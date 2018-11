DIRETTA/ Slalom Killington streaming video e tv: al via alla prima manche! (Coppa del Mondo sci femminile)

Tutto è pronto per la diretta dello slalom di Killington, la cui prima manche prenderà il via fra pochissimi minuti. Tra le possibili rivali della grande favorita Mikaela Shiffrin spendiamo adesso una citazione per la svedese Frida Hansdotter, che negli ultimi anni è stata la più brava ad approfittare delle poche briciole concesse alle avversarie dalla regina americana. Possiamo infatti citare la Coppa di slalom vinta nel 2016 dalla Hansdotter grazie a una stagione a mezzo servizio da parte della Shiffrin a causa di un infortunio, poi naturalmente la bellissima medaglia d’oro olimpica vinta a Pyeongchang 2018 in una gara che vide l’americana quarta e la Hansdotter in trionfo davanti a Wendy Holdener e Katharina Gallhuber. Queste perle impreziosiscono la carriera di una ottima slalomista come Frida Hansdotter, capace di ottenere fra i pali stretti anche un argento e due bronzi ai Mondiali, oltre a quattro vittorie e 33 podi complessivi di Coppa del Mondo, tutti in slalom (uno in parallelo a Stoccolma nel 2016). Adesso però la parola deve naturalmente passare alla pista e al cronometro: la prima manche dello slalom femminile di Killington sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LO SLALOM DI KILLINGTON

La prima manche dello slalom di Killington avrà inizio alle ore 16.00 italiane, quando nel Vermont saranno le 10.00 del mattino considerate le sei ore di fuso orario, mentre il via alla seconda manche è in programma per le nostre ore 19.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Stati Uniti (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

L’ALBO D’ORO

Avvicinandoci alla diretta dello slalom di Killington, facciamo un breve excursus storico e ricordiamo che questa località del Vermont ha fatto il proprio debutto nel calendario di Coppa del Mondo di sci solamente due stagioni fa; più in generale, non si gareggiava negli Stati Uniti orientali dal 1991 e nel Vermont dal 1978. Killington ha debuttato nel Circo Bianco nel novembre 2016 e ospita sempre gare delle discipline tecniche, con weekend composte da un gigante e uno slalom. Oggi naturalmente concentriamo la nostra attenzione sui precedenti fra i pali stretti. Il primo slalom a Killington fu disputato domenica 27 novembre 2016 e fu vinto naturalmente dall’idolo di casa Mikaela Shiffrin, che vinse davanti alla slovacca Veronica Zuzulova e alla svizzera Wendy Holdener. L’anno scorso, domenica 26 novembre 2017, non è cambiata la vincitrice: secondo successo per la Shiffrin, di nuovo davanti a una slalomista slovacca, in questo caso però Petra Vlhova, mentre sul terzo gradino del podio era salita l’anno scorso l’austriaca Bernadette Schild. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 oggi è ancora in diretta con lo slalom femminile di Killington, che completa il weekend del Circo Bianco in questa località del Vermont. Come da tradizione, fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre la Coppa del Mondo di sci affronta la trasferta in Nord America e la prima tappa americana per le donne è appunto Killington, dove sono protagoniste ancora le discipline tecniche. Ieri abbiamo cominciato con il gigante, oggi è il giorno dello slalom a Killington e fra i pali stretti è ancora più attesa l’idolo di casa Mikaela Shiffrin che ha già vinto a Levi per iniziare con il piede giusto una stagione che dovrebbe vederla ancora una volta dominatrice fra i pali stretti. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta dello slalom di Killington.

DIRETTA SLALOM KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Lo ribadiamo ancora una volta: la grande favorita per lo slalom di Killington è naturalmente Mikaela Shiffrin, che ha sempre vinto fra i pali stretti nel Vermont da quando questa località è entrata nel calendario di Coppa del Mondo, è la detentrice della Coppa di slalom, ha vinto la prima gara della stagione della specialità sabato scorso a Levi e detiene praticamente tutto in slalom con la dolorosa eccezione del titolo olimpico, a causa del clamoroso quarto posto nella gara a cinque cerchi a Pyeongchang. Quel ricordo ci dimostra che gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, ma è chiaro che le inseguitrici sono attese da un compito difficilissimo. I nomi sono sempre quelli, dalla slovacca Petra Vlhova che è stata seconda in Finlandia fino alla campionessa olimpica svedese Frida Hansdotter, passando per la svizzera Wendy Holdener e l’austriaca Bernadette Schild, la sorella d’arte che a Levi ha completato il podio. Più difficile invece è ipotizzare che possano essere grandi protagoniste le azzurre, perché in campo femminile lo slalom è il nostro buco nero: partiamo dal diciottesimo e dal diciannovesimo posto di Irene Curtoni e Chiara Costazza in Finlandia, si deve fare meglio anche per non scivolare più indietro negli ordini di partenza.