Inter Juventus Primavera/ Streaming video diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Inter Juventus Primavera, diretta all’arbitro Giovanni Ayroldi, è la partita in programma oggi lunedi 29 ottobre 2018: fischio d’inizio fissato per le ore 17.00 nella sesta giornata del campionato giovanile. Si chiuderà solo questo pomeriggio questo intenso turno per il Campionato Primavera 1: in campo due vere big della stagione che però abbisognano di punti importanti quest’oggi, specie i nerazzurri. La formazione giovanile milanese infatti ha parecchio terreno da recuperare dopo un avvio di stagione non proprio brillantissimo: i bianconeri però saranno avversari ben preparati e implacabili.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Inter Juventus Primavera è una delle sfide che saranno trasmesse in diretta tv: l’appuntamento è in chiaro per tutti su Sportitalia, canale che trovate al numero 60 del vostro telecomando o in alternativa, per gli abbonati Sky, al 225 del decoder. In assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita anche in diretta streaming video, semplicemente avendo a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitando senza costi aggiuntivi il sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI INTER JUVENTUS PRIMAVERA

Partendo dai padroni di casa vediamo che il tecnico Madonna potrebbe non rinunciare al 4-3-1-2 per la probabile formazione che scenderà oggi in campo nella sesta giornata del campionato. Per l’Inter dunque vedremo Dekic tra i pali e la coppia centrale in difesa formata da Nolan e Van den Eynden: toccherà quindi a Corrado e Grassini agir sulle corsie laterali. Per la mediana pochi i dubbi del tecnico nerazzurro: vedremo ancora Pompetti al centro con Gavioli e Schirò ai lati, con il numero 10 osservato speciale dopo il gol firmato alla Fiorentina. Sarà poi uno tra Persyn e Mulattieri ad agire sulla trequarti: in avanti Adorante e Colidio si candidano ad essere i primi bomber.

Sarà invece il 4-3-3 il modulo di partenza per la probabile formazione della Juventus primavera di Mister Baldini che ovviamente non rinuncerà a Loria tra i pali. Per la difesa della giovane formazione bianconera si candidano dal primo minuto i due centrali Serrao e Capelini oltre che il duo Anzolini-Bandiera sull’esterno del reparto arretrato. I primi ballottaggi di Baldini si aprono però in mediana: qui Majoun rischia a favore di Leon, come pure Nicolussi in favore di Portanova. Solo Francofonte pare quindi titolare assicurato. Anche in attacco per la Juventus si fanno vedere diversi candidati alla maglia titolare: dovremmo però vedere in campo al primo minuto il tridente con Di Francesco, Markovic, e Monziato.