DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE / Streaming video e tv: Franz al comando, bene Innerhofer e Paris! (CdM sci)

Quando sono scesi già molti dei migliori atleti nella discesa di Lake Louise – anche se i risultati sono naturalmente ancora parziali – il bilancio degli azzurri nella prima gara veloce della nuova stagione di Coppa del Mondo di sci è certamente positivo. Bravissimo soprattutto Christof Innerhofer, su una pista che di certo non esalta le grandi qualità tecniche dell’altoatesino: ‘Inner’ invece è stato bravissimo ed è attualmente al secondo posto con 28/100 di ritardo dal leader della classifica parziale, cioè l’austriaco Max Franz, che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1’46”18. Gli italiani si godrebbero uno splendido doppio podio, perché alle spalle di Innerhofer c’è Dominik Paris, terzo a 54/100 da Franz. Vedremo se le posizioni rimarranno queste fino al termine della discesa di Lake Louise, in ogni caso i segnali sono positivi e dunque la stagione di Coppa comincia bene per i nostri velocisti. Nelle retrovie solamente Peter Fill, che d’altronde sapevamo non essere in grande condizione. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Tutto è pronto per la diretta della discesa di Lake Louise, prima gara della stagione per gli uomini nella specialità regina che l’anno scorso vide Beat Feuz vincere la Coppa di specialità e Aksel Lund Svindal conquistare l’oro olimpico a Pyeongchang. In ottica italiana, l’auspicio è che la stagione appena cominciata possa essere migliore di quella andata in archivio nello scorso marzo: la discesa salvò parzialmente il bilancio perché l’unica vittoria stagionale fu ottenuta proprio nella libera, per merito di Dominik Paris sulla Stelvio di Bormio il 28 dicembre 2017, ma quel successo e il secondo posto ottenuto sempre da Paris il 27 gennaio a Garmisch furono gli unici podi stagionali in discesa e d’altronde due degli appena cinque totali – ce ne furono poi due di Peter Fill in combinata e uno di Christof Innerhofer in super-G. La base di partenza non è eccellente, ma almeno migliorarsi non dovrebbe essere troppo difficile. Adesso però la parola deve naturalmente passare alla pista e al cronometro: la discesa maschile di Lake Louise sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La discesa di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.15 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.15, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

L’ALBO D’ORO

Avvicinandoci alla diretta della discesa di Lake Louise, possiamo andare a curiosare nell’albo d’oro di questa gara che tradizionalmente è la prima discesa della stagione della Coppa del Mondo maschile di sci. L’anno scorso ci fu la vittoria di Beat Feuz davanti a Matthias Mayer e Aksel Lund Svindal ad aprire un cammino che infine avrebbe visto proprio lo svizzero vincere la Coppa di discesa. Nel 2016 invece saltò l’intera trasferta in Nord America, così il penultimo precedente a Lake Louise è quello relativo al 2015, quando la vittoria andò ad Aksel Lund Svindal davanti al nostro Peter Fill che poi avrebbe vinto la Coppa di specialità. Altro successo norvegese in Canada nel 2014, quando la discesa di Lake Louise fu vinta da Kjetil Jansrud davanti a Guillermo Fayed e Manuel Osborne Paradis, secondi ex-aequo. Molto piacevole per i colori azzurri è invece il ricordo della discesa disputata a Lake Louise il 30 novembre 2013, che vide infatti la vittoria di Dominik Paris davanti a Klaus Kroell e Adrien Theaux; per il discesista azzurro fu il terzo successo di una carriera che ancora oggi ha ancora molte pagine da scrivere. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DISCESA

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 riparte e oggi ci propone la diretta della discesa maschile di Lake Louise. L’attesa è molto grande per la prima gara veloce della stagione del Circo Bianco: non si può certo dire che per gli uomini la discesa di Lake Louise sia fra le più difficili, ma comunque può essere l’ideale per rompere il ghiaccio e aprire una stagione che in seguito ci proporrà tutte le discese più ambite (Mondiali compresi). Naturalmente ci sono tutte le incognite che accompagnano il debutto stagionale: per i discesisti gli ultimi risultati risalgono a marzo, qualche indicazione naturalmente ci è arrivata dalle prove disputate nei giorni scorsi, ma la gara è un’altra cosa e la voglia di scoprire che cosa succederà fra poche ore è grande. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise.

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la discesa di Lake Louise è la prima gara veloce della stagione e il primo banco di prova per gli specialisti della velocità, che saranno poi impegnati domani con un super-G. I nomi di spicco sono comunque sempre quelli: i norvegesi Aksel Lund Svindal – anche se il veterano e campione olimpico in carica non è al top a causa di un recente infortunio al pollice destro – e Kjetil Jansrud, lo svizzero Beat Feuz che è il detentore della Coppa di specialità, poi la pattuglia sempre folta degli austriaci, guidati da Matthias Mayer, Max Franz e Vincent Kriechmayr e magari anche i tedeschi emergenti, che sono stati la grande novità della scorsa stagione in particolare grazie a Thomas Dressen, vincitore a Kitzbuhel e Kvitfjell. Non ci siamo naturalmente dimenticati gli azzurri: Peter Fill resta una garanzia, il talento di Christof Innerhofer può sempre regalare grandi sorprese ma l’uomo più atteso tra gli azzurri è certamente Dominik Paris, sempre capace di essere protagonista ai massimi livelli, al quale però è chiesto un miglioramento in termini di continuità per progettare l’attacco alla Coppa di specialità. Ci fa poi molto piacere il ritorno di Matteo Marsaglia, mentre speriamo in segnali positivi da parte di Emanuele Buzzi e Mattia Casse, perché non potranno essere Fill-Innerhofer-Paris a tirare per sempre la carretta…