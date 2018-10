Diretta/ Milan Sampdoria (risultato finale 3-2) info streaming video e tv: Decide Suso nella ripresa!

DIRETTA MILAN SAMPDORIA (RISULTATO 3-2): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan batte la Sampdoria per 3 a 2. Nel primo tempo il vantaggio di Cutrone era stato vanificato dalla rimonta blucerchiata arrivata tramite le reti di Saponara e Quagliarella ma Higuain ha poi saputo pareggiare nel finale di frazione. Durante il secondo tempo i rossoneri prendono in mano la situazione e chiudono definitivamente i conti con Suso al 62′. I 3 punti guadagnati oggi consentono al Milan di portarsi a quota 15 nella classifica di Serie A mentre la Sampdoria viene agganciata restando ferma proprio a 15 punti.

FASE FINALE DEL MATCH

Quando manca ormai solamente una decina di minuti al novantesimo della sfida tra Milan e Sampdoria, il punteggio è cambiato nuovamente ed è ora di 3 a 2. Gli sforzi dei rossoneri per riportarsi in vantaggio vengono premiati al 62′ dalla bella conclusione vincente di Suso, bravo a rientrare ed a calciare con forza e precisione dal limite dell’area avversaria dopo aver ricevuto palla da Rodriguez. Anche Gattuso è costretto a fare i conti con un infortunio quando deve sostituire Calabria con Abate al 78′.

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Milan e Sampdoria è sempre di 2 a 2. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, la squadra di Gattuso tenta di riportarsi in vantaggio al 48′ quando Higuain gira al volo su un cross dalla destra ma Audero riesce a bloccare in due tempi prima che qualche altro giocatore rossonero possa intervenire. La Samp è comunque viva ed entrambe le compagini si rendono protagoniste di diversi errori nel concludere la manovra.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Milan e Sampdoria sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 2. Dopo il vantaggio iniziale di Cutrone, i rossoneri subiscono la rimonta blucerchiata ad opera di Saponara, autore del momentaneo pareggio, e di Quagliarella. Tuttavia, nel finale di frazione, i padroni di casa ristabiliscono l’equilibrio per merito di Quagliarella, di nuovo in goal al 36′ sfruttando il passaggio dell’ottimo Cutrone. Inutile la girata nel recupero di Saponara, pescato in fuorigioco sulla conclusione di Quagliarella respinta da Donnarumma. Fino a questo momento il direttore di gara ha ammonito il solo Linetty tra le fila della squadra di mister Giampaolo.

SCOCCA LA MEZZ’ORA

Giunti alla mezz’ora del primo tempo, il punteggio tra Milan e Sampdoria è cambiato ed è di 1 a 2. I liguri faticano a conquistare campo per alzare il proprio baricentro così da allontanarsi dalle proprie retrovie ma i rossoneri insistono con il loro pressing alto ed al 17′ passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Cutrone, su assist dalla destra di Suso. Tuttavia i blucerchiati non rimangono a guardare ed al 21′, su un lancio di Bereszynski, Quagliarella controlla e libera Saponara che salta Calabria ed insacca per il pareggio. I due si scambiano poi il favore completando la rimonta al 31′ con una conclusione spettacolare di mancino al volo da parte del numero 27. Il tecnico Giampaolo è costretto ad effettuare un cambio prematuro al 29′ rimpiazzando l’infortunato Murru con Sala.

FASE INIZIALE DEL MATCH

A Milano la partita tra Milan e Sampdoria è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. In queste fasi iniziali dell’incontro sono senza dubbio i padroni di casa a cercare di prendere in mano le redini dell’incontro attraverso un possesso palla ragionato e concedendo poco o nulla agli ospiti, incapaci di orchestrare la propria manovra. Al 5′ i rossoneri si rendono pericolosi quando, sugli sviluppi del primo calcio d’angolo della sfida, Audero smanaccia favorendo la conclusione di Higuain, terminata sull’esterno della rete.

FORMAZIONI UFFICIALI!

Tutto è pronto per Milan Sampdoria: in attesa del fischio d’inizio della partita di Serie A, leggiamo le statistiche di queste due squadre prima di andare naturalmente a scoprire le formazioni ufficiali. La formazione rossonera di Gennaro Gattuso ha avuto un discreto inizio di stagione caratterizza 14 gol fatti a fronte degli 11 subito con un gioco basato su un ottimo possesso palla fatto di circa 30 minuti e mezzo di media gara con 364 azioni offensive create per 102 di diverso lo specchio di porta e 59 risultati precisi. Più soddisfacente è stato l’inizio di stagione della Sampdoria di Marco Giampaolo, che ha realizzato fino ad oggi 12 reti a fronte delle sole quattro subite con un gioco poco basato sul possesso (media di quasi 24 minuti a gara) e molte verticalizzazioni con 411 azioni offensive create per un totale di 78 tiri di cui 42 sono stati precisi nello specchio. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Milan Sampdoria, poi la parola passa al campo! MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Suso, Kessie, Biglia, Laxalt; Higuain, Cutrone. Allenatore: Gennaro Gattuso. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, J. Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Defrel. Allenatore: Marco Giampaolo. (agg. di Mauro Mantegazza)

