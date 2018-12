Sorteggi Europa League 2018/ Inter-Rapid Vienna, Napoli con lo Zurigo e Lazio-Siviglia: le reazioni a caldo

I sorteggi di Nyon hanno decretato le prossime avversarie delle italiane per i sedicesimi di finale di Europa League. Fortunate Inter e Napoli, che hanno pescato rispettivamente Rapid Vienna e Zurigo, un po’ meno la Lazio, che invece dovrà vedersela con il Siviglia, squadra che in questa manifestazione arriva quasi sempre in fondo. «Abbiamo trovato una squadra che sicuramente ha una grande esperienza in questa competizione – il segretario generale della Lazio, Armando Calveri, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb – e che sta vivendo un momento brillante nella Liga. Rispetto a tutte le altre possibili avversarie non ci è andata benissimo». Così invece Javier Zanetti, il vicepresidente della squadra meneghina: «Sorteggio fortunato? Ci è andata bene, ma sappiamo che non ci sono partite facili. Bisognerà vedere come saremo a febbraio, ma vogliamo essere protagonisti. La vicinanza dà vantaggi – ha aggiunto – quando il viaggio è vicino il giovedì sera è più semplice». Infine il commento di Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli: «Lo Zurigo ha disputato un buon girone di qualificazione – si legge sul sito ufficiale della squadra campana – e per questo lo affronteremo con molto rispetto ma anche con tanta voglia di andare avanti». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: LAZIO CONTRO UNA DELLE FAVORITE, SORRIDONO INVECE INTER E NAPOLI



Sono stati completati i sorteggi dei sedicesimi di Europa League. L’avversaria dell’Inter sarà il Rapid Vienna, arrivato secondo nel gruppo G a pari punti con il Villareal. Il Napoli giocherà invece contro lo Zurigo, secondo nel girone A, quello del Bayer Leverkusen. La Lazio, unico club italiano inserito in seconda fascia, se la vedrà invece con il temibile Siviglia, giunto primo nel girone J. Le altre partite: Viktoria Plzen – Dinamo Zagabria, Bruges – Salisburgo, Slavia Praga – Genk, Krasnodar – Bayer Leverkusen, Malmo – Chelsea, Shakthar Donetsk – Eintracht Francoforte, Celtic – Valencia, Rennes – Real Betis, Olympiacos – Dinamo Kiev, Fenerbahce – Zenit, Sporting Lisbona – Villareal, Bate Borisov – Arsenal e Galatasary – Benfica. Le date delle partite saranno: andata il 14 febbraio, ritorno il 21 febbraio. Il giorno successivo si terranno invece i sorteggi degli ottavi di finale.

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: IL TABELLONE COMPLETO



SORTEGGI EUROPA LEAGUE: TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE



Bate Borisov, Celtic, Club Brugge, FC Zurigo, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen.

SORTEGGI EUROPA LEAGUE AL VIA



Tutto pronto a Nyon per il sorteggio di Europa League. Le 32 squadre conosceranno tra poco il nome dell’avversario che affronteranno nei sedicesimi di finale, in programma il prossimo 14 e 21 febbraio. La finale si giocherà il 29 maggio all’Olympic Stadium di Baku. Nel prossimo turno non potranno incrociarsi squadre della stessa nazione e non ci saranno sfide tra squadre che si sono già affrontate nella fase a gironi. La squadra testa di serie giocherà la sfida di ritorno in casa. Le squadre in prima fascia sono Arsenal, Bayer Leverkusen, Benfica, Chelsea, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Eintracht Francoforte, Genk, Inter, Napoli, Real Betis, Salisburgo, Siviglia, Valencia, Villarreal e Zenit. Le squadre in seconda fascia: BATE Borisov, Celtic, Club Brugge, FC Zurigo, Fenerbahce, Galatasaray, Krasnodar, Lazio, Malmoe, Olympiacos, Rapid Vienna, Rennes, Slavia Praga, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Viktoria Plzen.

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: QUALI SARANNO LE AVVERSARIE DI INTER, NAPOLI E LAZIO?



Siamo finalmente arrivati al sorteggio dei sedicesimi di Europa League: se abbiamo già detto che l’Italia non ha mai vinto questo trofeo, e che in generale non festeggia da 19 anni, va anche ricordato che lo scorso anno a trionfare fu l’Atletico Madrid. I Colchoneros sfruttarono nel migliore dei modi la formula che vuole le terze classificate di Champions League retrocedere in questa manifestazione: arrivarono come super favorita, eliminarono l’Arsenal in una semifinale tirata e alla fine festeggiarono nuovamente grazie al successo netto sul Marsiglia, che aveva fatto fuori il sorprendente Salisburgo che, forse, avrebbe meritato altra sorte. L’Atletico Madrid quest’anno non potrà difendere il titolo: si è infatti qualificato agli ottavi di Champions e sarà lì che giocherà. Va detto che con il cambio della formula, recente e che vuole la vincente di Europa League qualificarsi direttamente per la coppa principale, chiaramente un bis (o un tris, come quello del Siviglia) diventa sempre più difficile; ad ogni modo staremo a vedere quali saranno le avversarie di Inter, Lazio e Napoli per i sedicesimi e quali accoppiamenti le urne prevederanno per il primo turno ad eliminazione diretta dell’Europa League. Mettiamoci comodi, perchè finalmente questo appassionante sorteggio sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv del sorteggio dei sedicesimi di Europa League è disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno seguire la cerimonia su Sky Sport Uno (canale 201) e ovviamente avvalersi del servizio di diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Sempre in mobilità, chi non fosse cliente Sky potrà assistere al sorteggio anche attraverso il sito ufficiale della Uefa, all’indirizzo www.uefa.com.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE TRAMITE IL SITO UEFA (alle 13.00)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: EINTRACHT UNICA A PUNTEGGIO PIENO

Stiamo per vivere il sorteggio dei sedicesimi di Europa League: nella fase a gironi c’è stata solo una squadra capace di chiudere a punteggio pieno. L’Eintracht Francoforte di Adi Hutter è stato sorprendente: ha battuto due volte Lazio, Marsiglia e Apollon e si è preso la vetta del gruppo H con 18 punti. Grande calcio, tanti gol e giovani molto interessanti (su tutti Luka Jovic), la possibilità di giocare sia con un 3-4-2-1 che con un tridente puro, passando però anche alla difesa a tre. Anche in Bundesliga, nonostante le ultime difficoltà, l’Eintracht sta generalmente facendo bene; adesso staremo a vedere con quale avversaria finirà. Essendo testa di serie, e avendo già sfidato la Lazio nei gironi, non potrà finire contro una delle italiane; lo spauracchio per Hutter e i suoi ragazzi potrebbe essere rappresentato soprattutto da Sporting Lisbona e Shakhtar Donetsk, ma per come l’Eintracht Francoforte ha giocato la prima fase c’è da pensare che la squadra tedesca possa anche essere candidata ad arrivare fino in fondo. Manca ormai poco, in ogni caso, per scoprire quale sarà il suo destino a febbraio, quando si tornerà a giocare in Europa League. (agg. di Claudio Franceschini)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: LA GEOGRAFIA DELLE PARTECIPANTI

Analizzando le squadre che fanno parte del sorteggio dei sedicesimi di Europa League, scopriamo che come sempre le grandi nazioni della Uefa sono presenti: abbiamo già detto dell’Italia che porta tre rappresentanti alla fase ad eliminazione diretta; in più bisogna citare la solita Spagna che ha Betis, Siviglia e Villarreal e poi ancora la Germania con Bayer Leverkusen e Eintracht Francoforte. L’Inghilterra è rappresentata da sole due squadre, ma si tratta di formazioni (Arsenal e Chelsea) che negli ultimi anni sono state presenze fisse in Champions League, e dunque sono tra le grandi favorite per vincere il titolo; la Francia è presente con il solo Rennes che si è qualificato secondo nel suo girone e dunque non sarà una testa di serie, abbiamo poi una buona presenza belga con il Genk e il Bruges, quest’ultima arrivata dalla Champions League. Possono essere insidie non da poco le russe: Zenit e Krasnodar sono potenziali avversarie delle italiane, mentre non è riuscito a “retrocedere” in Europa League il Cska Mosca, cui incredibilmente non è bastato battere due volte il Real Madrid per continuare la sua corsa europea. (agg. di Claudio Franceschini)

