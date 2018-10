PAGELLE/ Milan Sampdoria (3-2): Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 10^ giornata)

Allo Stadio Giuseppe Meazza il Milan supera per 3 a 2 la Sampdoria. Nel primo tempo i padroni di casa mostrano subito di avere lo spirito combattivo giusto per affrontare il match e passano in vantaggio al 17′ per merito del colpo di testa di Cutrone, sul cross di sinistro di Suso dalla corsia di destra. Tuttavia i blucerchiati, in difficoltà in avvio, trovano inaspettatamente il pareggio al 22′ con Saponara, bravo a saltare Calabria sul lancio di Quagliarella. I liguri sono costretti a rimpiazzare prematuramente Murru con Sala a causa di un infortunio al 29′ ma, al 31′, Quagliarella si inventa un goal dei suoi calciando al volo col mancino sul cross in profondità dalla destra di Saponara a completare la rimonta. La squadra di Gattuso risponde immediatamente e ristabilisce l’equilibrio tramite Higuain, imbeccato dal passaggio filtrante dell’ottimo Cutrone al 36′. Nel secondo tempo il tecnico Giampaolo deve nuovamente fare i conti con un problema muscolare richiamando il dolorante Defrel in favore di Kownacki al 60′ e, al 62′, i rossoneri, anche loro poi costretti a sostituire l’infortunato Calabria con Abate, mettono il punto esclamativo sul match quando Suso realizza la rete decisiva con un bel tiro sul palo più lontano esploso dal limite dell’area avversaria, dopo aver lasciato sul posto Sala. I 3 punti conquistati oggi permettono al Milan di salire a quota 15 nella classifica di Serie A mentre la Sampdoria viene agganciata dai diretti rivali di giornata restando ferma a 15 punti.

VOTO PARTITA 8 Primo tempo spettacolare e ripresa dall’esito mai scontato fino al triplice fischio.

VOTO MILAN 7 Esce bene da una prima frazione giocata bene solo a tratti ma nel secondo tempo prende in mano la situazione.

VOTO SAMPDORIA 5,5 Disputa un buon primo tempo grazie a delle grandi giocate dei singoli mentre fatica a riorganizzarsi nella ripresa.

VOTO ARBITRO: Fabio Maresca (sezione di Napoli) 5,5 Si lascia sfuggire qualcosa insieme ai suoi collaboratori e, seppur indistintamente, non sembra attuare sempre lo stesso metro di giudizio.

LE PAGELLE DEL MILAN

DONNARUMMA 6 Abbastanza attento anche se non chiamato in causa.

CALABRIA 5,5 In difficoltà nel primo tempo come evidenziato dai due goal subiti mentre migliora nella ripresa sebbene esca per un infortunio alla caviglia destra al 76′.

MUSACCHIO 5 Condivide con Calabria le responsabilità sulle reti subite.

ROMAGNOLI 6 Rimedia un cartellino giallo evitabile.

R.RODRIGUEZ 6,5 Prezioso nel riconquistare possessi e far ripartire la squadra.

SUSO 7,5 Manda in goal Cutrone e realizza la rete decisiva per i 3 punti con una grande giocata.

KESSIE 6 Troppo nervoso, rischia di compromettere anche quanto di buono riesce a compiere.

BIGLIA 7 Il suo lavoro silenzioso a centrocampo permette di evitare diverse azioni blucerchiate.

LAXALT 6 Poco presente all’inzio, dimostra di essere importante in fase difensiva.

HIGUAIN 7 Segna il goal del pareggio e sfiora la doppietta ad inizio ripresa.

CUTRONE 7 Decisivo nella prima parte della sfida con la rete del vantaggio e l’assist per il pareggio di Higuain.

CASTILLEJO 6 Prova ad entrare nel vivo della partita quando ormai è necessario difendere.

ABATE Senza Voto Rileva l’infortunato Calabria per l’ultima parte della gara.

CALHANOGLU Senza Voto Entra ad un minuto dal novantesimo senza lasciare il segno.

All. GATTUSO 7,5 I suoi giocatori dimostrano subito di voler raggiungere il successo e trova la quadratura migliore durante l’intervallo.

LE PAGELLE DELLA SAMPDORIA

AUDERO 7 Tiene a galla i suoi nonostante un paio di incertezze.

BERESZYNSKI 6 Evita a Laxalt di staccarsi in proiezione offensiva.

TONELLI 6,5 Ottima prova al centro della difesa per lui che dà del filo da torcere ad ogni avversario.

ANDERSEN 6 Avrebbe potutto fare meglio in alcuni episodi.

MURRU 5,5 Recupera un paio di possessi ma è costretto a dare forfait venendo sostituito per infortunio già al 29′.

LINETTY 5 Uno dei peggiori dei blucerchiati tra palle perse, falli ed errori grossolani.

EKDAL 6 Contribuisce a mantenere unita la squadra agendo bene nel mezzo.

PRAET 5,5, Oggi non offre il meglio del suo repertorio e la squadra ne risente.

SAPONARA 7 Perde qualche palla di troppo soprattutto nella ripresa ma mette a segno un goal ed un assist nel primo tempo.

DEFREL 5 Impalpabile per tutta la sua permanenza in campo, esce per infortunio dopo un’ora di gioco.

QUAGLIARELLA 7 Senza dubbio il migliore tra i suoi, suggerisce per il vantaggio e completa la momentanea rimonta con un gran colpo tipico degli standard a cui ci ha abituato.

SALA 5,5 Falloso, cerca di contenere i pericoli dalle sue parti.

KOWNACKI 5,5 Più difensivo rispetto a Defrel, si muove un po’ a vuoto.

CAPRARI 5 Rileva Saponara facendolo rimpiangere dato che non offre alcun apporto concreto alla squadra.

All. GIAMPAOLO 6 Costretto ad effettuare ben 2 sostituzioni a causa di infortuni, cerca di fare il massimo con quello che può.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