MILAN SAMPDORIA, DIRETTA LIVE

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

LA SFIDA TRA GATTUSO E GIAMPAOLO

Gennaro Gattuso e Marco Giampaolo si sfidano in Milan Sampdoria: partita davvero interessante quella di San Siro, con il tecnico rossonero che, anche dopo aver perso contro il Betis, ha voluto sottolineare come la squadra rossonera possa dare tanto al campionato, e come lui in prima persona possa farlo. Dopo aver giocato il derby Gattuso aveva ricordato come, nel suo periodo da allenatore, il Milan avesse perso solo sei partite; \le vittorie sono invece 15 in 33 partite totali di Serie A. L’ex centrocampista è ancora sotto il 50% delle affermazioni, un dato che certamente stride con la storia, il blasone e le capacità dei rossoneri; quest’anno per esempio il Milan ha avuto pochi momenti realmente brillanti, mentre la Sampdoria di Marco Giampaolo sta riuscendo a rimanere in alta quota. Alla sua terza stagione come tecnico dei blucerchiati, il nativo di Bellinzona spera di superare due record: quello del piazzamento (nei tre tornei precedenti, contando anche l’anno di Empoli, è sempre arrivato decimo) e quello dei punti, vale a dire i 54 dello scorso campionato che però non gli sono stati sufficienti a qualificare la squadra in Europa League. Ce la farà in questa stagione? (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

E’ naturalmente ampio lo spettro dei precedenti di Milan Sampdoria; in epoca recente i blucerchiati hanno vinto per due volte nella San Siro rossonera, nell’agosto 2012 grazie a un gol di Andrea Costa e nel febbraio di un anno fa con il sigillo di Luis Muriel dal dischetto. Il Milan però ha in generale un buon bilancio: ci sono anche quattro vittorie consecutive tra novembre 2015 e settembre 2016, tre delle quali arrivate in trasferta. Quella interna è la prima della serie ed è un netto 4-1 con in panchina il grande ex Sinisa Mihajlovic, e arrivato con Giacomo Bonaventura, la doppietta di M’Baye Niang e il timbro di Luiz Adriano prima che Eder trasformasse un rigore. La Sampdoria era nell’occasione allenata da Vincenzo Montella, che l’anno seguente si sarebbe invece seduto sulla panchina del Milan; l’ultimo pareggio arrivato a San Siro è dell’aprile di tre anni fa, un 1-1 che era stato aperto da un destro di Roberto Soriano e chiuso da una conclusione, deviata, di Nigel De Jong. (agg. di Claudio Franceschini)

ARBITRA MARESCA

La partita della decima giornata tra Milan e Sampdoria sarà diretta dal signor Fabio Maresca di Napoli. Segnaliamo che in tale occasione i guardalinee saranno Stefano Liberti di Pisa e Luca Mondin di Treviso, mentre il quarto uomo sarà Fabrizio Pasqua di Tivoli, col VAR Daniele Orsato di Schio e l’AVAR Filippo Meli di Parma. Volendo conoscere meglio il direttore di gara a San Siro vediamo che Maresca finora ha gestito 42 incontri di Serie A: qua il fischietto campano ha poi messo a bilancio 199 ammonizioni, 19 espulsioni e 17 calci di rigore. Proseguendo con la nostra analisi vediamo che lo stesso Maresca in carriera conta 3 precedenti con il Milan: i rossoneri sotto la sua direzione hanno quindi trovato 2 vittorie e 1 pareggio. I numeri poi ci ricordano che sono solo 4 i precedenti del direttore di gara con la Sampdoria, che con lui ha messo a bilancio 3 pari e 1 sconfitta. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Milan Sampdoria, diretta dall’arbitro Maresca, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 28 ottobre 2018, per la decima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro andrà in scena una partita molto delicata per i padroni di casa del Milan, reduci da due sconfitte consecutive nel derby e contro il Betis Siviglia in Europa League: i rossoneri in classifica sono già abbastanza lontani dalle posizioni più nobili (anche se hanno una gara da recuperare) e se arrivasse una nuova sconfitta potrebbe davvero rischiare il posto Gennaro Gattuso, anche se naturalmente le colpe non possono essere tutte assegnate all’allenatore. Di certo è una situazione molto delicata per il Milan e di questo proverà ad approfittare la Sampdoria di Marco Giampaolo, che ha tre punti in più in classifica rispetto al Diavolo: giocare a San Siro potrebbe diventare addirittura un vantaggio per i blucerchiati, se la partita dovesse mettersi in modo favorevole alla Sampdoria…

PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Milan Sampdoria. Molti sperano di vedere i rossoneri con le due punte, cioè Cutrone al fianco di Higuain, ma per il momento resta più probabile l’opzione con Suso e uno fra Castillejo e Borini ai fianchi del Pipita, considerati i problemi fisici di Calhanoglu. In difesa e a centrocampo invece si annunciano tutti i soliti titolari, anche se bisognerà fare qualcosa di diverso rispetto alle ultime, deludenti uscite. In casa Sampdoria invece si annuncia un modulo 4-3-1-2 per mister Marco Giampaolo, che in attacco dovrebbe proporre Ramirez oppure l’ex Saponara come trequartista alle spalle del tandem d’attacco formato da Defrel e Quagliarella. Tutto definito invece negli altri reparti, in particolare a centrocampo con il perno Ekdal affiancato da Praet e Barreto.

