Diretta/ Lucchese-Juventus U23 (risultato finale 3-2) streaming video e tv: i toscani calano un bel tris

DIRETTA LUCCHESE JUVENTUS U23 (RISULTATO FINALE 3-2): I TOSCANI CALANO UN BEL TRIS

Inizia la ripresa tra Lucchese e Juventus U23, i padroni di casa sono avanti per due reti ad uno. Zanimacchia capovolge Favale in area, rigore per i padroni di casa. Sul dischetto si presenta Sorrentino che non sbaglia! Bortolussi tenta la conclusione ma non inquadra lo specchio, padroni di casa ad un passo dal poker. Di Pardo spreca in maniera incredibile sulla ribattuta di Falcone, la Juventus poteva di nuovo riaprirla. Gara davvero divertente, la compagine bianconera sta attaccando a testa bassa alla ricerca del secondo gol. Provenzano spreca in maniera incredibile centrando il portiere avversario. Mavididi! La riapre di nuovo la Juventus U23 a dieci minuti dal termine. De Vito spiana la strada al contropiede dopo un grave errore. La Lucchese batte per tre reti a due la Juventus U23, gara davvero divertente. (agg. Umberto Tessier)

LA RIAPRE KASTANOS!

Kastanos! La riapre la Juventus U23 a cinque minuti alla fine della prima frazione. Dugli sviluppi dell’angolo è arrivata una conclusione di destro da fuori di Kastanos forse deviata dalla difesa rossonera e che ha beffato Falcone. La Liucchese spreca in contropiede la rete del tris, gara apertissima e ricca di emozioni. Inserimento di Greselin con quest’ultimo che sbaglia incredibilmente a porta vuota. Termina la prima frazione con i padroni di casa che sono avanti di per due reti ad uno. Alla doppietta di De Feo ha risposta Kastanos con una botta da fuori che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Nel finale altra occasione per i padroni di casa che hanno sprecato in maniera incredibile. Ci attende una seconda frazione ancora ricca di emozioni. (agg. Umberto Tessier)

DOPPIETTA DI DE FEO!

Inizia la gara tra la Lucchese e la Juventus U23. Avanti la Juventus, bravo Falcone a respingere. Sorrentino mette in mezzo, Del Prete interviene con buona scelta di tempo. Arriva ora il primo ammonito del match: giallo ad Antonsoon. La Juventus sta provando ad imbastire azioni interessanti ma la difesa di casa respinge bene gli attacchi. Grandissima ingenuità della difesa bianconera con Lombardo bravo a servire De Feo che a tu per tu è andato a trafiggere Del Favero. Lucchese che ora sta giocando davvero bene, soffre la compagine bianconera le iniziative dei toscani. De Feo! Raddoppia meritatamente la Lucchese. Il centravanti rossonero vince rimpallo in area e trafigge con un destro violento Del Favero. I padroni di casa quindi conducono per due reti di vantaggio, la Juventus è in grandissima difficoltà. (agg. Umberto Tessier)

SQUADRE IN CAMPO

Tra pochi minuti avrà inizio Lucchese Juventus U23, partita valida per la nona giornata di campionato di Serie C girone A, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio. La squadra di casa ha disputato fino a questo momento sette incontri riuscendo a racimolare 10 punti con due vittorie, quattro pareggi e una sconfitta mentre il bilancio in termini di reti è di dodici all’attivo e sette al passivo. La rappresentativa della Juventus invece in otto gare disputate ha ottenuto 11 punti con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte, mentre ha realizzato tredici gol e ne ha incassati undici. La Lucchese ha disputato quattro gare in casa con 5 punti conquistati mentre la Juventus Under 23 nelle tre gare esterne disputate ha ottenuto un solo punto. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Lucchese Juventus U23!

I TESTA A TESTA

Non ci sono ovviamente precedenti di Lucchese-Juventus U23, considerando che i bianconeri sono nati l’estate scorsa come ennesimo passo in avanti della squadra bianconera. Come sono andate fino a questo momento le due squadre? A oggi si trovano tra quinto e sesto posto ad appena un punto di distanza. I toscani sono sotto di un punto, ma hanno anche una partita in meno. I bianconeri sono riusciti a raccogliere fino a questo momento 11 punti grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I rossoneri invece hanno fatto 10 punti con 2 successi, 4 pari e 1 ko. La squadra di casa ha fatto meglio in difesa con 7 reti incassate rispetto alle 11 degli ospiti. Davanti però la Juventus U23 ha fatto meglio con 13 reti siglate a fronte delle 12 dei padroni di casa. Ci aspetta dunque una partita inedita che si disputa per la prima volta della storia del calcio italiano nel Gruppo A di Serie C. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Lucchese-Juventus U23, diretta dal signor Vigile di Cosenza, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone A. Prosegue la serie positiva della Lucchese, che nelle ultime partite ha ottenuto una striscia molto importante con sei risultati utili di fila, due vittorie e quattro pareggi. I due successi hanno di fatto aperto la striscia dei rossoneri, che hanno vinto contro la Pistoiese, poi incolonnato quattro ‘X’ contro Carrarese, Alessandria, Cuneo e Gozzano per poi battere con un perentorio 4-0 in casa l’Arzachena nell’ultima partita di campionato disputata, con reti di Bortolussi, Provenzano, De Feo e Lombardo su rigore. Risultato che ha portato la Lucchese a quota 10 punti in classifica, a una sola lunghezza di distanza dalla Juventus U23 che ha invece pareggiato in casa col Siena nella sua ultima uscita, sprecando due gol di vantaggio siglati da Pereira e Mavdidi nel giro di dieci minuti nel primo tempo. I giovani bianconeri sembrano in grado di stazionare nella parte alta della classifica, ma forse proprio a causa della scarsa esperienza stanno difettando di continuità nei momenti chiave.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE JUVENTUS U23

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Porta Elisa di Lucca. I padroni di casa della Lucchese schiereranno Falcone tra i pali, Lombardo sull’out difensivo di destra e Santovito sull’out difensivo di sinistra, mentre Martinelli e Gabbia saranno i centrali della retroguardia. Provenzano, Mauri e Greselin si muoveranno nella zona di centrocampo formando il terzetto titolare, mentre De Feo sarà il trequartista alle spalle del tandem d’attacco rossonero composto da Bortolussi e da Sorrentino. Risponderà la Juventus U23 con Del Favero in porta e una difesa a tre composta dallo svedese Andersson, da Del Prete e da Coccolo. A centrocampo il cipriota Kastanos e il tedesco Idrissa Touré si muoveranno per vie centrali, con Zanimacchia chiamato a presidiare la fascia destra e Beruatto che si muoverà invece sulla corsia laterale di sinistra. In avanti, il brasiliano Pereira supporterà l’azione del tandem offensivo bianconero, composto dall’inglese Mavdidi e da Olivieri.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico tra il 4-3-1-2 schierato dall’allenatore della Lucchese, Giancarlo Favarin, ed il 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza dal tecnico della Juventus U23, Mauro Zironelli. Non ci sono precedenti nella storia dei due club relativi a una Juventus U23 che per la prima volta affronta un torneo tra i professionisti. Una partita ufficiale di campionato tra Lucchese e Juventus non si svolge di fatto dal 13 aprile 1952, ultimo precedente in Serie A tra i rossoneri toscani e la prima squadra bianconera: in casa lucchese il match terminò con un pari a reti bianche.

