Diretta/ Discesa Lake Louise streaming video e tv: Federica Brignone chiude 14esima! (CdM sci femminile)

DIRETTA DISCESA FEMMINILE LAKE LOUISE: FEDERICA BRIGNONE 14ESIMA!

Siamo nel pieno della discesa libera femminile di Lake Louise con una classifica parziale che vede Schmidhofer, Huetter, Gisin, Shiffrin, Siebenhofer e la Fanchini a circa trequarti d’ora dalla partenza. Tocca poi all’atleta Lara Gut, che conclude la sua prova al diciottesimo posto a 2.84. La nostra Federica Brignone al primo intermedio fa 13 centesimi, che diventano cinquantaquattro al secondo. Peggiora la situazione al terzo intermedio, 1.63 al quarto. Per l’italiana la discesa libera si chiude col quattordicesimo piazzamento a 1.80. Si va avanti con la tedesca Michaela Wenig, che finisce in un disastroso 19esimo posto a 2.67. E’ il momento di Joana Haehlen. Per lei solo undicesimo posto a 1.56. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI COMINCIA!

Pochi minuti alla partenza della diretta della discesa libera femminile di Lake Louise, secondo atto di questo weekend del Circo Bianco tutto consacrato alle discipline della velocità. Anche se è assente, qualche parola ancora va spesa per Lindsey Vonn, per il semplice motivo che l’americana da queste parti ha vinto la bellezza di 18 gare, numero che non cambierà più dal momento che questa è l’ultima stagione per lei. Il feeling con Lake Louise è tanto grande che si sarebbe disputato proprio in questa località canadese l’evento della gara maschile con presenza anche della Vonn, se la Fis avesse dato il consenso alla proposta della campionessa a stelle a strisce. A Lake Louise Lindsey Kildow (per essere precisi) vinse per la prima volta nel dicembre 2004 mentre gli ultimi successi risalgono al 2015, quando aveva naturalmente già preso il cognome dell’ormai ex marito. Per la precisione, le 18 vittorie della Vonn a Lake Louise sono state ben 14 discese (numero davvero impressionante in una sola disciplina nella stessa località) e quattro super-G, ecco perché Lindsey sarà sempre la regina da queste parti; oggi però che cosa succederà? Ce lo dirà presto il cronometro: la discesa di Lake Louise sta finalmente per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La discesa di Lake Louise avrà inizio anche oggi alle ore 20.30 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.30, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

LA STORIA DELLE “SECONDE” DISCESE

In vista della diretta della discesa di Lake Louise, lanciamoci in una statistica un po’ particolare: andiamo a scoprire i risultati delle seconde discese disputate sulla pista canadese a 24 ore di distanza dalla precedente. L’anno scorso la seconda discesa di Lake Louise vide la sensazionale prima vittoria nella specialità di Mikaela Shiffrin, che era d’altronde già arrivata terza il giorno prima. Nel 2016 invece erano stati giorni di gloria per Ilka Stuhec, perché nella seconda gara la discesista slovena aveva concesso il bis del successo del giorno precedente, che tra l’altro era stato il primo della sua carriera in Coppa del Mondo. Nel 2015 avrebbe addirittura fatto tripletta Lindsey Vonn, che al sabato bissò la vittoria del venerdì in discesa, poi alla domenica avrebbe avuto la meglio anche in super-G. Nel 2014 invece l’americana aveva vinto la seconda discesa prendendosi la rivincita rispetto al giorno prima, quando si era imposta un’altra grandissima campionessa, la slovena Tina Maze. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA GARA

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 oggi è ancora in diretta con la discesa femminile di Lake Louise, replica della gara già disputata ieri nella stessa specialità. Due discese consecutive non sono un’anomalia a Lake Louise, tradizionalmente sede di un lungo weekend tutto dedicato alle discipline veloci (domani si chiude con un super-G), ma questa situazione è sempre abbastanza particolare. Ovviamente possiamo mettere in primo piano tra le favorite chi è già andata forte ieri, ma siamo tutti curiosi di scoprire se e cosa potrà cambiare nella discesa libera di Lake Louise rispetto a quanto abbiamo visto ieri sulla stessa pista – non sarà lo stesso identico tracciato, ma le differenze saranno in ogni caso minime. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise in programma oggi, sabato 1 dicembre 2018.

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: LE DUE GRANDI ASSENTI

Detto che per la seconda discesa di Lake Louise naturalmente il punto di riferimento più attendibile è quello fornito dalla gara di ieri, approfittiamo di questo “doppione” per parlare più ampiamente delle due grandi assenti in Canada in questo primo weekend veloce della Coppa del Mondo di scio femminile. Naturalmente stiamo parlando di Lindsey Vonn e Sofia Goggia, le due amiche-rivali la cui contemporanea assenza sicuramente non giova al Circo Bianco. Per la campionessa americana comincia in salita l’ultima stagione della carriera, nella quale il grande obiettivo di Lindsey Vonn sarà raggiungere e magari anche superare il record assoluto di vittorie in Coppa, che è detenuto da Ingemar Stenmark (la Vonn è già prima fra le donne): lo svedese è a quota 86 mentre Lindsey finora vanta 82 vittorie, la missione non è impossibile ma questa partenza ad handicap renderà più difficile la rincorsa, anche perché in questo modo l’americana deve rinunciare alle gare di Lake Louise, dove in carriera ha vinto ben 18 volte – dato ormai destinato a rimanere definitivo. Purtroppo di questa assenza della Vonn non potrà approfittare Sofia Goggia, il cui infortunio è anzi anche più grave: per la bergamasca realisticamente il grande obiettivo della stagione sarà arrivare in forma ai Mondiali di Are, che si disputeranno su una pista che l’anno scorso ha esaltato Sofia, vittoriosa in super-G e seconda in discesa. La sfortuna è una costante nella carriera di Sofia Goggia, che a soli 26 anni ha già un lungo elenco di infortuni: la bergamasca ha sempre saputo reagire, siamo sicuri che lo farà anche questa volta, ma una stagione dimezzata non è certo l’ideale per chi punta agli obiettivi più prestigiosi.