DIRETTA/ Fano-Monza (risultato finale 0-2) streaming video e tv: Iocolano la chiude al 93′!

DIRETTA FANO MONZA (0-2): IOCOLANO LA CHIUDE AL 93′!

Dopo il gol subito un po’ a sorpresa a metà ripresa sul calcio di punizione di Ceccarelli, il Fano non si ritrova più e nonostante abbia tenuto meglio il campo per circa un’ora si disunisce e non solo termina il match in inferiorità numerica ma nel convulso recupero subisce in extremis pure il raddoppio del Monza che rende ancora più pesante il KO odierno. Infatti, a seguito della rete, comincia l’inevitabile giostra dei cambi ma al minuto 80 il trequartista dei granata Filippini si becca un rosso diretto per un fallo su Riva, lasciando i suoi compagni in 10. E così le velleità dei marchigiani di rientrare nel match pian piano si spengono, mentre i brianzoli di Brocchi si limitano a tenere il campo e rischiano nel recupero per un presunto tocco di mano nella loro area: ma proprio in chiusura dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara, Iocolano serve il bis per i biancorossi in contropiede, mettendo la parola fine anche al forcing avversario. Finisce dunque 0-2 per il Monza che espugna il terreno di gioco del Fano e torna alla vittoria, mentre i granata di casa con questo KO restano fermi a 7 punti e nella zona calda della classifica. (agg. di R. G. Flore)

GOL DI CECCARELLI SU PUNIZIONE AL 65′!

La ripresa della sfida tra Fano e Monza si apre con maggior furore agonistico rispetto alla prima, in cui comunque erano stati i marchigiani a farsi preferire rispetto ai brianzoli, pur senza mai trovare il gol. E nei primi minuti del secondo tempo il direttore di gara commina ben tre cartellini gialli nell’arco di meno di 10’, sanzionando due volte i giocatori granata e una volta un biancorosso: intanto, dopo un avvio vibrante ma senza grandi emozioni, al minuto 60 è il trequartista di casa Filippini ad andare vicino al gol del vantaggio con un buon colpo di testa che però si spegne a lato. Ma a sorpresa, al minuto 65, a passare in vantaggio è il Monza di Brocchi: l’occasione propizia arriva su calcio piazzato con l’attaccante Ceccarelli che si incarica della battuta e che batte Sarr, il quale prova comunque in un estremo tentativo di smanacciare. 0-1 allo stadio “Turina” a favore dei brianzoli! (agg. di R. G. Flore)

A FINE PRIMO TEMPO PERSISTE L’EQUILIBRIO!

Il primo tempo della sfida tra Fano e Monza, nonostante la buona volontà mostrata dai marchigiani padroni di casa al cospetto dei brianzoli apparsi timorosi dopo gli ultimi rovesci, si conclude a reti bianche: dunque persiste il risultato di parità tra gli uomini di Epifani e quelli di Brocchi. Tuttavia, dopo la mezzora la gara ha perso di tono e invece hanno cominciato a scaldarsi gli animi, tanto che il direttore di gara nella fase conclusiva della frazione ha dovuto estrarre ben tre volte il cartellino giallo, e in tutti i casi ai danni dei giocatori brianzoli: l’ultima emozione è al 45’ con una punizione di Lazzari per i padroni di casa, ma c’è solo la potenza e così le due compagini tornano negli spogliatoi ancora sullo 0-0. (agg. di R. G. Flore)

MARCHIGIANI PERICOLOSI CON FERRANTE!

Allo stadio “Mancini” di Fano si affrontano i marchigiani allenati da Massimo Epifani alla ricerca di punti e il Monza di Christian Brocchi, reduce da un filotto negativo dopo un ottimo avvio di campionato: e partire forte sono proprio i granata padroni di casa anche se nei primi dieci minuti non si segnalano grandi occasioni da rete, a parte una chance per Ferrante ben imbeccato da Fioretti ma il tentativo non va a buon fine. Ed è lo stesso attaccante dell’AJ Fano, circa cinque minuti dopo, a presentarsi ancora una volta al tiro ma il suo tiro è centrale e la sfera viene facilmente controllata dall’estremo difensore dei brianzoli, Liverani. Tegola invece al 19’ per i biancorossi ospiti, quando Jefferson è costretto a lasciare il campo infortunato in favore di Reginaldo. (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI GIOCA!