SORTEGGI EUROPA LEAGUE: LA STRISCIA NEGATIVA

Come abbiamo anticipato in precedenza, parlando del sorteggio dei sedicesimi di Europa League, abbiamo detto che l’Italia non ha mai vinto questa competizione: dobbiamo tornare al 1999 per trovare l’ultima nostra rappresentante sul gradino più alto del podio, ma mancavano ancora dieci anni alla grande riforma di questa coppa che è diventata appunto Europa League. Il nostro calcio ha dominato la Coppa Uefa negli anni Novanta, piazzando almeno una finalista praticamente per un decennio; il Parma di Alberto Malesani, Gigi Buffon, Fabio Cannavaro e tutti gli altri ha battuto l’Olympique Marsiglia vincendo il trofeo, ma poi il nostro calcio ha incredibilmente mancato tutte le occasioni utili. Mai più una finale giocata; Fiorentina, Juventus e Napoli sono arrivate in semifinale ma non si sono spinte oltre. Che sia una sorta di maledizione o, semplicemente, il fatto di non dare troppo peso a questo torneo non è chiarissimo; fatto sta che adesso Inter, Lazio e Napoli ci riproveranno, e la speranza è che riescano finalmente a mettere in bacheca un titolo che sarebbe molto importante per il nostro calcio. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE SORTEGGIO

La diretta dei sedicesimi di Europa League 2018-2019 è in programma lunedì 17 dicembre alle ore 13:00. Sono 32 le squadre che entrano a far parte dell’urna, e che saranno divise come sempre in teste di serie e non teste di serie; la formula del sorteggio rimane la stessa di anno in anno, e dunque sono previste due sfide ad eliminazione diretta (con supplementari e rigori, eventualmente) con il divieto di incrociarsi per le squadre che facciano parte della stessa nazione o che si siano già affrontate nella fase a gironi. Alle 24 qualificate dai gruppi di Europa League si sono aggiunte come di consueto le otto arrivate dalla Champions League; piatto ricco anche per quanto riguarda l’Italia perchè, oltre alla Lazio che si è qualificata come seconda nel suo girone, sono “retrocesse” Inter e Napoli. Per strada si è perso il Milan; saranno dunque tre le nostre rappresentanti, il che ovviamente aumenta la possibilità di arrivare in fondo ad una competizione che, con nuovo nome e regolamento, il nostro Paese non è mai riuscito a vincere.

SORTEGGIO SEDICESIMI EUROPA LEAGUE: LE ITALIANE

Nel sorteggio dei sedicesimi di Europa League sono tante le insidie che si nascondono per le squadre italiane: soprattutto per la Lazio che, non essendo testa di serie – questo in virtù del secondo posto nel suo girone – potrebbe andare a pescare un’avversaria tosta. Sicuramente tra quelle da evitare maggiormente ci sono Chelsea, Arsenal e Siviglia, ma sarebbero scontri difficili anche quelli con Valencia, Benfica e Bayer Leverkusen, per non parlare del Salisburgo che l’anno scorso aveva eliminato proprio i biancocelesti ai quarti. Inter e Napoli invece sono teste di serie, grazie al coefficiente Uefa: dunque nerazzurri e partenopei avranno sulla carta incroci decisamente più abbordabili. Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona comandano forse il lotto delle avversarie più temibili; da non sottovalutare realtà come Galatasaray, Vitkoria Plzen e poi (anche per l’ambiente) Celtic e Fenerbahçe, ma in generale tutte le potenziali avversarie di Inter e Napoli appaiono inferiori. Attenzione poi all’Olympiacos: ne sa qualcosa il Milan, che perdendo al Pireo si è visto togliere la possibilità di centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale e ora si dovrà concentrare esclusivamente sul campionato.



