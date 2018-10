RALLY DI CATALOGNA 2018/ Streaming video e diretta Dazn: vince ancora Loeb (Wrc, oggi 28 ottobre)

Sebastian Loeb vince ancora il rally di Catalogna nella stage d’apertura di questa ultima giornata di gare. Il pilota della Citroen riesce così a rafforzare la sua posizione all’interno di un circuito che gli ha regalato ancora grandi soddisfazioni. Si è ripetuto dunque nella Prova Speciale 16 e cioè la Santa Marina 1. Il percorso di 14.50 chilometri l’ha visto protagonista dall’inizio alla fine, sfruttando la scelta giusta delle gomme Hard che ha montato stamattina, considerando le condizioni del terreno. Chi invece ricorderà per motivi opposti è Evans che ha deluso e si è posizionato solo in sesta posizione. Neuville è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante posizionandosi ora alle spalle di Ogier che oggi ha perso un po’ troppo tempo nel curare alcuni dettagli non ancora automatizzati a dovere. Bene è andato invece Jari Matti Latvala che ha tenuto alle sue spalle proprio Ogier considerato favorito alla viglia su di lui. (agg. di Matteo Fantozzi)

IL PERCORSO

Si chiuderà oggi domenica 28 ottobre il Rally di Catalogna 2018: uno degli ultimi appuntamenti del Mondiale Wrc è giunto quindi quasi ormai al termine ed è il momento di incoronare un vincitore, che quindi guadagnerà punti più che mai preziosi per la lotta al titolo. Ecco quindi che pure gli ultimi km previsti oggi fino alla Power stage si riveleranno decisivi: per ora la prova iberica del campionato Wrc si è rivelata poi particolarmente ricca di sorprese e non ci atteniamo un finale meno sfavillante. Il tracciato poi previsto oggi è di grandissimo interesse, ma non si tratta certo di strade ignote: servirà comunque tutta l’esperienza e attenzione possibile per riuscire a trovare il primo posto al traguardo finale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY DI CATALOGNA

Segnaliamo che il Rally di Catalogna 2018 non sarà trasmesso in diretta tv in Italia; si può però segnalare la diretta streaming video sul servizio a pagamento WRC+ All Live, canale ufficiale del campionato che offre tutte le dirette delle speciali e gli approfondimenti del caso, inoltre a partire da agosto il Mondiale di rally è entrato nel pacchetto Dazn, sempre per quanto riguarda la diretta streaming. Consigliamo comunque a tutti gli appassionati anche di collegarsi al sito ufficiale del mondiale Wrc all’indirizzo www.wcr.com, dove sarà a disposizione il live timing delle prove e tutti gli ultimi aggiornamenti.

IL PERCORSO E IL PROGRAMMA

Come succede di solito nella domenica di ogni fine settimana dedicato al mondiale Wrc, il tracciato prefissato alla domenica è solitamente più breve. Questa volta però nel Rally di Catalogna 2018 il comitato organizzatore ha voluto inserirne nel mezzo del programma una sosta al service park di PortAventure. Leggendo quindi il programma vediamo che la prima vettura partirà questa mattina alle ore 7.30 per affrontare la Special stage 15 di Riudecanyes 1 (asfalto), a cui farà seguito la SS1 di Santa Marina prima della piccola sosta. Subito dopo i protagonisti del Mondiale Wrc riaffronteranno le due prove viste già nella prima parte della giornata, con la S18 di Santa Marina che sarà la Power stage finale. In tutto quindi anche oggi saranno già di 240 i km affrontati, ma segnaliamo che la prova e il tracciato non risultano del tutto inedito: già nella precedente edizione del Rally di Catalogna i protagonisti del campionato Wrc affrontarono il medesimo tracciato o quasi.