Video/ Atalanta Parma (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 10^ giornata)

Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia l’Atalanta torna seriamente a brillare superando con un netto 3 a 0 il Parma. Nel primo tempo i padroni di casa spingono forte sin dagli istanti iniziali ma non bastano gli spunti di Ilicic, a cui replicano gli ospiti di mister D’Aversa con quelli provati in maniera poco produttiva da Ceravolo e quindi Barillà. Nel secondo tempo la musica cambia e proprio Ilicic propizia l’autorete di Gagliolo del 55′ a spezzare l’equilibrio mentre ci pensa Palomino, sfruttando la sponda aerea di Mancini al 72′, a segnare la rete del raddoppio. Nell’ultima parte dell’incontro la squadra del tecnico Gasperini chiude definitivamente i conti all’80’ proprio con Mancini, nuovamente protagonista sugli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Ilicic. I 3 punti conquistati permettono rispettivamente all’Atalanta di salire a quota 12 nella classifica della Serie A mentre il Parma si vede avvicinare dai diretti rivali di giornata rimanendo fermo con i suoi 13 punti.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge in modo abbastanza chiaro come l’Atalanta abbia meritato il successo finale a cominciare dal possesso palla favorevole con il 67%, supportato da una maggiore precisione nei passaggi, l’85% contro il 68% con 503 contro 206 appoggi completati. I ducali hanno perso meno palloni rispetto alla Dea, 21 a 35 dei quali 6 per Freuler, ma ne hanno anche riconquistati un numero inferiore, 29 a 31 con 6 a testa per Palomino e Barillà. In fase offensiva spicca il 19 a 7 nelle occasioni da goal, 5 firmate da Ilicic, così come il 19 a 9 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali ben 14 a 5 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Parma è stata la squadra più fallosa a giudicare dall’8 a 6 nel computo dei falli commessi e l’arbitro Rosario Abisso, della sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per 2 volte ammonendo solamente Barillà e Gagliolo tra le fila degli ospiti.

TABELLINO

Atalanta-Parma 3 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 55′ AUTO Gagliolo (P); 72′ Palomino (A); 80′ Mancini (A). Assist: 55′, 80′ Ilicic (A); 72′ Mancini (A).

ATALANTA: Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Barrow. A disposizione: Berisha, Rossi, Valzania, Bettella, Djimsiti, Castagne, Pessina, E. Rigoni, Ali Adnan, Pašalic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

PARMA: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; L. Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Gervinho. A disposizione: Frattali, Bagheria, Deiola, Ciciretti, Di Gaudio, Scozzarella, Gazzola, Biabiany, Sprocati, Bastoni. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Arbitro: Rosario Abisso (Palermo).

Ammoniti: 23′ Barillà (P); 61′ Gagliolo (P).