Video/ Bisceglie Paganese (2-2): highlights e gol della partita (Serie C 9^ giornata)

E’ finita 2-2 la sfida tra Bisceglie e Paganese. Ospiti subito in vantaggio con Parigi. Immediata la risposta dei pugliesi con Onescu. Alla mezzora Tazza riporta avanti i campani ma nella ripresa De Sena su rigore riporta in parità il risultato. E’ un pareggio che, nonostante la classifica complicata, fa felice soprattutto la Paganese che ha resistito nel finale con un uomo in meno, espulso Acanfora. Un pareggio che allunga la striscia di partite senza vittorie per il Bisceglie (ora sono quattro). E’ dal 6 ottobre (1-0 contro il Matera) che non vince. La squadra di Ginestra è undicesima con nove punti conquistati. Secondo punto del suo campionato, invece, per la Paganese che interrompe la striscia di tre sconfitte di fila, ma che resta ancora senza vittorie in campionato. E’ penultima a cinque punti dal Rieti quindicesimo.

SINTESI PRIMO TEMPO

Bisceglie in campo con il 3-5-2. Tra i pali Crispino, in difesa Calandra, Markic e Maestrelli. A centrocampo da destra verso sinistra Longo, Risolo, Giacomarro, Onescu e Raucci. In attacco Starita e Scalzone. Modulo a specchio per la Paganese. In porta Galli, linea difensiva composta da Tazza, Diop e Acampora. Fascia destra con Carotenuto, in mezzo al campo ci sono Sapone, Nacci e Gori, a sinistra Della Corte. In attacco Parigi e Scarpa. Al settimo minuto si sblocca il risultato. Dagli sviluppi del calcio d’angolo, Scarpa mette un delizioso cross da destra che trova l’inserimento di Parigi che di testa in tuffo sorprende la difesa di casa e batte Crispino: vantaggio ospite. Dopo pochi minuti, però, il Bisceglie trova il pari. La rete dell’1-1 la realizza Onescu. Calandra da destra serve il centrocampista che da fuori area di prima intenzione infila la palla all’angolino, imprendibile per Galli. Al 13esimo i pugliesi ci riprovano. Scalzone mette al centro per Raucci che da ottima posizione non riesce a calciare a rete e guadagna solo un calcio d’angolo. Grande chance sprecata. Alla mezzora la Paganese si riporta in vantaggio. Schema perfetto sulla punizione battuta da Scarpa che pesca Parigi al centro dell’area, sponda dell’attaccante per Tazza che di testa in tuffo trova il gol del nuovo vantaggio replicando in pratica la prima rete del compagno. E’ il secondo gol in campionato per Tazza, l’altro l’aveva messo a segno contro il Rende il 16 settembre. Ammonito Nacci per un fallo su Onescu e punizione dal limite dell’area per il Bisceglie. La punizione di Scalzone finisce sulla barriera, tentativo anche di Calandra sempre respinto dal muro ospite. Nel finale di primo tempo i padroni di casa ci provano con maggiore insistenza senza però trovare la porta. Conclusione di Longo da fuori area, deviata da Gori: è calcio d’angolo. Cross di Onescu con Galli che sbaglia l’uscita, riuscendo però ad evitare danni clamorosi.

SINTESI SECONDO TEMPO

Ginestra inserisce subito De Sena al posto di Raucci. Cambio molto offensivo di Ginestra che passa alle tre punte con un 3-4-3 spregiudicato. Proprio De Sena si fa vedere subito in avanti con un tiro da fuori area, deviato che finisce in calcio d’angolo. Ammonito Longo per proteste. Cartellino giallo pure per Scarpa che ferma con un fallo l’avanzata di Longo. Al 60esimo arriva il primo cambio di Fusco che inserisce Alberti al posto di Parigi. Neanche un minuto di partita per Alberti e subito cartellino giallo per lui che ferma con un intervento falloso in scivolata Calandra. Gara molto maschia. I pugliesi intanto crescono. Colpo di testa di Onescu e salvataggio sulla linea di Tazza che nega la doppietta al centrocampista rumeno. Il pari arriva al 72esimo su rigore. La punizione calciata da Jakimovski trova la deviazione con un braccio di Nacci che viene ammonito. Impeccabile la trasformazione di De Sena che spiazza il portiere avversario e firma il suo primo centro in campionato. Tiro da fuori area di Longo, anche questo bloccato con una mano da un giocatore della Paganese. Questa volta è Gaeta a beccarsi un cartellino giallo. Nel finale il Bisceglie cerca il colpaccio ma gli ospiti resistono.