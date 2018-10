Pontedera-Carrarese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Pontedera-Carrarese, diretta dal signor Colombo di Como, lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 20.30, sarà una delle sfide del programma del nono turno del campionato di Serie C, nel girone A. Pontedera assestato a metà classifica con due pareggi ottenuti nelle ultime sfide disputate in campionato, in casa contro il Gozzano e in trasferta contro la Pro Vercelli. 9 punti contro i 13 della Carrarese in classifica, che dopo la partenza sprint in questo campionato sta attraversando il suo primo momento difficile con tre sconfitte incassate nelle ultime quattro partite. Dopo essere caduta nello scontro diretto al vertice a Piacenza, la squadra di Baldini si è fatta beffare nel posticipo di lunedì scorso dall’Olbia tra le mura amiche dello Stadio dei Marmi. Il Piacenza capolista è sempre lontano tre lunghezze ma con una partita in meno disputata, e la Carrarese, che finora ha avuto una vocazione spiccata al gioco spettacolare con 22 gol fatti e 15 subiti, deve cambiare passo per dimostrare di non aver vissuto il brillante avvio come un fuoco di paglia. Ma non sarà facile contro un Pontedera estremamente equilibrato finora.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV. COME SEGUIRE IL MATCH

La partita non sarà trasmessa in diretta tv su nessuno dei canali a disposizione in chiaro o sulle piattaforme a pagamento: la diretta streaming video via internet dell’incontro si potrà invece seguire con l’iscrizione e l’abbonamento al portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA CARRARESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Mannucci di Pontedera. I padroni di casa scenderanno in campo con Biggeri tra i pali e una difesa a tre composta da Benedetti, Borri e Ropoli. A Magrini spetteranno i compiti di esterno laterale di destra e a Masetti quelli di esterno laterale di sinistra, mentre Serena, Bruzzo e Calcagni giocheranno al centro della mediana. In attacco, spazio a Benedetti al fianco di Pinzauti. Risponderà la Carrarese con Borra tra i pali, Rosaia schierato in posizione di terzino destro e Giacomo Ricci in posizione di terzino sinistro, mentre Luca Ricci e il ghanese Agyei formeranno la coppia di difensori centrali. Cardoselli e Foresta si muoveranno al centro della mediana, coprendo le spalle a Biasci, Bentivegna e Caccavallo (autore di una doppietta nell’ultimo match interno in cui l’Olbia è uscita comunque sconfitta) alle spalle di Tavano, confermato nel ruolo di unica punta.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Confronto tattico fra il 3-5-2 con il quale il tecnico Ivan Maraia schiererà il Potendera, ed il 4-2-3-1 che sarà lo schieramento di partenza della Carrarese allenata da Silvio Baldini. Al 14 aprile scorso risale l’ultimo match allo stadio Mannucci tra Pontedera e Carrarese, terminato 1-1 con i gol di Grassi su rigore per i padroni di casa e pareggio di Biasci per gli apuani. Ultima vittoria della Carrarese a Pontedera, il 3-1 con gol di Dettori (doppietta) e Gherardi, con gli ospitanti che hanno accorciato le distanze con Scappini. Negli ultimi quattro precedenti di campionato disputati in casa contro la Carrarese, il Pontedera non è mai riuscito a ottenere i tre punti.

QUOTE E PRONOSTICI

Analizzando le quote per le scommesse sulla partita, la sfida tra Pontedera e Carrarese viene considerata praticamente in perfetto equilibrio. La quota per la vittoria casalinga viene offerta a 2.60 da Eurobet, mentre Bet365 propone la quota riferita al pareggio a 3.00 e William Hill fissa invece a 2.70 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Le scommesse riguardanti i gol realizzati nel corso della partita vedono invece la quota dell’over 2.5 fissata a 2.00 e la quota dell’under 2.5 proposta a 1.70 da Sisal Matchpoint.