Video/ Padova Spezia (0-0): gli highlights della partita (Serie B 9^ giornata)

Padova e Spezia si dividono la posta in palio dopo una gara avara di emozioni ed occasioni. Andiamo a scoprire le statistiche del match per capire l’andamento della gara. Lo Spezia ha scodellato ben 18 cross contro gli 8 dei padroni di casa che hanno giocato molto per le vie centrali. Dieci invece sono stati i tiri a testa tentati senza trovare l’occasione decisiva per sbloccare la gara. Contessa e De Col sono stati i più attivi sulle fasce scodellando vari cross che i rispettivi attaccanti non hanno sfruttato al meglio. Un pari quindi giusto tra due squadre che ci hanno provato ma hanno pagato le polveri bagnate degli attaccanti. Merito anche delle difese brave a respingere i vari tentativi, lo Spezia creato molto più gioco, i 657 passaggi messi insieme testimoniano il buon fraseggio dei liguri.

LE DICHIARAZIONI

Queste le dichiarazioni rilasciate da Riccardo Serena al termine di Padova-Spezia raccolte dal portale padovagoal: “È arrivato questo esordio, ho pensato solo a dare il meglio e soprattutto aiutare i miei compagni! Potevamo vincere, ma è arrivato un punto e ce lo teniamo stretto… Spero di aver ripagato la fiducia di mister Bisoli! Abbiamo la consapevolezza che giocando come sappiamo possiamo fare bene. Mio padre? So che era allo stadio… Complimenti da parte sua? Di solito non me ne fa, ma vediamo!” Mister Bisoli spiega come venire fuori da un momento non facilissimo: “Il momento non è dei più tranquilli, ma non abbiamo mai sofferto e fatto il nostro. Abbiamo sviluppato meno rispetto a Crotone ma non abbiamo preso gol, e faccio i complimenti ai miei ragazzi perché con questo spirito si viene fuori! E quel palo sulla rovesciata di Capello grida ancora vendetta… Dobbiamo salvarci e non va dimenticato che abbiamo incontrato tutte le squadre in alto in classifica giocando a testa alta! Ora dovremo dare continuità già a Perugia martedì… Segniamo poco? Abbiamo fatto gli stessi gol della Cremonese che è quarta in classifica! Le partite si vincono da squadra, e gli obiettivi si raggiungono da squadra. Oggi i miei giocatori hanno dimostrato di essere uomini! E ringrazio il pubblico che ci è stato vicino, poi se arriva qualche fischio è normale… Tutto non si può avere subito!”