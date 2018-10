VIDEO/ Empoli Juventus (1-2): Oppini impazzisce per Ronaldo! Gol della partita e highlights (Serie A)

Cristiano Ronaldo decide Empoli–Juventus con una doppietta e fa impazzire in diretta a 7 Gold Francesco Oppini. Durante il classico appuntamento con Diretta Stadio il figlio di Alba Parietti dimostra, se ce ne fosse bisogno, ancora una volta il suo grande attaccamento ai bianconeri e vive con passione la gara. Rimane deluso quando la squadra di Massimiliano Allegri va sotto al gol di Francesco Caputo, ma poi si esalta alle due reti di Cristiano Ronaldo. La seconda è una giocata da grandissimo campione, un tiro violento che termina sotto il sette con Provedel che non può davvero nulla. In studio a 7 Gold è grande festa per Oppini che sembra non credere ai suoi occhi un po’ come tutti i tifosi della Juventus, deliziati dalla splendida giocata dell’asso portoghese che dimostra ancora una volta come l’acquisto fatto quest’estate sia stato uno dei più importanti della storia del club. L’Empoli può solo guardare, ma deve essere soddisfatto di una prestazione importante contro un avversario davvero troppo più forte. Clicca qui per il video da 7 Gold. (agg. di Matteo Fantozzi)

Clicca qui per il video dei gol

IL RACCONTO DELLA PARTITA

Empoli Juventus finisce con il risultato di 1-2. Un grande Empoli nel primo tempo, un Cristiano Ronaldo stellare nella ripresa: sono questi i temi dominanti del match allo stadio Castellani, con la Juventus che torna a vincere in Serie A dopo l’1-1 casalingo contro il Genoa. Il primo tempo prodotto dai toscani è di grande intensità, la Juventus ha una buona opportunità che Dybala spreca calciando alle stelle, ma sostanzialmente sono i break dei toscani a fare la partita e a mettere costantemente in difficoltà i bianconeri. Come nell’azione del vantaggio al 28′, con Acquah inarrestabile palla al piede, capace di bruciare Matuidi e crossare in area, dove Krunic in qualche modo riesce a toccare per Ciccio Caputo. Sinistro pregevole del bomber empolese e la Juventus si ritrova inaspettatamente sotto. Senza riuscire a imbastire una reazione concreta, anzi evidenziando un certo nervosismo che costa l’ammonizione prima a Bernardeschi e poi a Betancur. Nella ripresa cambia la musica, i bianconeri ripartono a testa bassa e prima Provedel salva su Alex Sandro, poi Pjanic coglie un clamoroso incrocio dei pali. A rimettere in gioco la Juventus ci pensa una mossa sciagurata di Bennacer, che cerca di portar via il pallone orizzontalmente in area empolese: lo scontro che ne consegue con Dybala vale il rigore che Cristiano Ronaldo realizza impeccabilmente. L’Empoli vacilla ma riesce a restare in panchina, non rinunciando ad attaccare: la Juventus invece fatica a ribaltare la partita. Al 25′, ci pensa Cristiano Ronaldo con una fucilata da fuori area sotto l’incrocio dei pali. Gol strepitoso che mortifica le velleità di un Empoli che avrebbe meritato di più, ma la prodezza del Pallone d’Oro è la più bella dell’esperienza italiana e vale per la Juve la vittoria numero nove su dieci incontri disputati in Serie A, dando continuità alla vittoria di Manchester in Champions League. L’Empoli resta come era partito in questa partita, con tanti applausi ma pochi punti in classifica.

LE DICHIARAZIONI

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, ai microfoni di Sky Sport parla della sua squadra che ha un’attitudine al bel calcio che non si sposa per ora con i punti conquistati in classifica: “Il nostro gioco è divertente e piacevole, ma io faccio l’allenatore di calcio in una squadra che deve salvarsi. Devo mettere in bilancio almeno un po’ di equilibrio in fase difensiva. La nostra strada è quella di avere un’identità. Per farlo bisogna passare attraverso il gioco. Dobbiamo lavorare sui dettagli. Abbiamo una struttura e tanta forza fisica, la base che ci permetterà di migliorare. Bisogna considerare gli avversari di stasera, che ti impongono di stare lì e non ti permettono di essere esuberante. Non puoi permetterti di esagerare, con la Juventus paghi. Noi siamo rimasti dentro la partita fino all’ultimo secondo. Sul rigore assegnato non faccio commenti, gli arbitri fanno il loro lavoro nel miglior modo possibile. Non credo che sia necessario parlare a posteriori. Mi dispiacer per il risultato, per i ragazzi. Il premio lo meritano, ci vanno sempre vicini. Tutti ci riempiono di complimenti, ma finito il turno dobbiamo vedere la classifica. I punti virtuali non esistono nel calcio”. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, sempre a Sky Sport enfatizza l’importanza della vittoria pur non nascondendo la stanchezza evidenziata dai suoi: “La nostra è una squadra che ha giocato tantissime partite. Abbiamo iniziato bene, con un approccio giusto. Dopo i primi dieci minuti abbiamo diminuito la velocità di passaggio e preso qualche contropiede. Loro sono una squadra difficile, in molti corrono verso la porta. Nell’unico tiro in porta che abbiamo subito, abbiamo preso gol. Nel secondo tempo la squadra ha fatto bene, ha meritato la vittoria. Bisognerà fare i complimenti all’Empoli per come sta in campo. Nella gestione della palla i ragazzi sono stati bravi, ogni tanto si può sbagliare. Ad un certo punto manca la lucidità, c’è la stanchezza. Noi venivamo da fatiche che poi abbiamo smaltito con più difficoltà, poi è arrivato il gesto tecnico di Cristiano Ronaldo che ritengo qualcosa da imitare, senza spiegazioni e da far rivedere ai bambini. Bisogna allenare e non fare teoria con i giovani. Mi piange il cuore vedere bambini che non si divertono quando vanno ad allenarsi.”

IL VIDEO DEI GOL