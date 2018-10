DIRETTA/ Crotone Salernitana (risultato finale 1-1) streaming video Dazn: Simy agguanta il pari

DIRETTA CROTONE SALERNITANA (RISULTATO FINALE 1-1): SIMY AGGUANTA IL PARI



Cross teso di Casasola, Vaisanen chiude in spaccata rischiando l’autorete. Sponda aerea di Firenze in area per Budimir che si gira e prova la conclusione, palla alta. Colpo di testa a colpo sicuro di Budimir e miracolo di Micai che salva la compagine campana. Simy! Il Crotone agguanta il pari a due minuti dal termine. Traversone di Martella per la testa del centravanti nigeriano che batte Micai con la testa. I calabresi provano ora a vincerla, la Salernitana difende a denti stretti. Dopo quattro minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi, hanno deciso le reti di Bocalon e Simy in pieno recupero. Gara molto piacevole con la Salernitana meglio nella prima frazione che ha subito il ritorno della compagine calabrese nella ripresa con Micai grande protagonista sulla conclusione di Budimir a botta sicura. (agg. Umberto Tessier)

LA SBLOCCA BOCALON!



Inizia la ripresa tra Crotone e Salernitana, la prima frazione è terminata a reti bianche. Di Tacchio prova il tiro da lontanissimo, il pallone non inquadra lo specchio della porta. Bocalon! La sblocca la Salernitana grazie alla rete dell’attaccante. Il colpo di testa di Mantovani trova il tocco vincente di Bocalon a pochi passi. Vitale serve a Bocalon la palla del raddoppio, questa volta non trova però il tocco vincente. La compagine calabrese è ora in grandissima difficoltà. Cross di Stoian in area per Budimir, attento Gigliotti ad anticipare il centravanti rossoblù e salvare i suoi. L’ora di gioco è andata via con i granata che sono avanti grazie alla rete siglata da Bocalon. Il Crotone sta attaccando a testa bassa alla ricerca del pareggio, vedremo se in questa mezzora riuscirà a riprenderla. (agg. Umberto Tessier)

SQUADRE AL RIPOSO



Inizia la partita tra Crotone e Salernitana, gara che prometet spettacolo. Sugli sviluppi di corner Vaisanen, di testa, serve involontariamente in area piccola Bocalon, la cui spizzata aerea termina fuori di un soffio. Traversone d’esterno di Vitale, ma il tracciante non trova Casasola. Calcio d’angolo battuto direttamente in porta da Mazzarani, costringendo Cordaz ad un intervento difficile. Grande anticipo su Stoian da parte di Mantovani, che innesca il contropiede. Il centrale serve sulla destra Jallow, che converge verso il centro e prova la conclusione, palla alta. Botta dalla distanza di Molina, pallone sporcato da un difensore e bloccato da Micai. Manca poco alla fine della prima frazione, non si sblocca la contesa. La prima frazione termina a reti bianche, gara con poche emozioni fino ad ora. (agg. Umberto Tessier)

FORMAZIONI UFFICIALI!

La sfida Crotone-Salernitana vede di fronte due squadre divise da tre punti. I calabresi sono undicesimi a 10 punti, mentre il cavalluccio marino è quinto a 13. La forza della squadra ospite è stata la difesa con 8 reti incassate rispetto alle 12 degli ospiti. Davanti invece ha segnato di più la squadra di casa con 11 reti siglate, rispetto alle 9 degli ospiti. I campani sono una squadra che sa “mordere” le caviglie, tanto che nella top ten dei falli fatti di categoria c’è Francesco di Tacchio con 20 interventi. Questo pressing costante ha portato anche a un cartellino rosso, ricevuto da Raffaele Schiavi, proprio Di Tacchio invece è tra quelli con un maggior numero di gialli cioè 4. Gli occhi sono tutti su Tiago Matias Casasola che ha tra i suoi numeri il fatto di aver completato più cross e cioè 42. Dietro di lui si posiziona Bruno Martella dei calabresi che di palle in mezzo ne ha messe ben 38. Sarà dunque una gara che si potrebbe giocare molto anche sulle corsie esterne. Ora parola al campo: ecco le formazioni ufficiali, Crotone Salernitana comincia! CROTONE (4-3-2-1): Cordaz; Faraoni, Vaisanen, Sampirisi, Martella; Rohden, Barberis, Molina; Firenze, Budimir, Stoian. Allenatore: Giovanni Stroppa SALERNITANA (3-5-2): Micai; Mantovani, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Odjer, Di Tacchio, Mazzarani, L. Vitale; Bocalon, Jallow. Allenatore: Stefano Colantuono (agg. di Matteo Fantozzi)

I TESTA A TESTA

Una panoramica su Crotone Salernitana ci consentirebbe di contare ben 28 precedenti fra queste due formazioni meridionali: il bilancio sorride alla Salernitana che ha ottenuto nove vittorie a fronte di sei successi per il Crotone, mentre sono ben 13 i pareggi. I campani sono in vantaggio anche nel numero delle reti segnati, anche se in questo caso la differenza è minima: 26 contro 24. Considerando invece solamente le partite giocate a Crotone i rapporti di forza si invertono perché contiamo cinque vittorie per i calabresi, oltre a sette pareggi e appena due vittorie esterne per la Salernitana. Infine ricordiamo che i due precedenti più recenti fra queste due formazioni sono quelli relativi al campionato di Serie B 2015-2016, nel quale il Crotone ottenne una netta vittoria casalinga per 4-0 il 2 ottobre 2015, mentre la partita di ritorno a Salerno si concluse con un pareggio per 1-1 il 21 febbraio 2016. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I BOMBER: OCCHI SU BUDIMIR

