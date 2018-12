DIRETTA / Gigante Semmering: ha vinto Petra Vlhova, Brignone al sesto posto! (CdM sci)

Petra Vlhova ha vinto il gigante di Semmering e questo sicuramente è un epilogo a sorpresa: la slovacca è una eccellente slalomista, ma prima di oggi non era mai nemmeno salita sul podio di Coppa del Mondo in gigante. La vittoria di Vlhova è comunque stata meritatissima, come dimostrano i 45/100 di vantaggio su Viktoria Rebensburg, seconda davanti a Tessa Worley, terza a 60/100. La seconda manche ha stravolto le gerarchie: Vlhova è passata dal quarto posto alla vittoria, la tedesca era addirittura decima e la francese settima, sono invece arretrate le migliori della prima manche, compresa Mikaela Shiffrin che si deve accontentare del quinto posto. Resta invece sesta Federica Brignone, che conserva comunque il primo posto nella Coppa di gigante, sia pure con soli cinque punti di margine sulla Worley. Per quanto riguarda le altre azzurre, note positive nella seconda manche da parte di Marta Bassino, che ha sciato bene e recuperato diverse posizioni, chiudendo al decimo posto finale che potrebbe ridarle un po’ di fiducia. Più indietro Irene Curtoni che è stata sedicesima, infine ventottesimo posto per Francesca Marsaglia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALLA 2^ MANCHE

Sta per cominciare la seconda manche del gigante femminile di Semmering, ci sono tutte le condizioni per assistere a un grande spettacolo sulla pista austriaca, dal momento che le prime sei sono racchiuse nello spazio di appena 18 centesimi, da Mikaela Shiffrin che guida la classifica al termine della prima manche fino alla nostra Federica Brignone, con in mezzo a loro altre quattro eccellenti sciatrici quali Stephanie Brunner, Ragnhild Mowinckel, Petra Vlhova e Anna Veith, queste ultime due un po’ a sorpresa perché la slovacca è più forte in slalom mentre l’austriaca ha saputo sfoderare un guizzo della sua classe ma negli ultimi tempi non ha certo grandi risultati in gigante. Tutto è possibile, dalla vittoria al podio a un piazzamento di rincalzo, sarà quasi come ripartire da zero. In gara per l’Italia in totale quattro atlete: abbiamo anche Irene Curtoni e Marta Bassino che sono sedicesima e diciassettesima, poi Francesca Marsaglia che ha ottenuto la qualifica con il ventiseiesimo tempo. La parola dunque torna alla pista e al cronometro: la seconda manche comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SHIFFRIN AL COMANDO

Mikaela Shiffrin è al comando del gigante di Semmering dopo una prima manche all’insegna dell’equilibrio, con distacchi minuscoli nelle prime sei posizioni. La campionessa americana ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1’02”32, ma le rivali più agguerrite sono racchiuse tutte in un fazzoletto di pochissimi centesimi, con la padrona di casa Stephanie Brunner a 2/100, la norvegese Ragnhild Mowinckel staccata di tre centesimi e poi Petra Vlhova a 6/100, Anna Veith a 12 centesimi ed infine la nostra Federica Brignone con un ritardo di 18/100. Insomma, una sesta posizione che però non preclude nulla a Fede, straordinaria nell’ultima parte della pista: se nella seconda manche saprà fare meglio anche in alto, si potrà sognare in grande. Dietro alla Brignone i distacchi cominciano ad allungarsi, anche se ad esempio una Tessa Worley a 44/100 dalla Shiffrin non può di certo essere considerata fuori dai giochi. Più lontane Irene Curtoni e Marta Bassino, staccate di poco più di un secondo dalla Shiffrin: sarà comunque possibile anche per loro recuperare con una bella seconda manche, perché i distacchi sono davvero contenuti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA

