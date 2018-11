DIRETTA / Super G Lake Louise: ha vinto Kjetil Jansrud! Paris e Innerhofer steccano la prova (Coppa del Mondo)

Kjetil Jansrud ha vinto il Super-G di Lake Louise, prova di Coppa del Mondo di sci alpino: il norvegese domina gli avversari e, scendendo con il pettorale numero 9, impone subito un ritmo devastante (chiude con il crono di 1’33’’52) che nessuno è in grado di tenere, andando a prendersi la seconda vittoria consecutiva su questa pista e confermando di essere ancora il favorito per la vittoria della coppetta di specialità. Al ritmo di Jansrud va vicino Vincent Kriechmayr, ma l’austriaco accusa un ritardo di 14 centesimi; al terzo posto si piazza lo svizzero Mauro Caviezel, che arriva a 21 centesimi dal vincitore e precede Hannes Reichelt che si deve accontentare della medaglia di legno. Come già detto, gli italiani fanno male: anche Dominik Paris segue il trend della giornata azzurra arrivando ad un secondo e mezzo da Jansrud, mentre di Christof Innerhofer e Peter Fill avevamo parlato in precedenza. Peccato, ma ci saranno altre gare per rifarsi e tornare a essere protagonisti in questa lunga ed emozionante Coppa del Mondo 2018-2019. (agg. di Claudio Franceschini)

JANSRUD AL COMANDO

Siamo nel pieno del Super-G di Lake Louise; sono già scesi due degli italiani ma purtroppo i loro risultati non sono all’altezza delle aspettative. Christof Innerhofer accusa un ritardo di 1’’94 dal leader Kjetil Jansrud, che in qualità di campione in carica della specialità è il grande favorito per la vittoria, che sarebbe il bis rispetto allo scorso anno; peggio ha fatto Peter Fill, che non è nemmeno riuscito ad arrivare al traguardo. A completare il podio virtuale ci sono l’austriaco Vincent Kriechmayr, staccato di 14 centesimi da Jansrud, e Aksel Lund Svindal che porterebbe a due i norvegesi nei primi tre del Super-G, anche se il suo ritardo è oltre il mezzo secondo. Jansrud dunque si avvia a prendere la vittoria, anche se mancano molti sciatori per concludere la gara; il prossimo sarà Hannes Reichelt, altro rappresentante dell’Austria. Stiamo dunque a vedere quello che succederà tra poco, quando avremo un quadro più completo della situazione… (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL SUPER-G DI LAKE LOUISE

Il super-G di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.00 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.00, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

INIZIA IL SUPER-G

Tutto è pronto per la diretta del super-G di Lake Louise. Spulciando fra i risultati recenti in questa specialità nella località canadese è emerso il dominio della Norvegia, che d’altronde in super-G non riguarda certamente solo Lake Louise. Basterebbe ricordare che le ultime sette Coppe di specialità sono finite tutte a supergigantisti norvegesi: nel 2012, 2013 e 2014 una tripletta consecutiva di Aksel Lund Svindal (che aveva già vinto la Coppa di super-G nel 2006 e nel 2009), poi ecco i tre successi di Kjetil Jansrud nel 2015, 2017 e 2018, intervallate dalla Coppa vinta nel 2016 dal loro connazionale Aleksander Aamodt Kilde. Se ci aggiungiamo che alle Olimpiadi si contano tre ori di Kjetil Andre Aamodt più più uno a testa per Svindal e Jansrud, è facile capire che in super-G il dominio della Norvegia è davvero totale, anche se a Pyeongchang si è imposto Matthias Mayer, che ha tolto per la prima volta ai vichinghi l’oro olimpico di super-G dai tempi di Hermann Mayer a Nagano 1998. Per scoprire se la saga norvegese proseguirà anche oggi, adesso la parola deve naturalmente passare alla pista e al cronometro: il super-G maschile di Lake Louise sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA STORIA DELLA GARA

Aspettando la diretta del super-G di Lake Louise, può essere interessante indagare nell’albo d’oro recente di questa gara ormai tradizionale per la Coppa del Mondo di sci maschile. Ricordato che nel 2016 saltò l’intera trasferta nord-americana, lo storico recente ci fornisce comunque indicazioni molto interessanti. L’anno scorso il primo super-G della stagione vide la vittoria di Kjetil Jansrud davanti agli austriaci Max Franz e Hannes Reichelt; torniamo poi al 2015 per trovare un’altra vittoria norvegese, ma in quel caso con Aksel Lund Svindal davanti a Matthias Mayer e al nostro Peter Fill, che era salito sul podio anche il giorno prima in discesa. Nel 2014 invece il terzo gradino del podio nel super-G di Lake Louise andò a Dominik Paris, alle spalle del vincitore Kjetil Jansrud e di Matthias Mayer. Il dominio norvegese è una caratteristica costante in super-G in Canada: nel 2013 infatti vinse Aksel Lund Svindal davanti a Matthias Mayer – che è invece abbonato ai secondi posti, tre in quattro gare – e all’altro austriaco Georg Streitberger. L’ultimo successo non norvegese in super-G a Lake Louise risale addirittura al 2010, quando lo svizzero Tobias Grünenfelder ottenne l’unica vittoria della carriera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL PROGRAMMA DELLA PROVA

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 oggi è di nuovo in diretta con il super-G maschile di Lake Louise. La località canadese, rispettando una tradizione ormai consolidata, ospita le prime gare veloci della stagione del Circo Bianco. Ieri abbiamo assistito alla prima discesa, oggi tocca anche al primo super-G a Lake Louise: la pista canadese per gli uomini non è fra le più difficili, ma è comunque il primo banco di prova anche in questa emozionante disciplina, che unisce alla grande velocità anche difficoltà tecniche maggiori rispetto alla discesa, a maggior ragione perché non si disputano prove di super-G nei giorni precedenti. Fortunatamente sventate tutte le ipotesi di un possibile addio al super-G, siamo sicuri che già da oggi i migliori specialisti del mondo ci sapranno regalare un grande spettacolo. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del super-G di Lake Louise.

DIRETTA SUPER-G LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

I nomi più attesi per il super-G di Lake Louise sono sostanzialmente gli stessi dei quali vi parlavamo già ieri in vista della discesa, anche se naturalmente qualche piccola differenza rispetto alla libera può essere evidenziata. Ad esempio, in casa Norvegia il super-G è il “regno” di Kjetil Jansrud, vincitore di tre Coppe di specialità nelle ultime quattro stagioni, mentre il principale alfiere per l’Austria potrebbe essere il campione olimpico Matthias Mayer oppure Vincent Kriechmayr, nella scorsa stagione vincitore di due super-G. Mai sottovalutare Beat Feuz, più specialista della discesa ma pur sempre argento olimpico in carica in super-G, mentre tra gli azzurri le speranze si concentrano sempre sul terzetto formato da Peter Fill, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Lake Louise è pista da scivolato, in super-G non ci sono le emozioni che garantisce altrove il mix di tecnica e velocità, e il quadro è apertissimo. In casa Italia sono molto attesi per diversi motivi anche Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi e Mattia Casse, l’auspicio dunque è che già da questa domenica canadese e poi nel resto della stagione la squadra di velocità azzurra possa essere protagonista sulle nevi del Circo Bianco.