Tra pochi minuti avrà inizio Fano Monza, partita valida per la nona giornata di campionato di Serie C girone B, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio. I padroni di casa del Fano hanno disputato sette partite ottenendo altrettanti punti con una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte grazie ad un bottino di cinque gol fatti e altrettanti subiti. Il Monza invece nelle otto gare fin qui disputate ha raccolto 11 punti con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte per effetto di sei reti messe a segno a fronte delle sette subite. Il Fano davanti al proprio pubblico ha giocato finora tre incontri riuscendo a conquistare cinque punti, mentre il Monza in trasferta ha giocato quattro gare ottenendo altrettanti punti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni della sfida Fano Monza!

I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti della gara Aj Fano-Monza tra due squadre che hanno voglia di dare una sterzata alla loro stagione. Le due squadre si sono scontrate nella stagione 2012/13 in Lega Pro con il risultato di 0-0 a Fano e un clamoroso 7-3 invece a Monza. Sarà una gara importante per la squadra brianzola che potrà contare sull’arrivo di Cristian Brocchi in panchina. La nuova squadra di Silvio Berlusconi era partita molto bene in campionato con tre vittorie di fila, ma nelle ultime cinque gare sono arrivati appena due punti. Il Monza ha dimostrato dia vere grandi problemi soprattutto davanti visto che fino a questo momento ha segnato appena sei reti in otto partite. Dall’altra parte c’è un Aj Fano che è reduce da un punto nelle ultime due partite e che di gol ne ha segnato anche uno in meno. Sarà interessante vedere chi riuscirà ad imporsi con entrambe le squadre che hanno tantissima voglia di sovvertire i pronostici. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Fano-Monza, diretta dal signor Chindemi di Viterbo, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Le ultime due sconfitte contro L.R. Vicenza e Teramo sono state fatali all’allenatore del Monza, Marco Zaffaroni: il duo Berlusconi-Galliani, da poche settimane alla guida del Monza dopo trent’anni insieme al Milan, ha deciso di ripiegare su Christian Brocchi, al quale era stata già affidata la squadra rossonera nel 2016. I brianzoli vedono il Pordenone, primo della classe nel girone B di Serie C dopo otto partite, lontano sette lunghezze e proveranno dunque a rimontare, con il Fano che al momento è più vicino alle retrovie con 7 punti in classifica. I marchigiani hanno progetti meno ambiziosi dei brianzoli, puntano alla salvezza e nelle ultime partite hanno ottenuto una vittoria contro il Giana Erminio, una sconfitta contro il Teramo e un pari interno contro la Sambenedettese.

PROBABILI FORMAZIONI FANO MONZA

Le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Mancini di Fano. I padroni di casa marchigiani schiereranno il senegalese Sarr in porta e una difesa a quattro rispettivamente posizionata da destra a sinistra con Vitturini, l’uruguaiano Sosa, l’ivoriano Konate e Setola. Lazzari, Acquadro e Tascone saranno invece i titolari nel terzetto di centrocampo, mentre Filippini sarà confermato nel ruolo di trequartista alle spalle del duo offensivo composto dall’argentino Cernaz e da Ferrante. Risponderà il Monza con Liverani tra i pali, Adorni schierato in posizione di terzino destro e Tentardini schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Caverzasi e Negro saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo si muoveranno invece nella zona centrale Guidetti e Galli, mentre la fascia destra sarà affidata a Giudici e Iocolano sarà invece l’esterno laterale mancino. In attacco mancherà Cori, espulso nell’ultimo match interno dei brianzoli contro il Teramo. Al suo posto ci sarà il brasiliano Jefferson a giocare nel tandem offensivo al fianco di Tommaso Ceccarelli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli schieramenti tattici delle due squadre saranno il 4-3-1-2 per il Fano allenato da Massimo Epifani ed il 4-4-2 per il Monza che vedrà partire la gestione del nuovo allenatore, Christian Brocchi. Fano e Monza si ritrovano di fronte in campionato dopo sei stagioni, l’ultima partita giocata allo stadio Mancini risale al 22 dicembre 2012, con risultato finale di 0-0. Pirotecnico fu il ritorno a Monza di quella stagione, il 12 maggio 2013, 7-3 per i brianzoli il risultato con gol di De Cenco (tripletta), Ravasi, Anghileri, Valagussa e autogol di Romito, mentre il Fano andò a segno con Cazzola, Romito e Del Core.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la sfida tra Fano e Monza viene considerata praticamente in perfetto equilibrio. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.70 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 2.90 e William Hill fissa invece a 2.60 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.45 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.45 da Sisal Matchpoint.