Tutto è pronto per la diretta del gigante di Semmering, fra pochi minuti infatti avrà inizio la prima manche di questa gara per la Coppa del Mondo di sci. Abbiamo ricordato che due anni fa, nell’ultima occasione in cui il Circo Bianco fece tappa a Semmering, ci fu una doppietta di Mikaela Shiffrin in gigante, che divenne poi addirittura una tripletta se consideriamo che la campionessa americana vinse anche in slalom sulle nevi della Bassa Austria. I numeri di Federica Brignone da queste parti sono meno positivi, perché l’azzurra a Semmering non è mai salita sul podio e si trova molto più a suo agio a Lienz (dove si gareggia negli anni dispari dopo Natale), località nella quale è stata seconda nel 2011 e ha vinto nella passata stagione. La figlia d’arte, pettorale rosso della Coppa di gigante, è d’altronde ormai ai vertici assoluti della specialità e dunque ci aspettiamo una Brignone capace di essere protagonista anche a Semmering, come è riuscita a fare settimana scorsa a Courchevel, altra pista tradizionalmente non molto fortunata per Fede. Adesso però la parola deve passare alla pista e al cronometro: la prima manche del gigante di Semmering sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI SEMMERING

Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulla piattaforma Sky. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

L’ALBO D’ORO

Avvicinandoci alla diretta del gigante di Semmering, possiamo adesso ricordare che questa tappa austriaca della Coppa del Mondo di sci tra Natale e Capodanno vede tradizionalmente alternarsi le località di Lienz e appunto Semmering, che un anno ciascuna ospitano un gigante e uno slalom che sono le ultime due gare dell’anno solare per il Circo Bianco femminile. L’anno scorso dunque si era a Lienz e il ricordo è dolcissimo per i colori italiani, dal momento che il gigante fu vinto da Federica Brignone davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg e all’americana Mikaela Shiffrin, un podio di lusso per una meravigliosa affermazione da parte della sciatrice azzurra. L’ultimo precedente a Semmering risale invece al dicembre 2016, quando furono disputati ben due giganti dal momento che uno era il recupero di Courchevel: ci furono altrettante vittorie di Mikaela Shiffrin, in entrambi i casi davanti a Tessa Worley, dunque sulla pista di questa località della Bassa Austria sarà l’americana (come spesso succedere) la donna da battere, magari con la francese prima rivale. Per i colori azzurri c’era stato il terzo posto di Manuela Moelgg nel primo gigante, mentre nel secondo aveva completato il podio Viktoria Rebensburg. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE GIGANTE

La Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019 oggi è in diretta con il gigante femminile di Semmering. Il Circo Bianco come da tradizione in campo femminile fa tappa in Austria tra Natale e Capodanno per un appuntamento con le discipline tecniche che prevede appunto oggi il gigante e domani si completerà con uno slalom. Siamo arrivati al quarto gigante della stagione femminile e Federica Brignone si presenta a Semmering da leader della classifica di specialità, dunque sarà naturalmente grande l’attesa per la prestazione dell’azzurra, che dovrà battersi con rivali fortissime, a cominciare dall’immancabile Mikaela Shiffrin, ma ha tutte le capacità per ottenere ancora una volta uno splendido risultato. Andiamo allora a leggere subito tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Semmering.

DIRETTA GIGANTE SEMMERING: FAVORITE E AZZURRE

Il gigante di Semmering, come abbiamo già accennato, sarà il quarto della stagione di Coppa del Mondo e in Austria arriva da leader della specialità la nostra Federica Brignone, che è stata seconda a Solden, ha ottenuto a Killington una fantastica vittoria ed infine è stata quarta a Courchevel pochi giorni prima di Natale, risultato comunque eccellente su una pista dove in passato la Brignone aveva spesso avuto problemi. Bisogna dunque sempre citare Fede fra le principali favorite quando si parla di gigante, anche se la concorrenza sarà ancora una volta molto nutrita. In Francia ad esempio ha vinto una certa Mikaela Shiffrin, che è anche seconda nella classifica di gigante con appena 20 punti di ritardo dall’azzurra, dunque rivale pericolosissima per la Coppetta di specialità che in questa stagione è un grande obiettivo per Federica Brignone. Le altre citazioni di spicco vanno doverosamente a due gigantiste sopraffine quali Tessa Worley e Viktoria Rebensburg, con la francese che è partita meglio (vittoria a Solden) ma la tedesca in crescita come conferma il secondo posto a Courchevel, ma saranno serie candidate al podio anche la norvegese Ragnhild Mowinckel e l’austriaca Stephanie Brunner, migliore speranza per le padrone di casa in gigante. Tornando alle azzurre, sarebbe fondamentale notare segnali di crescita da una Marta Bassino in questa stagione ancora lontana dalle migliori, si spera poi in risultati di valore anche da Irene Curtoni e Francesca Marsaglia, tornata a fare punti in gigante a Courchevel.



