Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate/ La rottura un mese e mezzo dopo l’outing

Storia finita tra Paola Egonu e Kasia Skorupa. La rottura tra le due giocatrici di volley è arrivata un mese e mezzo dopo il coming out. La coppia era uscita allo scoperto al termine della finale di Supercoppa persa dall’Igor Novara contro Conegliano. Al termine della partita, la giocatrice della Nazionale azzurra si era consolata concedendosi un dolce bacio con la compagna. La storia, però, sarebbe giunta al capolinea poco prima delle feste natalizie. Stando a quanto riporta Sport Mediaset, a pesare sulla coppia, nata quando entrambe indossavano la casacca del Novara, sarebbe stata la differenza d’età. Paola Egonu, infatti, ha appena 20 anni mentre la giocatrice polacca 34.

LE PAROLE D’AMORE DI PAOLA EGONU PER KASIA SKORUPA

Paola Egonu è una delle migliori giocatrici del volley italiano. Fino a pochi mesi fa, la pallavolista non si era mai raccontata preservando la propria vita privata. In un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, però, la Egonu parlò per la prima volta di quella che, all’epoca, era ancora la sua fidanzata ovvero Kasia Skorupa usando delle bellissime parole d’amore. “Lo sto scoprendo ora, forse. Penso che l’amore sia in tutto. La telefonata di un amico, le compagne di squadra che si interessano a te e tu a loro. Nasciamo con l’amore, perché nasciamo con nostra madre che ci riempie di baci e ci coccola e vorrebbe che fossimo protetti per tutta la vita. Solo che non sempre è così. Adesso però, almeno per ora, lo è“. Un amore, tuttavia, che a quanto pare non è bastato per tenere insieme la coppia che non brinderà insieme al nuovo anno.

