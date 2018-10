DIRETTA/ Cuneo-Arzachena (risultato finale 1-0) streaming video e tv: decide il gol di Bobb al 62′!

DIRETTA CUNEO ARZACHENA (1-0): DECIDE IL GOL DI BOBB AL 62′!

Il lungo equilibrio durato circa un’ora tra Cuneo e Arzachena viene rotto al minuto 62’ da Bobb che porta meritatamente in vantaggio i piemontesi: il giocatore del Gambia è bravo a farsi trovare pronto sul crosso di Borrello e a siglare la rete dell’1-0 che fa esplodere il pubblico del “Paschiero”. Una volta subita la rete, i sardi provano a riorganizzare le idee anche se una reazione vera e propria dei biancoverdi non c’è e così il possesso palla continua a essere della squadra di Scazzola che quindi tiene lontani eventuali pericoli e anzi si concede pure qualche sortita offensiva alla ricerca del gol del raddoppio che di fatto chiuderebbe le ostilità. Solo nel finale il forcing dei ragazzi di Giorico si fa più continuo ma di tiri verso la porta di Marcone non se ne vedono e, nei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, a parte un cross pericoloso degli ospiti che Marcone fa suo e una mischia pericolosa in area al 93’ non succede più nulla: il Cuneo batte per 1-0 l’Arzachena e continua nella sua striscia positiva, mentre per i sardi si tratta del terzo KO di fila che ora rende la loro classifica più preoccupante. (agg. di R. G. Flore)

FORCING PIEMONTESE MA I SARDI TENGONO!

La ripresa del match tra Cuneo e Arzachena comincia senza nessun cambio effettuato dai due tecnici (quello di casa aveva già dovuto avvicendare forzatamente Romanò al 43’): pronti via e il direttore di gara ammonisce il sardo Busatto per una trattenuta, mentre il leitmotiv della sfida non cambia, con i piemontesi più intraprendenti e che tendono a tenere il pallino del gioco; a farne le spese è ancora un biancoverde, con Benedini ammonito subito dopo ancora tra gli ospiti. Tuttavia, il forcing dei ragazzi di Scazzola e la pressione applicata sui portatori di palla avversari non trovano comunque sbocchi offensivi nei primi dieci minuti del secondo tempo e i sardi, seppure a fatica, riescono a sbrogliare tutte le situazioni più complicate come al 56’ quando Kanis trova solo l’opposizione del portiere ospite Ruzittu tra lui e la rete. Visto che il punteggio non si sblocca, allora Scazzola decide due avvicendamenti attorno al 60’, togliendo proprio Kanis e Gissi a favore di Borello e Defendi. (agg. di R. G. Flore)

POCHE EMOZIONI A FINE PRIMO TEMPO!

Il primo tempo del match tra Cuneo e Arzachena si chiude sul punteggio tutto sommato giusto di 0-0 nonostante un buon avvio di gara della formazione piemontese anche se i sardi hanno provato bene ad agire di rimessa ma senza mai creare grattacapi al portiere di casa Marcone, come quando al 35’ Taufer si presenta pericolosamente sulla trequarti. Invece, poco prima del riposo, piccola tegola per il tecnico Cristiano Scazzola: al minuto 43 infatti Romanò deve alzare bandiera bianca, e al posto del centrocampista proveniente dalle giovanili dell’Inter entra Paolini. Ma dopo un solo minuto di recupero il direttore di gara fischia la fine delle ostilità e manda tutti al riposo sul parziale di parità. (agg. di R. G. Flore)

PIEMONTESI SUBITO VICINI AL GOL!

Allo stadio “Paschiero” di Cuneo i padroni di casa ospitano l’Arzachena per continuare a restare in contatto con le posizioni di testa mentre i sardi vogliono risollevarsi dopo un avvio di torneo stentato. E su un calcio d’angolo al minuto 3 Ferreyra va subito vicino al gol per i padroni di casa (palla di poco fuori), segnando il migliore avvio da parte dei ragazzi allenati da Cristiano Scazzola rispetto a quelli di Mauro Giorico. Ma i biancoverdi non vogliono fare da sparring partner e al 7’ replicano con Benedini che impatta bene su un cross e colpisce il palo: Arzachena a un passo dal vantaggio, per una gara che è cominciata subito a ritmi elevatissimi e che promette ancora emozioni nel suo prosieguo. Infatti al 10’ è Caso a farsi di nuovo pericolo tra i piemontesi, ben servito da Gissi, ma non trova lo specchio. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

Tra pochi minuti avrà inizio Cuneo Arzachena, partita valida per la nona giornata di campionato di Serie C girone A, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio. I padroni di casa hanno disputato sette incontri totalizzando 9 punti con due vittorie, tre pareggi e due sconfitte mentre il bilancio in termini di reti è di cinque messe a segno a fronte di otto subite. L’Arzachena invece in sei gare giocate ha ottenuto altrettanti punti con due vittorie e quattro sconfitte, mentre le reti all’attivo sono quattro a fronte di dodici incassate. Il Cuneo ha giocato davanti al proprio pubblico due volte con quattro punti complessivi conquistati, mentre l’Arzachena ha disputato due gare esterne con altrettante sconfitte. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Cuneo Arzachena!

