Probabili formazioni / Lazio Inter: orario, notizie live e diretta tv. Altra chance per Borja Valero?

Considerate quindi le scelte fatte settore per settore dai due tecnici per le probabili formazioni che vedremo domani in occasione della sfida di Serie A Lazio Inter, tocca ora vedere chi osserverà l’erba dell’Olimpico solo dalla panchina. Come abbiamo visto, a parte qualche ballottaggio su giocatori non al top della condizione, sia Inzaghi che Spalletti punteranno sulla loro formazione migliore. Questo vuol dire che almeno in casa biancoceleste vedremo relegati in panchina Bastos, Lukaku e Wallace oltre che Patric e Murgia: con loro ci saranno anche Luis Alberto e Caicedo. Per l’Inter invece la panchina dovrebbe domani vedere nomi come quelli di Ranocchia e Miranda oltre che D’Ambrosio, Vecino, Candreva, Borja Valero e Keita. (agg Michela Colombo)

ICARDI DAL PRIMO MINUTO

Considerando ora le mosse in attacco per le probabili formazioni della partita di Serie A tra Lazio e Inter vediamo bene che sia Inzaghi che Spalletti non potranno fare a meno dei loro bomber di riferimento, anche in questo decimo turno. Per entrambi gli allenatori il problema sarà però quello ben difficile di distribuire le maglie da titolari per completare i rispettivi reparti offensivi. Partendo dalla squadra biancoceleste ovviamente il tecnico confermerà le due punte con Ciro Immobile titolare confermato: al suo fianco però Luis Alberto per ora non ha brillato e quindi potremmo vedere in campo domani dal primo minuto Correa (che ha riposato nel match di Europa league, perchè squalificato), senza dimenticare l’inserimento di Caicedo. Per Spalletti il punto di riferimento nell’attacco dell’Inter rimane Icardi: al suo fianco però Perisic non pare al top della condizione e potrebbe lasciare il posto da titolare a uno tra Candreva e Keita, con Politano titolare dall’altra parte del campo. (agg Michela Colombo)

I DUBBI IN MEDIANA

Anche in vista del match di Serie A tra Lazio e Inter, atteso posticipo del lunedi per la 10^ giornata di Campionato, Inzaghi, impegnato nel designare le probabili formazioni, non rinuncerà al classico centrocampo a 5 dove pure riabbraccerà Basta, rimasto in tribuna per squalifica nella partita con il Marsiglia in settimana. Il serbo però potrebbe venir di nuovo messo ai margini: per il momento infatti la prima ipotesi vede come titolari Parolo, Lucas Leiva e Milikovic Savic al centro, oltre che il duo Marusic-Lulic ai lati. Saranno quindi scelte sicuro quelle del tecnico biancoceleste che pure domani avrà a disposizione una panchina affatto risicata. Saranno invece scelte quasi obbligato per Spalletti che di certo dovrà fare a meno di Radja Nainggolan, uscito ben acciaccato dal Derby di Milano nel precedente turno di campionato. Senza l’olandese, out per problemi alla caviglia, dovrebbe essere Lautaro Martinez il titolare sulle trequarti. Dubbi anche nella coppia appena dietro: Brozovic non è al top della condizione è quindi potrebbe lasciare il posto a Borja Valero al fianco di Gagliardini. (agg Michela Colombo)

IL RITORNO DELL’EX

Volendo ora puntare la nostra attenzione sulle difese delle probabili formazioni del match di Serie A tra Lazio e Inter, vediamo subito che Spalletti, nonostante il grande valore di questo posticipo potrebbe venir tentato da qualche turnover. La mossa potrebbe anche essere inevitabile: l’Inter arriva a questo posticipo della 10^ giornata avendo sulle spalle Derby e match di Champions league contro il Barcellona. Ecco quindi che davanti a Handanovic all’Olimpico vedremo dal primo minuto Skriniar e De Vrij confermatissimi: dubbi invece sugli esterni dove Vrsaljko e Asamoah rischiano il posto a favore di D’Ambrosio e Dalbert. Pochi dubbi anche per Inzaghi che invece punterà su Strakosha tra i pali e sul terzetto composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Qui però le soluzioni alternative non mancano e il tecnico biancoceleste potrebbe anche consegnare la maglia da titolare a Wallace. (agg Michela Colombo)

INFO E ORARIO

Sarà Lazio Inter l’ultima partita attesa nella 10^ giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio atteso quindi allo Stadio Olimpico ma solo domani, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 20.30. La sfida è sicuro valore anche se i due club vi approdano avendo sulle spalle il doppio impegno nelle coppe Europee: sia Inzaghi che Spalletti quindi vorranno fare bella figura ma entrambi potrebbero venir costretti a un certo turnover vista pure la presenza in entrambi gli spogliatoi di acciaccati e infortunati. Non dobbiamo infatti scordare che già a breve sia i nerazzurri che i ibinoccelesti dovranno essere di uovo protagonisti in Champions e Europa league. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Lazio-Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Lazio-Inter è una delle partite trasmesse in diretta tv sulla televisione satellitare: gli abbonati potranno seguirla in esclusiva sul canale 202 (Sky Sport Serie A) mentre su Sky Sport 251 chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio potrà acquistare il singolo evento. Disponibile anche il servizio di diretta streaming video, utilizzabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO INTER

LE MOSSE DI INZAGHI

Pur dopo le fatiche dell’Europa league il tecnico biancoceleste potrebbe anche recuperare alcuni acciaccati come Lucas Leiva e Caicedo, ma di fatto dovrà pure prepararsi un buon piano B in caso di forfait. In avanti la soluzione è semplice: vedremo Correa in coppia con Immobile, sempre che Luis Alberto nel frattempo non abbia convinto lo stesso Inzaghi. Anche nel centrocampo a cinque non si ha grandi problemi: Leiva potrebbe venir nel caso sostituito da Berisha nel settore centrale con Parolo e Milinkovic Savic mentre dovrebbe toccare al duo Radu-Lulic agire sulle corsie esterne. Pochi dubbi anche in difesa dove tra i pali vedremo il solito Strakosha: vedremo in campo dal primo minuto lui Felipe, Acerbi e Radu ma con Wallace pronto in caso di necessità.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di partenza della formazione nerazzurra che come al solito non può prescindere dalla presenza di Handanovic tra i pali. Pure in difesa le mosse appaiono scontate specie con l’inserimento al centro di Skriniar e del grande ex De Vrij. Sono però attese modifiche ai lati del reparto arretrato: qua infatti sia Vrsaljko che Dalbert potrebbero subire la forte concorrenza di D’Ambrosio e Asamoah. In mediana si sentirà la mancanza di Nainggolan alle prese con un guaio alla caviglia rimediato nel derby: potrebbe quindi essere Lautaro Martinez a prendere posto sulle trequarti, proprio davanti al duo Gagliardini-Brozovic, dove però aspira un posto dal primo minuto anche Borja Valero, che rimane pronto dalla panchina. In avanti poche sorprese nonostante il probabile forfait di Perisic: vedremo Candreva sull’esterno assieme a Politano, mentre Icardi sarà prima punta.

IL TABELLINO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luis Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 21 Milikovic Savic, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. All. Inzaghi

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 2 Vrsaljko, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 29 Dalbert; 5 Gagliardini, 77 Brozovic; 16 Politano, 10 Lautaro, 87 Candreva; 9 Icardi. All. Spalletti