PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Sampdoria: diretta tv, orario. Audero sempre in porta! (Serie A)

Per fronteggiare l’attacco dei blucerchiati e un bomber del talento di Fabio Quagliarella, Allegri impegnato a disegnare le probabili formazioni di Juventus Sampdoria, non vuole correre rischi inutili. Ecco quindi che nel reparto arretrato dello schieramento bianconero vedremo sempre Szczesny a guardia dei pali. Di fronte al numero 1 della Vecchia signora, poi non mancheranno Chiellini e Bonucci coppia centrale, con De Sciglio e Alex Sandro a guardia delle fasce esterne. Poche le novità che ci porta il reparto difensivo di Marco Giampaolo nella 19^ giornata di campionato. Vedremo quindi sempre Audero in porta, con di fronte a sé un reparto a 4, che vedrà titolari dal primo minuto al centro Tonelli e Colley. Reparto completato poi da Sala e Murru, attesi ovviamente sulle fasce. (agg Michela Colombo)

CERTEZZE IN MEDIANA

In vista della 19^ giornata di Serie A e nel fissare le proprie mosse per le probabili formazioni di Juventus Sampdoria, Allegri dovrà chiedere a Miralem Pjanic un ulteriore sforzo Pjanic. Il regista di riferimento della Vecchia signora di certo si è speso molto nella prima parte della stagione , ma con la squalifica di Bentancur per doppia ammonizione, le mosse del tecnico paiono abbastanza scontate. Nel modulo a tre a centrocampo infatti potremmo quindi vedere dal primo minuto oltre a Pjanic anche Can e Matuidi, con quest’ultimo che pare aver completamente smaltito l’influenza che lo aveva colto nei giorni scorsi. Scelte scontate anche per il centrocampo della squadra ligure, visto che Giampaolo schiererà i suoi con il consueto modulo a tre. Qua vedremo quindi domani in campo dal primo minuto Ekdal in cabina di regia, con Praet e Linetty al suo fianco. (agg Michela Colombo)

QUAGLIARELLA DAL PRIMO MINUTO

Dopo lo stop contro la Dea, Allegri si affida al suo attacco stellare per affrontare i blucerchiati e le sue mosse in attacco nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria rispecchiano una certa sicurezza e tranquillità in casa del tecnico toscano. Pur dopo il pareggio Allegri non ha paura: ecco quindi un attacco a tridente con titolari dal primo minuto di fronte allo Juventus Stadium Dybala, Mandzukic e Douglas Costa. Jolly dalla panchina come è accaduto contro i bergamaschi Cristiano Ronaldo, che verrà schierato solo al bisogno. Scelte scontate per Giampaolo che chiaramente punterà solo sugli uomini più in forma per la 19^ giornata e questo scontro con i bianconeri. Ecco quindi che nel 4-3-1-2 vedremo Ramirez sulla trequarti a supporto delle due punte: qui maglie confermate per Caprari e Quagliarella. Attenzione però per Defrel e Saponara che scalpitano dalla panchina. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOTIZIE

Si accenderà domani alle ore 12.30 la partita tra Juventus e Sampdoria, ultimo appuntamento della Serie A prima del riposo per la fine dell’anno e prima del girone di ritorno di campionato: gli appassionati sono quindi impazienti di conoscere quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni. In vista della 19^ giornata infatti Allegri perderà Bentancur per squalifica e potrebbe dare ancora un po’ di riposo a Cristiano Ronaldo, salvo utilizzarlo come jolly come già accaduto nel turno precedente. Non pare che possano esserci grandi sorprese nel lato ligure delle probabili formazioni di Juventus Sampdoria: Giampaolo però dovrà fare attenzione a qualche giocatore squalificato come Andersen. Andiamo quindi a conoscere quali saranno le mosse die due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Sampdoria.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SAMPDORIA

I DUBBI DI ALLEGRI

Come detto prima allegri per la 19^ giornata di Serie A dovrà fare a meno di Bentancur, fermato dal giudice sportivo: per le probabili formazioni di Juventus Sampdoria però il tecnico della Vecchia signora non vorrà rinunciare al modulo a tre e di fatto schiererà domani dal primo minuto il classico trittico con Can, Pjanic e Matuidi. Puntando quindi ancora sul 4-3-3 come modulo di partenza vediamo che in difesa il tecnico schiererà ancora Bonucci e Chiellini, con De Sciglio e Alex Sandro a guardia delle fasce del reparto, mentre toccherà sempre a Szczesny a proteggere lo specchio della porta. Le vere novità nella formazione della Juventus quindi arrivano dall’attacco: potrebbe essere un esperimento sempre interessante vedere Cristiano Ronaldo in panchina, da utilizzare come jolly da gol. Ecco quindi che il tridente titolare vedrebbe in campo domani Mandzukic prima punta, con Dybala e Douglas Costa ai lati.

LE SCELTE DI GIAMPAOLO

Nessun esperimento di sorta per Giampaolo nelle probabili formazioni di Juventus Sampdoria: il tecnico dei blucerchiati si limiterà quindi a coprire le varie assenze, puntando sempre sul 4-3-1-2 come modulo di partenza. Vedremo quindi Audero tra i pali, con di fronte a sé il duo centrale Tonelli-Colley (Andersen è squalificato): toccherà quindi a Sala e Murru ad agire al lati del reparto. Per la mediana a tre della Sampdoria spazio a Praet, Ekdal e Linetty, senza alcun ballottaggio previsto in questo momento. I dubbi semmai si accendono in avanti: qui Quagliarella è l’unico confermato mentre sia Caprari come punta che Ramirez sulla trequarti potrebbero dubitare della propria maglia dal primo minuto, vista la presenza di Saponara e Defrel.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 2 De Sciglio, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 23 Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 10 Dybala, 17 Mandzukic, 11 Douglas Costa. All: Allegri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): 1 Audero; 7 Sala, 26 Tonelli, 15 Colley, 29 Murru; 10 Praet, 6 Ekdal, 16 Linetty; 11 Ramirez; 17 Caprari, 27 Quagliarella. All. Giampaolo



