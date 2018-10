Probabili formazioni / Napoli Roma: quote e novità live, Mario Rui sotto i riflettori (Serie A)

Titolare nelle probabili formazioni studiate alla vigilia del fischio d’inizio e pure grande ex dell’incontro di Serie A Napoli Roma, è ovviamente Mario Rui, che ira andremo mettere sotto a lente di ingrandimento. Il terzino sinistro infatti è approdato solo nel gennaio del 2018 al club campano ma in passato aveva pure difeso i colori giallorossi per diverso tempo, ma senza particolare costanza (benchè il club di Trigoria lo abbia mandato spesso in prestito) Sotto la guida di Ancelotti però il portoghese è diventato finalmente imprescindibile. In stagione infatti Mario Rui ha già messo a bilancio ben 8 match e 671 minuti di gioco. Al contrario con la maglia della Roma il difensore non ha segnato statistiche importanti: sono state solo 9 le sue presenze in campo e 697 i minuti giocati. Con la maglia azzurra quindi il lusitano par aver trovato nuovo spazio e visibilità e di certo i suoi numeri stanno ben accontentando lo stesso Ancelotti. (agg Michela Colombo)

I MIGLIORI

Napoli Roma vedrà naturalmente tanti nomi di spicco nelle probabili formazioni di queste due squadre che daranno vita al big-match di Serie A; curiosiamo fra le statistiche individuali per mettere alcuni nomi in particolare evidenza. In difesa, gli azzurri avranno il portoghese Mario Rui che vanta già cinque tiri e un’occasione da gol in fase offensiva, i giallorossi risponderanno con l’argentino Federico Fazio (sei conclusioni e due gol). In mezzo al campo, il Napoli potrà fare affidamento fra gli altri sul polacco Piotr Zielinski, che ha totalizzato 20 tiri totali e due reti. La Roma non potrà invece contare sull’argentino Javier Pastore: otto tiri, due gol e un assist per l’ex Psg, che è però ancora indisponibile. L’attacco delle due squadre vedrà la presenza da una parte dell’azzurro Lorenzo Insigne (32 conclusioni, sei reti e un servizio vincente in campionato) e dall’altra del bosniaco Edin Dzeko per la Roma: 32 tiri, due gol e altrettanti assist per il giallorosso. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GLI ASSENTI

Purtroppo nelle probabili formazioni di Napoli Roma è piuttosto lungo l’elenco degli assenti, che saranno costretti a saltare il big-match della giornata di campionato. In casa Napoli cominciamo con il ricordare i due lungodegenti Chiriches e Younes, che saranno indisponibili ancora per diverso tempo. A loro si aggiungono purtroppo Ounas e anche Verdi, che ha dovuto alzare bandiera bianca a causa di una distrazione muscolare che dovrebbe tenerlo fuori causa un paio di settimane, infine Carlo Ancelotti non avrà a disposizione nemmeno il giovane Luperto. Se Napoli piange, d’altro canto non ride nemmeno Roma: mister Eusebio Di Francesco deve fare i conti con gli acciacchi di Karsdorp e Kluivert, ma le due situazioni più delicate sono sicuramente quelle di Pastore e Perotti, due giocatori fra i più importanti della rosa giallorossa, che però sono ancora fermi in infermeria e saranno assenti pure al San Paolo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I DUELLI

Nelle probabili formazioni del big match della 10^ giornata della Serie A tra Napoli e Roma, il duello non potrebbe essere che quello tra Lorenzo Insigne e Edin Dzeko i due marcatori di riferimento per le due compagini attese oggi in campo al San Paolo. Volendo quindi dare ora qualche numero aggiornato possiamo dire che in casa di Ancelotti, benché la panchina risulti ben ampia il bomber di riferimento è proprio l’esterno Lorenzo Insigne, già capocannoniere del club campano. Il bomber, nativo di Frattamaggiore, in questo avvio di stagione ha già messo a segno in 10 presenze e 760 minuti di gioco, un assist vincente e ben 7 gol di cui sei nel campionato di Serie A. Dall’altra parte del campo ecco che il bomber di riferimento per la Roma rimane Edin Dzeko anche se il bosniaco per ora non ha segnato numeri poi così straordinari. Ecco infatti che il giallorosso in 11 presenze e 990 minuti di gioco ha finora segnato 7 reti ma di queste solo due sono state firmate in campionato. (agg Michela Colombo)

INFO E ORARIO

Si accenderà oggi la partita più attesa della 10^ giornata della Serie A ovvero lo scontro tra Napoli e Roma: fischio d’inizio già fissato per le ore 20.30 al San Paolo. L’attesa è tanta per questo scontro dalla storia importante: nessuno dei due club vuole presentarsi impreparato ma entrambi hanno vissuto un pesante turno in Champions league in settimana. I giallorossi poi non si presenteranno a ranghi completi a questo appuntamento del campionato italiano: Di Francesco conta infatti nuovamente assenze importanti. Pure Ancelotti però ha l’infermeria piena, ma di lungodegenti e il tecnico emiliano ha quindi già pronto un piano B. Andiamo allora a vedere come i due tecnici si sono preparati allo scontro, esaminando le loro scelte per le probabili formazioni di Napoli-Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerato il valore dello scontro vediamo bene che il pronostico rimane ben aperto alla vigilia del fischio d’inizio di questo match di Serie A. Considerando però le quote date dalla snai alla vigilia vediamo che nell’1×2 il successo del Napoli è stato dato a 1.75, contro il più alto 4.50 assegnato alla vittoria della Roma, con il pari valutato invece a 3.75.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ROMA

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Sdoganato il 4-4-2, Ancelotti dovrebbe riproporre tale modulo tattico anche in occasione del match contro la Roma, puntando sempre su Ospina a salvaguardia dello specchio azzurro. In avanti paiono confermato Albiol e Koulibaly al centro del reparto difensivo mentre ai lati le maglie da titolari verranno consegnate a Hysaj e Mario Rui, questo grande ex dell’incontro. Pochi dubbi anche per quanto riguarda la mediana a 4: non mancheranno Allan e Hamsik a centro del reparto come pure Callejon e Zielinski ai lati. I veri dubbi per Ancelotti riguardano invece l’attacco: benché un poco acciaccato dal colpo al costato ricevuto nel match contro il Psg appare difficile rinunciare a Insigne, che questa volta potrebbe venir accompagnato da Milik (a riposo contro i francesi).

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Pur considerate le assenze annunciate Di Francesco farà di nuovo conto sul 4-2-3-1 come modulo di partenza per le probabili formazioni giallorosse, con Olsen chiaramente chiamato a difesa dei pali. In difesa spazio a Florenzi, Manolas e Fazio, mentre potrebbe rimanere in dubbio ancora Kolarov, appena ristabilito: in caso di forfait del terzino sarà comunque pronto Luca Pellegrini che bene ha fatto nelle ultime uscite. Per la mediana poi il tecnico della Lupa perde sì Pastore ma ritrova De Rossi, il quale quindi dovrebbe fare coppia in campo dal primo minuto con Nzonzi, con Pellegrini (Lorenzo ovviamente) atteso sulla tre quarti. Non ci sono dubbi invece nel consegnare le maglie da titolari in attacco: qui ci saranno Dzeko prima punta, supportato sull’esterno da Under e El Shaarawy, benché Schick appaia ristabilito.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 25 Ospina; 23 Hysaj, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 17 Hamsik, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 Insigne All. Ancelotti

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 16 De Rossi, 42 Nonzi; 17 Under, 7 Lo. Pellegrini, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Di Francesco.