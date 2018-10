Diretta / Teramo-Ravenna (risultato finale 2-1) streaming video e tv: Decide Barbuti su calcio di rigore

DIRETTA TERAMO RAVENNA (2-1): TRIPLICE FISCHIO

Allo Stadio Gaetano Bonolis il Teramo batte per 2 a 1 il Ravenna. Nel primo tempo i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 34′ per merito di Spighi ma, nel secondo tempo, gli ospiti pareggiano al 77′ grazie a Raffini. Tuttavia la reazione biancorossa non si fa attendere e Barbuti trasforma il calcio di rigore decisivo all’80’, concesso per fallo di Venturi. I 3 punti guadagnati oggi consentono al Teramo di portarsi a quota 13 nella classifica del girone B mentre il Ravenna si vede scavalcare dai diretti rivali di giornata restando fermo a 12 punti.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Teramo e Ravenna sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. Gli ospiti partono decisamente meglio rispetto ai padroni di casa che carburano solo intorno alla mezz’ora, riuscendo pure a sorprendere i giallorossi con la rete del vantaggio di Spighi al 34′, su assist di De Grazia. Il direttore di gara ha sin qui ammonito al 26′ Mastrilli tra le fila dei giallorossi ed al 45′ Papa sul fronte opposto.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Abruzzo la partita tra Teramo e Ravenna è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. In queste fasi iniziali dell’incontro sono senza dubbio gli ospiti di mister Foschi a cercare di prendere in mano le redini del match, costringendo i padroni di casa a ripiegare in fase difensiva per la disperazione del tecnico Maurizi, nonostante entrambe le compagini siano schierate in campo con lo stesso modulo, ovvero il 3-5-2.

SI COMINCIA!

Aspettando l’ormai imminente fischio d’inizio della partita Teramo Ravenna del girone B, possiamo dare uno sguardo alle statistiche delle due squadre in un campionato di Serie C che sta purtroppo continuando a vivere una situazione decisamente complicata. La formazione di casa ha giocato otto gare in totale realizzando 10 punti grazie a due successi, quattro pareggi e due sconfitte, per un bilancio complessivo di sette gol fatti e otto subiti. Gli ospiti invece possono contare su un bottino di 12 punti raccolti in otto gare grazie a tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte mentre sono stati otto i gol realizzati a fronte di sette subiti. Il Teramo ha disputato davanti al proprio pubblico tre incontri con 5 punti ottenuti, mentre il Ravenna nelle quattro gare esterne disputate ha saputo conquistare gli stessi 5 punti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Teramo Ravenna!

I TESTA A TESTA

Per Teramo-Ravenna possiamo contare ben sei precedenti se si considerano le gare disputiate tra il Gaetano Bonolis e il Bruno Benelli. Il bilancio è perfettamente in equilibrio con due successi per entrambe e due pareggi. Le due squadre si sono incontrate nella scorsa stagione. All’andata a Teramo i padroni di casa si sono imposti 3-2 a fronte di una partita davvero piena di emozioni. I padroni di casa erano passati in vantaggio con De Grazia dopo appena 22 minuti, facendosi raggiungere deal gol di Samb cinque minuti dopo. Match pieno di emozioni vide segnare ancora Teramo con la rete di Speranza al minuto 35. Nella ripresa era Foggia su rigore a chiudere la partita con De Sena in grado di agitare gli animi solo dal minuto 88 in poi. Al ritorno a Ravenna invece il match terminò col risultato di 1-1 grazie ai gol di Terracino su calcio di rigore e Maistriello che al 94mo trovava un ormai insperato pareggio. (agg. di Matteo Fantozzi)

ORARIO E PRESENTAZIONE DEL MATCH

Teramo-Ravenna, diretta dal signor Petrella di Viterbo, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Le due squadre si affrontano in un buon momento, col Teramo reduce da due vittorie consecutive che hanno fruttato 6 punti alla compagine abruzzese, mentre il Ravenna ha ottenuto due pareggi che hanno mantenuto comunque la formazione romagnola a quota 12 punti, con due lunghezze di distanza di vantaggio rispetto agli avversari di turno. Le vittorie contro Fano in casa e Monza in trasferta hanno dimostrato come la cura Maurizi sia stata efficace per i teramani, mentre il Ravenna ha pareggiato contro Giana Erminio e Feralpisalò, vedendo mancare forse quel guizzo in più necessario per la vittoria, ma confermando una solidità generale di cui i giallorossi hanno saputo fare sfoggio sin dall’inizio di questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI TERAMO RAVENNA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bonolis di Teramo. I padroni di casa abruzzesi schiereranno il polacco Lewandowski a difesa della porta, Fiordaliso sull’out difensivo di destra e Mastrilli sull’out difensivo di sinistra, mentre Speranza e Caidi giocheranno come centrali di difesa, A centrocampo spazio a Spighi, Ranieri e Proietti, mentre nel tridente offensivo abruzzese partiranno dal primo minuto Di Renzo, Piccioni e Terracino. Risponderà il Ravenna con Venturi in porta, Eleuteri sull’out difensivo di destra e Bresciani sull’out difensivo di sinistra, mentre Lelj e Boccaccini saranno i due difensori centrali. Jidayi a centrocampo sarà affiancato da Papa e da Maleh, mentre nel tridente offensivo romagnolo partiranno dal primo minuto Galuppini, Nocciolini e Magrassi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il Teramo giocherà con il 4-3-3 schierato dal tecnico Agenore Maurizi, mentre il Ravenna guidato in panchina da Luciano Foschi risponderà con lo stesso modulo di partenza. Abruzzesi vincenti il 17 settembre 2017 nell’ultimo precedente di campionato tra le due squadre, 3-2 con i gol decisivi di De Grazia, Speranza e Foggia, con i romagnoli che accorciarono le distanze con Samb e De Sena. Dall’altra parte, l’unico risultato utile ottenuto dal Ravenna a Teramo dal 2005 ad oggi è stato uno 0-0 datato 6 maggio 2007.

