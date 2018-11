DIRETTA GERMANIA OLANDA / Streaming video e tv: la crisi degli ex campioni del mondo (Nations League)

Germania Olanda chiuderà il 2018 per queste due Nazionali e probabilmente i tedeschi tireranno per questo un sospiro di sollievo. Un anno fa di questi tempi la Germania era punto di riferimento per chiunque: campioni del Mondo in carica, nel 2017 i tedeschi vinsero sia la Confederations Cup sia gli Europei Under 21, come a dire che sia il presente sia il futuro inducevano all’ottimismo una Germania che in fase di qualificazione per Russia 2018 non ha avuto alcun problema, con dieci vittorie in altrettante partite. A ripensarci adesso, sembra essere passata un’era geologica: ai Mondiali ecco la meritata eliminazione al primo turno con tanto di sconfitta decisiva alla terza partita contro una Corea del Sud che a sua volta era già eliminata, poi la Nations League non ha di certo risollevato l’umore, perché dopo un buon pareggio casalingo contro i campioni del Mondo della Francia sono arrivate due sconfitte, compreso il pesante 3-0 incassato in Olanda (poi 2-1 in Francia) che significano retrocessione in Lega B. In un anno non può essere stato distrutto tutto ciò che di buono c’era, ma adesso è proprio la Germania la grande malata del calcio europeo. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Olanda sarà disponibile in chiaro per tutti: l’appuntamento infatti è su Italia 1, canale numero 6 del telecomando, dunque tutti gli appassionati potranno gustarsi questa partita, qualora non potessero mettersi davanti a un televisore stasera, usufruendo anche del servizio di diretta streaming video che viene garantito dal sito di Mediaset, e che permetterà di seguire la sfida di Nations League su apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone, senza costi aggiuntivi.

I TESTA A TESTA

Germania Olanda è naturalmente una partita che profuma di storia. Le statistiche ufficiali Uefa ci parlano di 41 precedenti partite fra questa due Nazionali, con un bilancio abbastanza equilibrato fatto di 15 vittorie per la Germania, altrettanti pareggi e 11 successi per l’Olanda. Tedeschi avanti anche per quanto riguarda il numero delle reti segnate, 77 contro i 67 gol dell’Olanda. Al di là dei numeri però sono davvero tante le partite fra Germania e Olanda passate alla storia del calcio: su tutte naturalmente la finale dei Mondiali 1974, vinta per 2-1 dai padroni di casa tedeschi a Monaco di Baviera ma ricordata anche perché la Germania non toccò palla sull’azione nata dal calcio d’inizio per l’Olanda e che portò al fallo da rigore e al penalty poi trasformato da Neeskens per il vantaggio olandese, ribaltato però dalle successive reti di Breitner e Muller che diedero il trionfo iridato alla Germania. Vendetta Orange nella semifinale degli Europei 1988, ospitati anche in quel caso in Germania: l’Olanda però vinse per 1-2 con i gol dell’attuale c.t. Koeman e di Van Basten, inutile per i tedeschi la rete di Matthaeus. Due anni dopo, ecco gli ottavi di Italia 1990 a San Siro, una sorta di derby tra i tedeschi dell’Inter e gli olandesi del Milan: vinse la Germania per 2-1 con i gol di Klinsmann e Brehme, per l’Olanda ancora una volta in rete Koeman. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ARBITRA HATEGAN

Germania Olanda sarà diretta, come vi abbiamo già segnalato, dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan. Di conseguenza, tutta la squadra arbitrale per questa partita per l’ultima giornata di Nations League arriverà dalla Romania. I due guardalinee saranno i signori Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe, mentre come quarto uomo agirà Radu Ghinguleac. Infine ci saranno anche i due arbitri addizionali d’area, i signori Radu Petrescu e Sebastian Colţescu. Il signor Ovidiu Hategan, nato il 14 luglio 1980, è sicuramente un arbitro ben noto, essendo internazionale fin dal 2008. Il suo anno migliore è stato il 2016, nel quale Hategan è stato selezionato sia per gli Europei in Francia sia per le Olimpiadi di Rio de Janeiro. Hategan è certamente uno degli arbitri di maggiore spicco nel panorama europeo, tanto che per lui possiamo citare anche ben 21 presenze nel tabellone principale della Champions League e in queste partite ha comminato 89 cartellini gialli, cinque espulsioni (tre delle quali per somme di ammonizioni e le altre due per rossi diretti) e assegnato quattro calci di rigore. In questa stagione ha già incrociato Inter e Juventus, mentre sarà il debutto stagionale con le Nazionali. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Germania Olanda, diretta dall’arbitro rumeno Ovidiu Hategan, si gioca questa sera alle ore 20.45 presso lo stadio Veltins-Arena di Gelsenkirchen, casa dello Schalke. La partita sarà valida per il girone 1 della Lega A di Nations League: Germania Olanda è sicuramente un grande classico del calcio internazionale, oggi in palio però ci sarà solo l’onore per i padroni di casa, che completano un 2018 orribile (eliminazione al primo turno ai Mondiali) con la retrocessione in Lega B per la prossima edizione della neonata Nations League, perché è già certo l’ultimo posto nel girone a tre che comprende naturalmente l’Olanda e poi anche la Francia. Ecco dunque che la partita diventa importante soprattutto per gli ospiti: neanche l’Olanda ricorderà con molto piacere questo 2018 che l’ha vista assente dal Mondiale, ma se non altro l’ultima parte dell’anno solare ha dato soddisfazioni, con la doppia vittoria casalinga su Germania e Francia che lascia gli Orange in corsa per il primo posto nel girone (e dunque per la Final Four) proprio con i campioni del Mondo in carica, che scavalcheranno anche in caso di pareggio perché a parità di punti lo scontro diretto è favorevole agli uomini di Ronald Koeman.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA OLANDA

Parlando delle probabili formazioni di Germania Olanda, per chiudere bene Low dovrebbe affidarsi alla formazione migliore. In porta Neuer, il jolly Kimmich terzino destro e Hector a sinistra, in mezzo Hummels dovrebbe essere affiancato da Sule. A centrocampo la certezza è naturalmente Kroos, al suo fianco potrebbe giocare Rudy oppure Goretzka. Il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1: con questa soluzione Reus potrebbe agire alle spalle della prima punta (probabilmente Werner), con Leroy Sané e Draxler favoriti come esterni offensivi. Per quanto riguarda l’Olanda, bisogna considerare che appena venerdì sera c’è stata per gli Orange un’altra grande partita, per cui alcuni innesti sono possibili – ad esempio erano rimasti in panchina De Vrij e Strootman. Tuttavia chi ha contribuito al successo contro la Francia merita i galloni di probabile titolare, dunque Cillessen in porta; difesa a quattro con Dumfries a destra, Van Dijk e De Ligt centrali, Blind a sinistra; a centrocampo il terzetto con Wijnaldum, De Jong e l’atalantino De Roon; infine nel tridente d’attacco Bergwijn, Depay e Babel.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico su Germania Olanda, ecco cosa ci dicono le quote dell’agenzia di scommesse Snai. Anche se la partita è importante soprattutto per gli ospiti, la Germania padrona di casa è considerata comunque favorita: il segno 1 è infatti proposto alla quota di 1,83. Molto simili sono invece le quotazioni in caso di pareggio oppure di vittoria esterna dell’Olanda: il segno X è infatti quotato a 3,75, mentre il segno 2 ripagherebbe gli scommettitori 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto negli olandesi.