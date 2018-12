Diretta Genoa Juventus Primavera/ Streaming video e tv: le formazioni per la sfida in Liguria (Primavera 1)

Genoa Juventus Primavera, diretta dall’arbitro Paride De Angeli della sezione Aia di Abbiategrasso, è la partita trasmessa in televisione oggi, domenica 23 dicembre 2018 alle ore 14.30, per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Genoa Juventus Primavera mette di fronte due formazioni che stanno vivendo situazioni di classifica molto differenti: i rossoblù liguri hanno solamente 8 punti e di conseguenza cercheranno o oggi pomeriggio un risultato di prestigio che sarebbe utile anche dal punto di vista psicologico nella lotta per la salvezza; i bianconeri invece sono terzi e puntano logicamente agli obiettivi più alti, per il momento una delle prime due posizioni che daranno la qualificazione diretta alla Final Four scudetto al termine della stagione regolare. Obiettivi molto diversi ma ugualmente importanti: chi riuscirà a festeggiare meglio il Natale?

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Genoa Juventus Primavera sarà visibile oggi in diretta tv su Sportitalia, naturalmente alle ore 14.30: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA JUVENTUS PRIMAVERA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Genoa Juventus Primavera che ci terrà compagnia oggi pomeriggio. I padroni di casa rossoblù di Carlo Sabatini dovrebbero schierarsi con il 4-3-3 che prevede Russo in porta; davanti a lui difesa a quattro con Candela terzino destro, Raggio oppure Bellich e Da Cunha centrali, Piccardo a sinistra; nel terzetto di centrocampo i titolari dovrebbero essere Rovella, Zvekanov e Karic; infine il tridente d’attacco con Bianchi e Simeoni che appaiono sicuri titolari, mentre per l’altra maglia a disposizione sembrano in ballottaggio Cleonise e Ventola. La risposta della Juventus di Francesco Baldini dovrebbe prevedere uno speculare 4-3-3: Israel in porta; Bandeira terzino destro, numerosi dubbi nella coppia centrale difensiva perché Gozzi, Boloca, Capellini e Makoun si contendono le due maglie disponibili, Anzolin sarà invece il terzino sinistro; nel terzetto di centrocampo ci aspettiamo Nicolussi Caviglia, Morrone e Portanova; il tridente d’attacco infine dovrebbe essere composto da Moreno, Petrelli e Fagioli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA