LOPETEGUI ESONERATO, SOLARI ALLENATORE DEL REAL MADRID / Salta l’ipotesi Conte, ecco perchè

Julen Lopetegui è stato ufficialmente esonerato dal Real Madrid e al suo posto è stato promosso dal Castilla Santiago Solari. Non sarà dunque Antonio Conte il nuovo allenatore dei blancos come si è vociferato a lungo nelle ultime settimane. Il tecnico italiano infatti sembra aver trovato dei problemi per quanto riguarda l’ingaggio, almeno questa è la versione ufficiale ventilata da Marca. Non pochi media hanno riportato la voce di uno spogliatoio contrario all’arrivo del tecnico italiano, tra cui soprattutto il capitano Sergio Ramos ancora attaccato a una vecchia scaramuccia con l’ex ct della nazionale italiana. Al momento sembra che la soluzione Solari sia solo un tampone per fermare l’emorragia di risultati dei galaticos. In futuro rimane importante la candidatura di Martinez ct del Belgio con il possibile ritorno di José Mourinho che rimane una possibilità da non sottovalutare. (agg. di Matteo Fantozzi)

Ipotesi Santiago Solari

Antonio Conte non sarà il nuovo allenatore del Real Madrid, sembrava ormai cosa fatta ma c’è stato un dietrofront clamoroso con l’affare che è saltato proprio al fotofinish. Secondo quanto riportato da Marca pare che le parti si siano trovate lontane sulla voce legata all’ingaggio. Inoltre sembra siano pesate le parole di Sergio Ramos, capitano e bandiera dei blancos con qualche problema pregresso con l’ex commissario tecnico della Nazionale. Dopo il 5-1 subito in casa del Barcellona però appare scontato l’esonero di Lopetegui con l’arrivo al suo posto, come traghettatore, di Santiago Solari. L’ex Inter sembra destinato ad andare in panchina per la partita di mercoledì di Coppa del re contro il Melilla, poi dopo toccherà a Roberto Martinez attuale commissario tecnico del Belgio. Attorno alle ore 18.30 si riunirà la giunta direttiva del Real Madrid che dichiarerà l’esonero di Julen Lopetegui e potrebbe anche ufficializzare il nome del nuovo allenamento.

Conte niente Real Madrid: Lopetegui dirige l’ultimo allenamento

Oltre all’improvviso stop per Antonio Conte al Real Madrid ci sono altre sorprese che arrivano da Valdebebas. Stamattina infatti Julen Lopetegui, ormai prossimo all’esonero, ha condotto il suo ultimo allenamento in campo. Si era detto che non si sarebbe presentato, invece l’ex commissario tecnico della Spagna era regolarmente al suo posto per preparare la squadra alla gara di Coppa del Re di mercoledì prossimo che vedrà i blancos contro il Melilla. Pare che anche i calciatori siano rimasti sorpresi dalla sua presenza dal momento che era stato già sottolineato come sarebbe stato Santiago Solari, al momento tecnico del Castilla, a dirigere l’allenamento odierno. Marca ha pubblicato anche le foto dell’allenamento dalle quali si può vedere chiaramente come il clima sia davvero surreale. Viene sottolineato come la cosa più strana sia stata ritrovarsi tutti insieme dopo che il tecnico aveva già dato l’addio alla squadra ieri negli spogliatoi del Nou Camp dopo il pesantissimo 5-1 incassato.