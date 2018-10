Diretta/ Spal Frosinone (risultato finale 0-3) streaming video Dazn: tris dei ciociari e padroni di casa ko!

DIRETTA SPAL FROSINONE (RISULTATO FINALE 0-3): TRIONFO DEI CIOCIARI!

Spal-Frosinone termina con il risultato di 3-0 in favore degli ospiti per effetto dei gol siglati da Chibsah, Ciano e Pinamonti. Nel finale, nonostante i tentativi di rientare in gara della Spal, il Frosinone cala il tris con il giovane Pinamonti. All’89’ l’attaccante scuola Inter riceve palla da Cassata e batte Gomis con una girata di prima intenzione. Si tratta del primo gol in Serie A del bomber dei ciociari. Di fatto termina qui il match, con i padroni di casa costretti ad alzare bandiera bianca.

PALO DI ANTENUCCI!

Quando siamo all’80’ di gioco il risultato di Spal-Frosinone è sempre fermo sul 2-0 in favore della formazione ospite. Con il Frosinone avanti di due reti, la Spal le prova tutte e si sbilancia nel tentativo di acciuffare il pareggio. Al 61′ Schiattarella serve in area Angenucci che lascia partire un diagonale fermato dal palo. Un minuto più tardi il generoso Antenucci crossa sul secondo palo per l’icnronata di Everton Luiz che colpisce soltanto l’esterno della rete.

RADDOPPIO DI CIANO!

Quando siamo al 55′ di gioco il risultato di Spal-Frosinone è di 2-0 in favore della formazione ospite. La ripresa si apre con il raddoppio quasi immediato del Frosinone, che al 53′ trova la seconda rete della giornata con Ciano. Campbell se ne va sulla sinistra, supera in scioltezza Cionek e appoggia per Ciano. Il numero 28 dei ciociari cerca la conclusione in porta e beffa Gomis. Poco prima la Spal aveva sfiorato il pareggio con Fares, che da posizione favorevolissima è riuscito a mancare il bersaglio grosso. Gol sbagliato, gol subito.

OSPITI IN VANTAGGIO!

Il primo tempo di Spal-Frosinone termina con il risultato di 1-0 in favore degli ospiti per effetto della rete siglata da Chibsah al 40′. La gara si scalda nel finale, quando il Frosinone decide di farsi notare in proiezione offensiva. Dopo la rete annullata a Chibsah, lo stesso centrocampista torna protagonista con un gol questa volta regolare. Dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ciano, Chibsah ha tutto il tempo di colpire di testa e battere Gomis. La Spal reagisce subito con Paloschi: Fares calcia da fuori e colpisce l’attaccante, la cui deviazione fa stampare il pallone sulla traversa.

ANNULLATO GOL A CHIBSAH!

Quando siamo alla mezzora di gioco il risultato di Spal-Frosinone è sempre fermo sullo 0-0. Non decolla la gara del Paolo Mazza. Fin qui non ci sono state occasioni rilevanti e la manovra si è svolta per lo più in mezzo al campo. Se in avvio la Spal era apparsa più brillante e volenterosa di sbloccare il match, adesso è il Frosinone che sembra essere uscito dal guscio. Gli uomini di Longo si affidano alla classe di Cambpell, che al 25′ tenta la conclusione da buona posizione trovando l’opposizione di Felipe. Al 32′ i ciociari trovano il gol del vantaggio con Chibsah: Zampano mette in mezzo per il compagno che da pochi passi non sbaglia. Il guardalinee vanifica tutto alzando la bandierina per una posizione di fuorigioco del centrocampista ospite. La Var conferma la giusta decisione dell’assistente di Chiffi.

EQUILIBRIO IN CAMPO!

Quando siamo al 10′ di gioco il risultato di Spal-Frosinone è sempre fermo sullo 0-0. Prima di raccontare quanto accaduto in avvio di gara, andiamo a dare uno sguardo alle due formazioni. Nella Spal Valdifiori è recuperato ma parte dalla panchina; al suo posto Schiattarella. Nel 3-5-2 di Semplici Paloschi e Petagna sono i due attaccanti; Lazzari e Fares sono gli esterni di centrocampo. Dall’altra parte, il Frosinone deve fare a meno di Molinaro; nell’albero di Natale di Londo Daniele Ciofani è supportato da Campbell e Ciano. Succede ben poco allo stadio Paolo Mazza con le due squadre ancora nella classica fase di equilibrio. Nessuno intende scoprirsi, data l’importante posta in palio. Per il momento meglio la Spal, che cerca di controllare il gioco in attesa del varco giusto. Il Frosinone, tuttavia, si difende con ordine dietro la linea del pallone. Gara poco divertente e molto tattica.

FORMAZIONI UFFICIALI!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Spal Frosinone: prima di leggere le formazioni ufficiali di questa sfida di Serie A, ecco alcune statistiche per inquadrare la partita che sta per cominciare. La squadra di casa di mister Leonardo Semplici in queste prime giornate di campionato è riuscita a realizzare 8 reti mentre ne ha incassate 10 mostrando un gioco abbastanza propositivo basato su un possesso palla di quasi 25 minuti a gara con 375 azioni d’attacco create che hanno permesso di calciare verso la porta in 78 occasioni di cui 38 in maniera precisa. La formazione ospite, il Frosinone di Moreno Longo, è alle prese con un inizio di stagione problematico con sei gol fatti a fronte dei 24 subiti mentre il possesso di palla è inferiore ai 20 minuti con 343 frazione offensive create, 66 tiri di cui 32 nello specchio di porta. Adesso però leggiamo le formazioni ufficiali di Spal Frosinone, poi la parola passa al campo! SPAL (3-5-2): A. Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Paloschi, Petagna Allenatore: Leonardo Semplici FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, M. Capuano; F. Zampano, Chibsah, Maiello, A. Beghetto; Campbell, Ciano; D. Ciofani. Allenatore: Moreno Longo (agg. di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Frosinone non sarà trasmessa in diretta tv: è infatti la partita che in questa fascia oraria è disponibile soltanto per gli abbonati alla piattaforma DAZN, che potranno dunque seguirla in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure avendo a disposizione un Chromecast per collegare lo strumento alla televisione, che dovrà essere in ogni caso abilitata e con accesso a Internet, di modo da poter eventualmente installare l’applicazione DAZN sullo schermo.

LONGO PER LA PRIMA VITTORIA

Si avvicina il momento di Spal Frosinone: Moreno Longo è l’unico allenatore che in questa Serie A debba ancora centrare la prima vittoria. Questo ovviamente escludendo chi è arrivato in corsa (Ivan Juric e Giampiero Ventura) e che è stato impegnato in una sola partita, e non tenendo conto di Davide Ballardini e Lorenzo D’Anna che sono stati esonerati prima di festeggiare. Longo ha già ottenuto molto nella sua giovane carriera di tecnico: ha vinto lo scudetto Primavera con il Torino – delle cui giovanili è stato anche calciatore, trionfando al Viareggio – e poi ha portato in Serie A gli stessi ciociari, fallendo la promozione diretta all’ultimo minuto dell’ultima partita ma poi riuscendo ad arrivare in fondo nei playoff, e vincendo la contestata finale contro il Palermo. Oggi Longo sta verificando in prima persona quali siano le difficoltà del campionato di Serie A, ma se non altro i ciociari sono reduci dal pareggio contro l’Empoli nel quale hanno segnato tre gol; da vedere dunque in che modo la sua squadra reagirà oggi, al Mazza e contro una Spal che dopo quattro sconfitte consecutive ha ritrovato il sorriso andando addirittura a vincere sul campo della Roma. (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Sono davvero pochi i precedenti di Spal Frosinone, e nessuno di questi riguarda il campionato di Serie A: le due squadre di fatto si sono incrociate solo due volte, nella Serie B 2016-2017. Gli estensi avrebbero centrato la promozione diretta, ma i ciociari li avevano battuti entrambe le volte: al Matusa con Luca Paganini e Daniel Ciofani (in mezzo il pareggio di Nicolas Giani), tutto in uno splendido primo tempo e in un periodo nel quale la Spal non era ancora decollata. Al Mazza però gli estensi erano già primi e contavano i punti mancanti per il salto di categoria, il Frosinone sperava ancora nella promozione diretta e, da secondo in classifica, aveva fatto il colpo grosso: i gol di Daniel Ciofani e Lorenzo Ariaudo avevano schiantato la capolista del campionato cadetto, che anche per quella sconfitta aveva rimandato la festa per la promozione. Oggi, a oltre due anni e mezzo da quella data, le due squadre giocano la loro prima sfida diretta in Serie A, per il Frosinone questa potrebbe essere anche la prima vittoria stagionale. (agg. di Claudio Franceschini)

ARBITRA CHIFFI

La partita di Serie A Spal Frosinone, come abbiamo visto sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Con lui in campo nella 10^ giornata di Campionato poi vedremo gli assistenti Alberto Tegoni di Milano ed Enrico Caliari di Legnago. Quarto uomo Marco Serra di Torino, VAR Eugenio Abbatista di Molfetta e AVAR Damiano Di Iorio. Volendo ora concentrarci proprio sullo stesso direttore di gara possiamo dire che Chiffi, nella sua lunga carriera ha però conseguito solo 12 presenze nel massimo campionato italiano. Proprio in Serie A il fischietto patavino ha poi messo a bilancio complessivamente 40 cartellini gialli, 4 rossi e nessun penalty. Esaminando altri dati sulla carriera dell’arbitro possiamo dire che la Spal ha incontrato lo stesso Chiffi due volte, realizzando quindi 1 vittoria e 1 pareggio. Sono ben 12 i precedenti tra il direttore di gara e il Frosinone: con lui i canarini vantano un tabellino con 4 partite vinte, 6 pareggi e 2 sconfitte. (agg Michela Colombo)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Spal Frosinone sarà diretta dal signor Chiffi e, in programma alle ore 15:00 di domenica 28 ottobre, è una delle partite valide per la decima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Al Mazza si gioca una delicatissima sfida per la salvezza: decisamente migliore la situazione di una Spal che è già riuscita a prendersi un buon margine sulla zona calda della classifica, mentre il Frosinone arriva qui con il penultimo posto e la necessità di trovare una vittoria che sarebbe la prima in campionato, un dato questo che dà l’esatta dimensione della squadra di Moreno Longo nell’approcciare la stagione da neopromossa. Aspettiamoci comunque sorprese, visto che entrambe le squadre hanno comunque fatto bene nell’ultimo turno e arrivano con fiducia all’appuntamento.

RISULTATI E PRECEDENTI

La Spal, protagonista di uno strepitoso avvio di stagione fatto di tre vittorie in quattro partite, aveva subito una brusca frenata perdendo i quattro impegni successivi; proprio quando sembrava che la crisi potesse peggiorare è arrivata la vittoria dello stadio Olimpico contro la Roma, una grande perla che ha rimesso in carreggiata gli estensi e ci ha detto di come questa squadra, che certamente non fa voli pindarici e pensa solo a salvarsi, ha nelle sue corde grandi risultati come aveva già dimostrato. Il Frosinone però è vivo: non ha segnato nelle prime sei giornate e poi ha realizzato 6 reti nelle ultime tre. Peccato che il rendimento della difesa sia pessimo: i ciociari hanno incassato 24 gol e sono il peggior reparto della Serie A insieme al Chievo. Se non altro, dopo sei sconfitte consecutive, la squadra di Longo è tornata a fare punti pareggiando in casa contro il Frosinone, partita che però puzza di occasione persa visto che il Frosinone era riuscito a ribaltare un 1-2 arrivando al vantaggio e subendo gol nel finale. Adesso arriva l’occasione di mettere altri punti nel carniere, ma la Spal è la squadra dalla quale si aspetta la vittoria al netto di cali di concentrazione e, ovviamente, di un’eventuale prestazione sopra le righe da parte degli ospiti.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FROSINONE

Vanja Milinkovic-Savic ha subito un’incredibile espulsione contro la Roma, e dunque i pali della Spal tornano di proprietà di Alfred Gomis; davanti a lui agiscono sicuramente Thiago Cionek e Vicari, mentre Felipe che pure ha recuperato potrebbe sedersi in panchina con la conferma di un ottimo Bonifazi, anche a segno all’Olimpico. Sulle corsie laterali Manuel Lazzari e il solito ballottaggio tra Filippo Costa e Fares, il primo però non è al top; Valdifiori confermato in regia con Missiroli e Valoti a supporto, davanti si va verso il tandem Paloschi-Petagna e dunque una nuova esclusione per Antenucci. Difesa a tre anche per il Frosinone (Goldaniga, Ariaudo o Salamon e Marco Capuano davanti a Sportiello) ma qui c’è un trequartista, probabilmente Ciano, che agisce alle spalle di Daniel Ciofani e Campbell; Zampano e Molinaro dovrebbero essere i due esterni che partono dal centrocampo, in mezzo Maiello ha ancora la meglio su Hallfredsson (che potrebbe nuovamente dare forfait) con Chibsah che sarà confermato nei compiti di interdizione.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente la Spal ha i favori del pronostico: l’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per la partita del Mazza assegnando un valore di 1,77 all’eventualità della vittoria estense, per la quale dovrete giocare il segno 1. Il pareggio, identificato come al solito dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 3,55 volte la puntata messa sul piatto mentre siamo ad un valore di 4,75 per l’ipotesi del successo in trasferta del Frosinone, per il quale dovrete scommettere sul segno 2.