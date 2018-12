Diretta Atalanta Lazio/ Streaming video e tv: grande equilibrio nei testa a testa (Serie A)

Nel nuovo millennio la gara Atalanta Lazio si è già giocata per 15 volte. Il bilancio è in totale equilibrio con 5 vittorie per parte e anche 5 pareggi. Nella passata stagione allo Stadio Atleti Azzurri di Bergamo le due squadre diedero vita a un grandissimo spettacolo, una partita terminata col risultato di 3-3. I padroni di casa nei primi 22 minuti erano passati in doppio vantaggio grazie ai gol di Mattia Caldara e Josip Ilicic. In appena otto minuti aveva cambiato tutto Sergej Milinkovic-Savic riportando sul pari la partita grazie a una doppietta. Nella ripresa l’Atalanta era passata nuovamente in vantaggio grazie a un gol ancora di Ilicic stavolta su calcio di rigore. Il pari definitivo lo trovava Luis Alberto a dieci minuti dalla fine. L’ultimo successo della Dea risale a un 2-1 dell’ottobre del 2015 una gara che aveva visto passare in vantaggio la Lazio grazie a un gol di Lucas Biglia al minuto 17. Nella ripresa un autogol di Basta e una rete di Alejandro Gomez avevano completamente capovolto la situazione. (agg. di Matteo Fantozzi)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Lazio sarà disponibile per i soli abbonati alla televisione satellitare: tutti gli abbonati Sky potranno seguirla al numero 202 del decoder (Sky Sport Serie A) oppure su Sky Sport 251 (codice d’acquisto 419356 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio). Naturalmente è valida l’alternativa della diretta streaming video, che si può attivare collegando fino a due apparecchi mobili (PC, tablet e smartphone) ai dati del vostro abbonamento, sfruttando così il servizio Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

ARBITRA ORSATO

Atalanta Lazio, come abbiamo già avuto modo di vedere, sarà diretta questa sera dal signor Daniele Orsato della sezione arbitrale di Vicenza. Scenderanno con lui sul terreno di gioco dello stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo gli assistenti di linea Liberti e Longo, il quarto uomo Sacchi mentre alla postazione Var ci sarà Manganiello con Peretti ad occuparsi dell’Avar. In stagione il signor Orsato ha diretto già 8 incontri validi per il campionato di Serie A incrociando la Lazio alla quarta giornata nella gara vinta per 1 a 0 sul campo dell’Empoli e all’ottava giornata nella gara vinta sempre per 1 a 0 ai danni della Fiorentina. Per quanto concerne l’Atalanta è stata diretta da questo direttore di gara nel match casalingo pareggiato per 0-0 contro il Torino. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Atalanta Lazio sarà diretta dal signor Daniele Orsato e, alle ore 20:30 di lunedì 17 dicembre, rappresenta il Monday Night della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Non sarà l’ultima partita del turno essendo prevista un’altra sfida martedì; all’Atleti Azzurri d’Italia si gioca una gara molto interessante, che vale direttamente un posto in Europa. La Lazio vuole riprendersi il quarto posto e quella qualificazione in Champions League che è diventata l’obiettivo delle ultime stagioni, ma che finora non è mai arrivata; tra alti e bassi invece la Dea spera di tornare tra le prime sette squadre della classifica e tornare così a giocare in Europa League. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Atalanta Lazio, attesa ormai tra poche ore.

RISULTATI E PRECEDENTI

Atalanta Lazio è una partita che nelle ultime stagioni è diventata importante, anche a livello di sfida diretta: nel 2017 infatti queste due squadre si sono date battaglia per un quarto posto che aveva rappresentato il piazzamento migliore mai centrato dalla sorprendente Dea. Nell’Europa League della stagione seguente entrambe le formazioni sono state frustrate nel loro tentativo di arrivare in fondo: dopo un girone meraviglioso l’Atalanta è stata eliminata dal Borussia Dortmund per un solo gol di differenza, nonostante avesse avuto grandi occasioni a Reggio Emilia per far fuori i gialloneri. La Lazio è arrivata fino ai quarti, ma incredibilmente ha subito una rimonta pazzesca dal Salisburgo quando aveva in mano la qualificazione alla semifinale. In questo campionato entrambe le squadre si stanno comportando bene, anche se la sensazione è che manchi ancora il centesimo per fare l’euro; gli orobici sono partiti bene ma poi hanno avuto un sensibile calo fisico ed emotivo, dato anche dall’eliminazione al playoff di Europa League, mentre i biancocelesti sono ricaduti nel vecchio vizio di non fare risultati contro le big, e questo ha portato anche a scarse prestazioni con avversarie molto più alla portata. Dunque sarà una partita decisamente interessante tra queste due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA LAZIO

In Atalanta Lazio Gian Piero Gasperini ha tutta la rosa a disposizione: torna anche Ilicic che dunque è favorito per la trequarti, in appoggio all’ormai consolidata coppia formata da Alejandro Gomez e Duvan Zapata. Sulle corsie correranno come sempre Hateboer e Gosens, con Freuler e De Roon che si occuperanno di fare legna in mezzo al campo; in difesa il solito dubbio che riguarda la titolarità di Palomino piuttosto che di Gianluca Mancini, mentre sono ovviamente confermati il recuperato Toloi e Andrea Masiello. In porta andrà Etrit Berisha che gioca anche una partita da ex; nella Lazio resta da valutare Lucas Leiva, ma il brasiliano va verso il forfait e dunque sarà Badelj a giocare da regista di centrocampo, con Parolo e Milinkovic-Savic ai suoi lati. Torna Marusic che si prende la fascia destra, dall’altra parte ci sarà Lulic mentre in avanti Joaquin Correa continua a essere favorito su Luis Alberto per giocare a supporto di Immobile. In difesa invece ci sarà spazio per i titolari, davanti a Strakosha: Acerbi comanda una linea che sarà completata da Wallace e Radu.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha indicato per Atalanta Lazio ci dicono che la squadra favorita è la Dea: vale infatti 2,10 volte la somma messa sul piatto il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, contro il valore di 3,35 che è stato posto sull’eventualità del segno 2 per il successo esterno dei biancocelesti. Con l’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, il vostro guadagno con questo bookmaker sarà pari a 3,55 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA