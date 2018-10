LEICESTER, VIDEO DELLO SCHIANTO DELL’ELICOTTERO/ Ultime notizie: filmato choc sulla morte del Presidente

Mentre la città di Leicester, e non solo gli aficionados della locale squadra di calcio, una istituzione da queste parti, piange la morte di Vichai Srivaddhanaprabha dopo l’incidente in elicottero che è costata a lui la vita e agli altri occupanti della cabina, nelle ultime ore è stato reso noto un nuovo filmato (lo trovate qui) che documenta il drammatico incidente. Il video è stato infatti catturato da una delle telecamere di sorveglianza nei pressi del King Power Stadium, da cui l’elicottero si era alzato in volo per poi schiantarsi praticamente dopo il decollo: nei 20 secondi si può vedere infatti il mezzo prima scomparire dal riquadro e poi rientrarvi mentre precipita ruotando su se stesso. Come si è inoltre appreso poco dopo il tragico impatto, costato la vita al magnate proprietario del Leicester, al suo assistente, al pilota dell’elicottero e alla co-pilota, per fortuna l’impatto è avvenuto poco lontano dalla folla di tifosi che avevano appena assistito all’ultimo match, evitando così una tragedia ancora più grande. (agg. di R. G. Flore)

LA TRAGEDIA DEL LEICESTER CITY

Tanti dubbi circondano la morte del presidente del Leicester, il thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, nello schianto del suo elicottero nel parcheggio del King Power Stadium. Non ce ne sono più però riguardo il fatto che sia tre le cinque vittime del disastro. La conferma è arrivata ieri sera direttamente dal club di cui il magnate 60enne era proprietario. «È con sommo dolore che siamo costretti a confermare che il nostro presidente, Vichai Srivaddhanaprabha, è tra coloro che hanno perso la vita sabato sera nell’incidente che ha coinvolto l’elicottero del presidente con a bordo altre 4 persone. Non ci sono superstiti», recita il comunicato del club inglese. Il pensiero di società e tifosi va alla famiglia del presidente e delle altre persone a bordo. «Il mondo ha perso un grande uomo: gentile, generoso, la cui vita era dedicata all’amore della sua famiglia e di tutti coloro che ha guidato con successo. Il Leicester FC è diventata una famiglia sotto la sua guida. Una famiglia che adesso piange la sua scomparsa, ma vuole proseguire sulla strada che lui ci ha mostrato».

LE VITTIME DELLO SCHIANTO E LA LETTERA DI SCHMEICHEL

Le intuizioni hanno caratterizzato la vita di Vichai Srivaddhanaprabha. Prima quella di aprire il primo negozio duty free in Thailandia a marchio King Power, poi l’acquisto del Leicester nel 2010 con la cavalcata dalla Serie B al titolo di Premier League nel 2016 con Claudio Ranieri in panchina. Le cinque persone a bordo dell’elicottero che sono morte per lo schianto sono Srivaddhanaprabha, appunto, due membri dello staff – Nursara Suknamai e Kaveporn Punpare -, e i piloti Eric Swaffer e Izabela Roza Lechowicz. Inizialmente si pensava che la donna a bordo fosse la figlia, ma i familiari dell’ex presidente, sposato con Aimon e padre di quattro figli, erano in Thailandia al momento dell’incidente. Accertamenti sono ancora in corso sulle cause: testimoni hanno raccontato di aver visto l’elicottero avvitarsi in aria con un rotore bloccato dopo il decollo dallo stadio e subito prima di precipitare e prendere fuoco. Intanto Il portiere del Leicester, Kasper Schmeichel, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una lunga lettera in ricordo del presidente del club: «Sono devastato e con il cuore a pezzi. Non credo a quello che ho visto ieri sera, non mi sembra possa essere vero. Hai cambiato il calcio per sempre, hai dato la speranza a chiunque che l’impossibile possa diventare possibile. Non solamente ai nostri tifosi, ma ai tifosi di qualsiasi sport in tutto il mondo».