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti di Cuneo-Arzachena che si sono già incontrate nella scorsa stagione sempre in Serie C. Allo Stadio Fratelli Peschiero la gara terminò col risultato di 0-1, decisa da una rete di Bertoldi al minuto 66. Fu invece 1-1 a campi invertiti nel girone di ritorno con i padroni di casa in grado di passare avanti grazie a Lisai, raggiunti da un Cuneo in inferiorità numerica per il rosso di Conrotto al minuto 94 grazie a una rete di Di Filippo. Le due squadre hanno vissuto fino a questo momento un percorso abbastanza simile. Il Cuneo viene da quattro risultati utili consecutivi nei quali ha alternato un pareggio a una vittoria. L’Arzachena è sotto di tre punti ma ha anche giocato una partita in meno dei suoi avversari. Inoltre è reduce da due ko di fila che hanno tolto un po’ di certezze. Oggi c’è la volontà di riuscire a ritrovare la vittoria anche se l’avversario che si trova davanti non lascerà nulla al caso. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Cuneo-Arzachena, diretta dal signor Cosso di Reggio Calabria, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone A. Il blitz in casa della Pro Piacenza ha rilanciato un Cuneo che sembra sempre più solido rispetto a quanto era stato espresso nelle prime partite della stagione dalla formazione allenata da Scazzola. I piemontesi sono riusciti a ottenere 8 preziosi punti nelle ultime quattro uscite in campionato che ne hanno radicalmente cambiato il cammino e la classifica. Con 9 punti totali il Cuneo ha ora 3 lunghezze di vantaggio su un’Arzachena che dopo la vittoria in casa contro la Juventus U23 ha incassato due sconfitte consecutive, con un poker incassato sul campo della Lucchese e un ko di misura subito sul campo dell’Alessandria. Situazione complessa che la formazione allenata da Giorico sarà ora chiamata a sovvertire in una difficile trasferta. Difficile anche perché l‘Arzachena lontana dalle mura amiche non vince dal match del 28 gennaio scorso in casa del Pontedera, e in campionato è reduce da quattro sconfitte in altrettante uscite fuori casa. Insomma, per il Cuneo, con una partita affrontata con adeguata concentrazione, potrebbe palesarsi un’occasione per migliorare una classifica che ad inizio stagione sembrava ampiamente deficitaria.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO ARZACHENA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Fratelli Paschiera di Cuneo. I padroni di casa piemontesi scenderanno in campo con Marcone in porta e una difesa a tre con Bertoldi, l’argentino Ferreyra e Cristini schierati titolari. Castellana sarà l’esterno di fascia destra e Mattioli l’esterno di fascia sinistra, mentre il mediano della Tanzania Carte Said, il bosniaco Suljic e Borello partiranno dal primo minuto nel terzetto di centrocampo. In attacco, spazio a Kanis al fianco dello svizzero Gissi. Risponderà l’Arzachena con Ruzittu tra i pali, Busatto schierato in posizione di terzino destro e Arboleda schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Baldan e La Rosa saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno invece per vie centrali Casini e Trillo, mentre Taufer si muoverà sulla corsia laterale di destra e Manca sulla corsia laterale di sinistra. In attacco spazio a Sanna in coppia con Gatto.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si scontreranno il 3-5-2 del Cuneo allenato da Cristiano Scazzola ed il 4-4-2 dell’Arzachena guidata in panchina da Mauro Giorico. L’ultimo (e unico) precedente a Cuneo tra i professionisti tra le due squadre è quello dello scorso campionato, vittoria sarda il 5 novembre 2017 con rete decisiva messa a segno da Bertoldi. Il ritorno ad Arzachena del 20 marzo scorso è terminato 1-1, vantaggio sardo di Lisai con pareggio siglato in extremis per i piemontesi da Di Filippo.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, il Cuneo viene considerato nettamente favorito per la conquista dei tre punti nel match contro l’Arzachena. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 1.90 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.10 e William Hill fissa invece a 4.00 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.20 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.60 da Sisal Matchpoint.