, che lo ha preferito a Santiago Solari, una opzione caldeggiata dai giocatori. Il tecnico salentino, di ritorno da una vacanza in Egitto, è fiducioso di definire domani e chiudere il contenzioso col Chelsea. Il CdA in programma procederà all’esonero di Lopetegui, che ha rimediato un bruttissimo ko nel Clasico con il Barcellona. Il suo destino è ormai scritto: l’annuncio arriverà dopo la riunione della giunta direttiva. Conte potrebbe raggiungere la squadra a Melilla per il debutto in programma mercoledì in Coppa del Re.

ANTONIO CONTE NUOVO ALLENATORE DEL REAL MADRID

Non sono previsti clamorosi colpi di scena: l’ex ct della Spagna lascerà l’incarico all’ex ct dell’Italia. E pensare che Julen Lopetegui lascerà quell’incarico che gli è costato il Mondiale lo scorso giugno e la panchina delle Furie Rosse. L’avventura è cominciata male e finita peggio. Ora sarà Antonio Conte a raccogliere la sua eredità. È lui il prescelto, anche se sulla sua candidatura ci sono voci contrastanti. La causa tra l’ex allenatore della Juventus e il Chelsea è ancora in corso, ma la conclusione potrebbe essere vicina grazie a questa svolta dell’ultima ora. In Spagna infatti si dicono sicuri che la questione sia risolta e che Antonio Conte possa quindi firmare liberamente per un altro club. Se però Antonio Conte non dovesse sbloccare la situazione in tempi brevi, mercoledì sulla panchina del Real Madrid per l’andata dei sedicesimi di Coppa del Re contro il Melilla potrebbe sedere temporaneamente in panchina Santiago Solari, attuale allenatore del Castilla. Sarà una giornata intensa allora quella di domani.