Infortunio De Rossi, come sta?/ Ultime notizie, problema al ginocchio esce al 40′ di Napoli Roma

L’infortunio di De Rossi potrebbe cambiare gli equilibri di Napoli–Roma gara che all’intervallo vede i giallorossi avanti grazie a un gol di Stephan El Shaarawy. Il capitano giallorosso ha alzato bandiera bianca, chiedendo al tecnico Eusebio Di Francesco il cambio proprio alla fine della prima frazione di gioco. Il fatto che non abbia voluto nemmeno aspettare di tornare negli spogliatoi fa pensare che il problema possa essere più serio del previsto e sicuramente una cosa che lo terrà fermo almeno per un po’. Pare che la gamba sia rimasta sotto in un contrasto con il ginocchio che ha subito una torsione innaturale. De Rossi è uscito dal rettangolo verde di gioco zoppicando, ma comunque sulle sue gambe. Non sembra esserci comunque pericolo di un infortunio molto serio, nonostante l’apprensione da parte dello staff medico giallorosso è giustificato dal fatto che il calciatore appunto ha voluto fortemente uscire dal campo senza voler attendere l’intervallo lontano appena un paio di minuti.

Infortunio De Rossi, Napoli-Roma: dentro Cristante

In seguito all’infortunio di De Rossi il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco ha deciso di inserire Bryan Cristante. La squadra giallorossa si è presentata in campo con un 4-3-3 che vedeva il capitano perno di centrocampo tra Lorenzo Pellegrini e Steven N’Zonzi. Con l’ingresso in campo dell’ex calciatore dell’Atalanta il francese ex Siviglia si va a posizionare al centro, davanti alla difesa, nel suo classico ruolo di mediano basso. Nonostante questo c’è da dire che la squadra giallorossa si potrebbe anche mettere con il 4-2-3-1, con Pellegrini pronto ad avanzare al centro dei tre trequartisti in appoggio ad Edin Dzeko. Vedremo se il cambio andrà a complicare la gara dei giallorossi che al San Paolo sono andati all’intervallo avanti 1-0 grazie a un gol di Stephan El Shaarawy.