Diretta/ Vis Pesaro-Imolese (risultato finale 1-1) streaming video e tv: Kirilov risponde a Lanini!

DIRETTA VIS PESARO IMOLESE (1-1): FINISCE IN PARITA’

Termina in pareggio al Benelli tra Vis Pesaro e Imolese. Dopo il gol di Lanini su calcio di rigore arriva la risposta di Kirilov durante il secondo tempo, col risultato finale di uno a uno. Grazie a questo pareggio la Vis Pesaro sale a dodici punti in graduatoria, mentre l’Imolese raggiunge quota 14. Le due formazioni hanno disputato una buona gara, dimostrando di poter stare benissimo in questa categoria e di aver ancora margini di crescita. La prossima settimana la Vis Pesaro giocherà contro la Virtus Verona, l’Imolese ospiterà il Vicenza in casa. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)



E’ ricominciato da quasi un quarto d’ora il secondo tempo di Vis Pesaro Imolese. Si riparte dallo zero a uno del primo tempo, con gli ospiti avanti grazie alla giocata di Lanini su calcio di rigore. E’ stato proprio il numero 10 della Imolese a guadagnarsi il calcio di rigore che fino a questo momento decide la partita. I padroni di casa hanno provato scuotersi a fine primo tempo con una manovra più avvolgente, la difesa dell’Imolese però ha fatto buona guardia. Ritmi non particolarmente elevati in questo ripresa, ospiti sempre in controllo sulla Vis Pesaro. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)



E’ cominciata da oltre quindici minuti la sfida di Serie C tra Vis Pesaro Imolese col risultato ancora fermo sullo zero a zero. Partita abbastanza piacevole in queste prime battute, nonostante un terreno non in ottime condizione. Al settimo ci ha provato Lannini su calcio di punizione, Bianchini non si lascia sorprendere e blocca sicuro. La Vis Pesaro si fa vedere in avanti poco dopo, Rizzato lancia Balde che a tu per tu con Rossi non riesce a spiazzarlo. Ottima la risposa dell’estremo difensore avversario che si oppone al tiro dell’attaccante biancorosso. Buon momento da parte dell’Imolese, che sta giostrando con scioltezza il pallone e prova a farsi spazio tra le maglie avversarie. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)



Tra pochi minuti avrà inizio Vis Pesaro Imolese, partita valida per la nona giornata di campionato di Serie C girone B, andiamo allora adesso a leggere alcuni dati statistici sulle due formazioni, per avvicinarci al fischio d’inizio. La squadra abruzzese in questo primo scorcio di stagione ha raccolto 11 punti in otto gare con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte per un bilancio realizzativo in perfetta parità con otto gol fatti e altrettanti subiti. La formazione ospite invece in otto gare ha ottenuto 13 punti con tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta per un bilancio di dieci gol realizzati e sette subiti. La Vis Pesaro ha disputato tre incontro in casa con quattro punti messi da parte mentre l’Imolese ha disputato tre gare esterne per complessivi quattro punti. Adesso però non è più tempo per i numeri: la partita sta per cominciare, parola al campo per tutte le emozioni di Vis Pesaro Imolese!

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

Non ci sono precedenti per Vis Pesaro-Imolese gara che si gioca oggi per la prima volta nel Gruppo B di Serie C. La Vis Pesaro è nona in classifica e ha alternato fino a questo momento cose buone ad altre che lo erano meno. Per esempio nelle quattro ultime gare hanno alternato una vittoria a una sconfitta. Dopo il ko esterno contro il L.R.Vicenza è arrivato una vittoria 1-0 fuori casa col Renate. Nelle ultime due gare invece la squadra è scivolata 1-2 in casa contro il Pordenone, ma è andata a vincere 2-0 all’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Albinoleffe. Dall’altra parte c’è un’Imolese che ha raccolto due punti in più e si trova quarta in classifica. Negli ultimi tre turni sono arrivate due vittorie interne contro Gubbio e Rimini, mal a squadra è scivolata fuori a San Benedetto del Tronto. L’unica vittoria fuori casa di questa stagione è arrivata il 23 settembre contro Giana Erminio. Sarà interessante vedere come le due squadre approcceranno il match, cercando di ottenere tre punti che sarebbero fondamentali soprattutto per il morale. (agg. di Matteo Fantozzi)

Vis Pesaro-Imolese, diretta dal signor Cascone di Nocera Inferiore, domenica 28 ottobre 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone B. Vis Pesaro ed Imolese hanno iniziato col piglio delle rivelazioni il loro nuovo campionato di Serie C. Entrambe arrivano allo scontro diretto dopo una vittoria: i marchigiani hanno raggiunto 11 punti nella classifica del girone B vincendo 0-2 in casa del fanalino di coda Albinoleffe, mentre l’Imolese ha rifilato un 3-1 interno al Rimini. Due successi perentori, con gli emiliani ora al quarto posto in classifica a quota 13 punti: molto importante un avvio del genere per due formazioni che si sono riaffacciate solo quest’anno nel professionismo dopo diversi anni di assenza, partendo dunque essenzialmente con l’obiettivo della salvezza ben chiaro. Ma le due formazioni stanno riuscendo sicuramente a fare di più, con la Vis Pesaro che nell’ultima trasferta a Bergamo ha anche centrato la sua seconda vittoria consecutiva in trasferta. L’Imolese rispetto agli avversari di turno in questo avvio di campionato ha avuto un pizzico di continuità in più, ma con una vittoria la Vis Pesaro centrerebbe un sorpasso ai piani alti della classifica che rappresenterebbe un grande risultato.

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Benelli di Pesaro. I padroni di casa marchigiani giocheranno con Tomei a difesa della porta, mentre Gianola, Briganti e Gennari saranno i titolari nella difesa a tre, con il montenegrino Hadziosmanovic che sarà l’esterno di fascia destra e Rizzato che sarà l’esterno di fascia sinistra. Al centro della mediana si muoveranno Marchi e lo svizzero Botta, mentre sul fronte d’attacco lo spagnolo Balde e Lazzari saranno i trequartisti avanzati alle spalle dell’unica punta di ruolo, Olcese. Risponderà l’Imolese con Gianmaria Rossi tra i pali, Garattoni schierato in posizione di terzino destro e Sciacca schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Checchi e Carini formeranno la coppia di difensori centrali. A centrocampo il Valentini sarà affiancato da Gargiulo e da Carraro, mentre Mosti giocherà come trequartista a supporto del tandem offensivo formato da Lanini e Rossetti.

I moduli tattici scelti dai due allenatori saranno il 3-4-2-1 per la Vis Pesaro allenata da Leonardo Colucci ed il 4-3-1-2 per l’Imolese guidata in panchina da Alessio Dionisi. Le due formazioni si affrontano per la prima volta tra i professionisti ed entrambe da neopromosse: la Vis Pesaro cha conquistato il salto dalla Serie D dopo un lungo testa a testa con il Matelica, l’Imolese dopo il ripescaggio e il secondo posto conquistato nello scorso campionato di quarta serie.

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la Vis Pesaro viene considerata dai bookmaker leggermente favorita per la vittoria interna contro la Vibonese. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.40 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 2.90 e William Hill fissa invece a 3.00 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.35 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.50 da Sisal Matchpoint.