Tra i possibili protagonisti di Crotone Salernitana citiamo Ante Budimir, l’attaccante croato dei padroni di casa calabresi. Il nome di Budimir resta legato in modo indissolubile alla storica promozione in Serie A ottenuta dal Crotone nel campionato 2015-2016, di cui il croato fu uno dei mattatori grazie a 16 gol segnati che furono naturalmente determinanti per il traguardo centrato dai calabresi. Budimir fu allora acquistato dalla Sampdoria, con cui visse però una pessima stagione nel 2016-2017, tanto da tornare a Crotone nell’estate dell’anno scorso. La stagione 2017-2018 ha visto Budimir segnare 6 gol in Serie A, un bottino non malvagio ma insufficiente a garantire la salvezza per i pitagorici, dove il croato è comunque rimasto anche per questa nuova stagione nel campionato cadetto. Il ricordo sono naturalmente i 16 gol segnati tre anni fa, per adesso Budimir è a quota due (tra l’altro con una doppietta al Brescia) ma di sicuro le speranze del Crotone di lottare di nuovo per la promozione passano dal croato. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ARBITRA ROS

La partita Crotone Salernitana, valida per la nona giornata del campionato di Serie B, sarà diretta dal signor Riccardo Ros della sezione Aia di Pordenone. In questa particolare occasione del campionato cadetto il signor Ros sarà affiancato dagli assistenti di linea Margani e Mokhtar mentre toccherà al signor Sozza occuparsi delle mansioni di quarto uomo. Il signor Ros in questa prima parte di stagione ha già diretto tre gare valide per il campionato di Serie B: vediamo quindi che nella 1^ giornata ha fischiato nel match tra Cremonese e Padova terminato sul punteggio di 1 a 1 e nel quale c’è stato un cartellino giallo e due rossi di cui uno consegnato però per doppia ammonizione. Segnaliamo inoltre che Ros nella quarta giornata si è occupato di Cosenza-Livorno terminata sempre sul punteggio di 1 a 1 con 4 cartellini gialli: nel sesto turno poi il fischietto ha diretto Benevento-Foggia che ha visto la vittoria dei pugliesi per 3 a 1 e nella quale ci sono stati 5 cartellini gialli. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Crotone Salernitana, posticipo di Serie B 2018-2019, sarà diretta dal signor Ros: allo stadio Scida si gioca domenica 28 ottobre alle ore 21:00, poi il campionato cadetto vivrà il suo turno infrasettimanale. Si affrontano due squadre che stanno facendo bene: in particolare ovviamente gli ospiti, che arrivano a questo posticipo con il vento in poppa, entrando al quarto posto nella giornata pur avendo giocato una partita in più di alcune avversarie che possono mettere in discussione il piazzamento. Il Crotone, che aspira a tornare in Serie A immediatamente, deve ancora fare i conti con un rendimento troppo alterno, contrassegnato in particolare dai tanti gol subiti (sono 12) e da un progetto che stenta a decollare, tanto che a oggi, con il pieno delle partite, sarebbe addirittura fuori dai playoff.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Crotone è tornato a vincere dopo un periodo nero: il 2-1 contro il Padova ha spezzato una serie di quattro partite nelle quali i rossoblu avevano raccolto appena un pareggio, perdendo tante posizioni in classifica. Giovanni Stroppa sa di avere a disposizione quella che sulla carta è una corazzata, ma non è ancora riuscito a farla esprimere nel migliore dei modi giornata dopo giornata; la striscia negativa di cui abbiamo parlato è arrivata dopo due vittorie consecutive, con le quali sembrava che il Crotone avesse definitivamente spiccato il volo verso le prime posizioni della classifica. Sarà dunque un bel test quello di oggi, perchè la Salernitana è in un grande momento: due vittorie e due pareggi dopo la netta sconfitta di Benevento, che è anche l’unica nel corso della stagione. Gli amaranto dunque avanzano in zona playoff, con tre vittorie e quattro pareggi; nell’ultima giornata è arrivato il successo contro il Perugia, una sfida da ex per Stefano Colantuono che sogna davvero la post season ma sa anche di dover mantenere questo rendimento a lungo termine.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE SALERNITANA

Crotone schierato con il rombo di centrocampo, nel quale Barberis rappresenta il playmaker davanti alla difesa e Firenze potrebbe agire da trequartista; perso Benali a lungo (si parla di tre mesi dopo l’intervento chirurgico, brutta tegola per i calabresi), Stroppa si affida dunque a una mediana in linea con Rohden e Molina schierati sugli interni, mentre in difesa agiranno Vaisanen e Marchizza a protezione di Cordaz con Sampirisi e Martella sugli esterni. La Salernitana gioca con un modulo simile: identico davanti, dove Mazzarani supporta Djuric e Jallow che sono favoriti su Bocalon, leggermente modificato dalla cintola in giù, perchè qui ci sono due centrali (Castiglia e di Tacchio) con i laterali che agiscono in mediana, e dovrebbero essere Casasola (decisivo la scorsa domenica) e Luigi Vitale. Difesa dunque a tre: Migliorini, Gigliotti e Valerio Mantovani a protezione del portiere Micai.

QUOTE E PRONOSTICO

Il Crotone è la squadra cui vengono assegnati i favori del pronostico: lo stabilisce in maniera chiara anche l’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale la vittoria dei calabresi ha un valore di 1,95 (naturalmente dovrete giocare il segno 1). Vale già abbastanza la quota per il pareggio, regolato dal segno X: vi farebbe guadagnare 3,15 volte la cifra messa sul piatto, arriviamo invece a 4,25 nell’eventualità del successo esterno della Salernitana, identificata ovviamente dal segno 2.