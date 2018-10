TOTTENHAM MANCHESTER CITY / Streaming video e diretta tv: arbitra Friend. Orario, quote e probabili formazioni

Come abbiamo visto prima, il posticipo del lunedì tra Tottenham e Manchester City verrà diretta dal fischietto Kevin Friend, che in questa occasione della Premier League verrà coadiuvato dai due assistenti Stuart Burt e Matthews Wilkens: sarà quindi Andre Marriner a fare da quarto uomo in campo questa sera. Volendo ora mettere sotto ai riflettori proprio il direttore di gara vediamo che il fischietto di Leicestershire solo nella stagione corrente ha già messo a bilancio ben 11 presenze tra campionato inglese e vare coppe: il tabellino generale quindi ci racconta per Friend di ben 39 cartellini gialli, e tre calci di rigore concessi in stagione. Ampliando poi la nostra analisi per il direttore di gara classe 1971, segnaliamo che per Friend sono state ben 23 i suoi precedenti con il Tottenham, diretto anche nella precedente stagione della Premier league. Sono invece 20 i testa a resta tra l’arbitro e il Manchester City, questo diretto anche in occasione della finale del Community Shields della stagione 2012-2013 contro il Chelsea. (agg Michela Colombo)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Tottenham Manchester City sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento in esclusiva per gli abbonati è con Sky Sport Football (canale 203), ma anche su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video. Come sempre, sarà possibile collegare fino ad un massimo di due dispositivi ai dati del proprio abbonamento.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Tottenham Manchester City, che sarà diretta dall’arbitro Kevin Friend, si gioca alle ore 21:00 italiane di lunedì 29 ottobre: è il posticipo che chiude la decima giornata della Premier League 2018-2019, e una sfida di lusso tra due squadre che sono partite benissimo in questa stagione. Il Manchester City al momento insegue il Liverpool, che però ha già giocato il suo impegno nel fine settimana; entrava con il terzo posto in questo giornata il Tottenham, il cui rendimento però è brillante solo in campionato. I campioni in carica sono comunque ospiti di una squadra tostissima, che nelle ultime tre stagioni ha mostrato in maniera concreta di potersi giocare la vittoria del torneo: non ce l’ha mai fatta, ma anche quest’anno dà la sensazione di poter rimanere attaccata al gruppo fino agli ultimi turni della Premier League.

RISULTATI E PRECEDENTI

Il Tottenham è reduce da quattro vittorie consecutive, e non subisce gol in campionato da 270 minuti: distinzione utile perchè in Champions League gli Spurs sono partiti malissimo, e sono adesso praticamente eliminati dal girone che comprende anche Barcellona e Inter. Il pareggio deludente di Eindhoven ha spezzato quasi tutte le speranze per la squadra guidata da Mauricio Pochettino, che invece in Premier League ha avuto solo un periodo difficile (sconfitte consecutive contro Watford e Liverpool) ma per il resto ha sempre vinto, confermandosi appunto nelle prime posizioni della classifica e la bontà di un progetto che in estate ha portato all’assoluto immobilismo in sede di mercato (nessun acquisto e nessuna cessione). In Champions League era partito male anche il Manchester City, che però si è rifatto con due vittorie che l’hanno rimesso in totale corsa anche per vincere il girone; in campionato invece la squadra di Pep Guardiola sta letteralmente volando, ha vinto sette partite con due pareggi e, a proposito di gol incassati, la porta di Ederson è inviolata da ben 510 minuti, appena tre le reti subite dai campioni in carica che ne hanno invece segnate 26, dunque praticamente tre per gara.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM MANCHESTER CITY

Il Tottenham dovrebbe presentarsi in campo con la difesa a quattro: Trippier e Ben Davies i due esterni, Davinson Sanchez fa coppia con Alderweireld al centro della difesa. A centrocampo il dubbio è tra Moussa Sissoko e Mousa Dembélé, ma potrebbe anche rimanere fuori Winks; Son Heung-Min e Lucas Moura sembrano favoriti per agire larghi sulla trequarti, con Eriksen che invece sarebbe schierato da centrale alle spalle di Harry Kane con il ritorno al 4-2-3-1, dopo l’esperimento dell’albero di Natale contro il West Ham. Il Manchester City ha ritrovato anche De Bruyne: dunque davanti ad Ederson giocheranno Kompany e Laporte con Stones che probabilmente sarà a destra, Benjamin Mendy l’esterno sinistro con il centrocampo classico nel quale David Silva e De Bruyne accompagnano la regia di Fernandinho. Davanti ci sono invece Aguero, da punta centrale, Sterling e Leroy Sané; difficile che Mahrez sia confermato (è stato titolare in Champions League) ma per Pep Guardiola potrebbe essere una soluzione alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote previste dall’agenzia di scommesse Snai per la partita di Premier League indicano nel Manchester City la squadra favorita: il segno 2 che identifica la vittoria degli Sky Blues vale infatti 1,73 volte la puntata, contro il valore di 4,50 che è stato posto sul segno 1 da giocare per il successo interno del Tottenham. Con il segno X, da giocare per l’eventualità del pareggio, il vostro guadagno con questo bookmaker sarebbe pari a 4,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.